Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди
«Ватиканнинг махсус элчиси Москвага йўл олмоқда!»: Кардинал Маттео Дзуппи сентябрь охирида Россияга ташриф буюришини маълум қилди — Украина бўйича гуманитар миссияда янги бурилишми?
Украина атрофидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятни бартараф этиш ва мураккаб гуманитар муаммоларни ҳал қилиш йўлида муқаддас тахт — Ватикан навбатдаги юқори даражадаги дипломатик миссиясини ишга солмоқда. Рим Папаси Лев XIV (Роберт Френсис Превост)нинг Украина бўйича махсус элчиси, Италия епископлари конференцияси раҳбари кардинал Маттео Дзуппи жорий йилнинг сентябрь ойи охирида Россия пойтахти Москвага расмий ташриф билан келишни режалаштираётганини очиқлади. Кардинал Ассизи шаҳрида Муқаддас Францискга бағишланган байрам тантаналари дастури тақдимотида чиқиш қилар экан: «Биз ташкилий ишлар устида ишлаяпмиз. Москвага бориб, гуманитар йўналиш бўйича саъй-ҳаракатларимизни давом эттирамиз деган умиддаман», — дея таъкидлади.
ТАСС ахборот агентлиги келтирган маълумотларга қараганда, ташрифнинг аниқ дастури ва кун тартиби айни пайтда Ватикан ва Москва ўртасида мувофиқлаштирилмоқда. Эътиборлиси, бу Муқаддас тахт дипломатиясининг сўнгги ҳафталардаги биринчи ҳаракати эмас: август ойи охирида Ватикан дипломатик хизмати раҳбари, архиепископ Пол Ричард Галлахер Россияга келиб, РФ Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳамда Президент ёрдамчиси Юрий Ушаков билан Кремлда муҳим ёпиқ музокаралар ўтказган эди.
Хўш, кардинал Дзуппининг Москвага ташрифи ортида айнан қандай гуманитар масалалар турибди, Ватикан асирлар алмашинуви ва тинчлик йўлида қандай роль ўйнаши мумкин ва бу қадам Кремль билан мулоқотни қай даражада жонлантиради?
«Сентябрь охиридаги ташриф»: Кардинал Маттео Дзуппининг асосий мақсадлари
Ватикан расмийлари ва махсус вакил томонидан очиқланган муҳим йўналишлар:
Гуманитар кўприкни давом эттириш: Кардинал Дзуппи сафарнинг бош мақсади сиёсий резолюциялар эмас, балки бевосита можародан жабрланган инсонларга ёрдам бериш, ҳарбий асирлар ва тинч аҳоли масалаларини ҳал қилиш эканини билдирди;
Дастурни мувофиқлаштириш: Сентябрь охирига мўлжалланган ушбу муҳим миссия бўйича музокаралар ва расмий учрашувлар тартиби айни дамда икки томонлама келишилмоқда;
Муқаддас тахтнинг бош музокарачиси: Маттео Дзуппи илгари ҳам Киев, Вашингтон ва Пекинда бўлиб, халқаро гуманитар муаммоларни ҳал қилишда асосий вакил сифатида ном қозонган;
Дипломатик узвийлик: Мазкур сафар Ватикан дипломатиясининг август ойидаги Москва мулоқотларидан кейинги мантиқий ва амалий давоми ҳисобланади.
Августдаги тайёргарлик: Архиепископ Галлахернинг Кремлдаги учрашувлари
Сентябрь ташрифига замин яратган муҳим дипломатик қадамлар:
Лавров билан музокаралар: Август ойи охирида Россияга келган Ватикан дипломатик хизмати раҳбари Пол Ричард Галлахер РФ ТИВ раҳбари Сергей Лавров билан кенг қамровли учрашув ўтказган эди;
Юрий Ушаков билан мулоқот: Архиепископ Россия Президентининг ташқи сиёсат масалалари бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков билан бевосита фикр алмашган;
Мулоқот каналининг очиқлиги: Ғарб давлатлари ва Россия ўртасида тўғридан-тўғри сиёсий алоқалар деярли чекланган бир вақтда, Ватикан Москва билан ишончли гуманитар мулоқотни сақлаб қолаётган муҳим институт бўлиб қолмоқда.
Дипломатик ва гуманитар таҳлил: Экспертлар нима кутмоқда?
Халқаро экспертларнинг Ватиканнинг ушбу миссияси бўйича хулосалари:
Ҳарбий асирлар ва оилаларни бирлаштириш: Таҳлилчиларга кўра, Дзуппининг ташрифи доирасида асосий эътибор оғир ярадор асирларни алмашиш ҳамда оиласидан ажралган болаларни яқинларига қайтариш бўйича механизмларни мустаҳкамлашга қаратилади;
Музокаралар пойдевори: Бундай дипломатик қадамлар томонлар ўртасида гуманитар ишончни тиклаш ва келгусидаги эҳтимолий сиёсий мулоқот учун замин яратишга хизмат қилади;
Диний-гуманитар дипломатия самараси: Мураккаб сиёсий чекловлар шароитида бетараф диний-гуманитар платформалар томонларни бир стол атрофига яқинлаштирувчи асосий воситалардан бири сифатида қаралмоқда.
Кардинал Маттео Дзуппининг Москвага кутилаётган ташрифи энг мураккаб геосиёсий инқирозларда ҳам инсонпарварлик ва гуманитар мулоқот ришталарини сақлаб қолиш мумкинлигини яққол намойиш этмоқда.
Сизнингча, Ватиканнинг фаол гуманитар дипломатияси можаро ҳудудидаги инсонпарварлик масалалари ва асирлар алмашинуви бўйича қанчалик самара бера олади? Муқаддас тахтнинг бундай қадамлари томонларни тинчлик музокараларига яқинлаштира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро дипломатиядаги ушбу муҳим воқеа шарҳини барча қизиқувчилар ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…