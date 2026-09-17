Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди

·29·Дунё
Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди

«Ватиканнинг махсус элчиси Москвага йўл олмоқда!»: Кардинал Маттео Дзуппи сентябрь охирида Россияга ташриф буюришини маълум қилди — Украина бўйича гуманитар миссияда янги бурилишми?

Украина атрофидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятни бартараф этиш ва мураккаб гуманитар муаммоларни ҳал қилиш йўлида муқаддас тахт — Ватикан навбатдаги юқори даражадаги дипломатик миссиясини ишга солмоқда. Рим Папаси Лев XIV (Роберт Френсис Превост)нинг Украина бўйича махсус элчиси, Италия епископлари конференцияси раҳбари кардинал Маттео Дзуппи жорий йилнинг сентябрь ойи охирида Россия пойтахти Москвага расмий ташриф билан келишни режалаштираётганини очиқлади. Кардинал Ассизи шаҳрида Муқаддас Францискга бағишланган байрам тантаналари дастури тақдимотида чиқиш қилар экан: «Биз ташкилий ишлар устида ишлаяпмиз. Москвага бориб, гуманитар йўналиш бўйича саъй-ҳаракатларимизни давом эттирамиз деган умиддаман», — дея таъкидлади.

ТАСС ахборот агентлиги келтирган маълумотларга қараганда, ташрифнинг аниқ дастури ва кун тартиби айни пайтда Ватикан ва Москва ўртасида мувофиқлаштирилмоқда. Эътиборлиси, бу Муқаддас тахт дипломатиясининг сўнгги ҳафталардаги биринчи ҳаракати эмас: август ойи охирида Ватикан дипломатик хизмати раҳбари, архиепископ Пол Ричард Галлахер Россияга келиб, РФ Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳамда Президент ёрдамчиси Юрий Ушаков билан Кремлда муҳим ёпиқ музокаралар ўтказган эди.

Хўш, кардинал Дзуппининг Москвага ташрифи ортида айнан қандай гуманитар масалалар турибди, Ватикан асирлар алмашинуви ва тинчлик йўлида қандай роль ўйнаши мумкин ва бу қадам Кремль билан мулоқотни қай даражада жонлантиради?

«Сентябрь охиридаги ташриф»: Кардинал Маттео Дзуппининг асосий мақсадлари

Ватикан расмийлари ва махсус вакил томонидан очиқланган муҳим йўналишлар:

  • Гуманитар кўприкни давом эттириш: Кардинал Дзуппи сафарнинг бош мақсади сиёсий резолюциялар эмас, балки бевосита можародан жабрланган инсонларга ёрдам бериш, ҳарбий асирлар ва тинч аҳоли масалаларини ҳал қилиш эканини билдирди;

  • Дастурни мувофиқлаштириш: Сентябрь охирига мўлжалланган ушбу муҳим миссия бўйича музокаралар ва расмий учрашувлар тартиби айни дамда икки томонлама келишилмоқда;

  • Муқаддас тахтнинг бош музокарачиси: Маттео Дзуппи илгари ҳам Киев, Вашингтон ва Пекинда бўлиб, халқаро гуманитар муаммоларни ҳал қилишда асосий вакил сифатида ном қозонган;

  • Дипломатик узвийлик: Мазкур сафар Ватикан дипломатиясининг август ойидаги Москва мулоқотларидан кейинги мантиқий ва амалий давоми ҳисобланади.

Августдаги тайёргарлик: Архиепископ Галлахернинг Кремлдаги учрашувлари

Сентябрь ташрифига замин яратган муҳим дипломатик қадамлар:

  • Лавров билан музокаралар: Август ойи охирида Россияга келган Ватикан дипломатик хизмати раҳбари Пол Ричард Галлахер РФ ТИВ раҳбари Сергей Лавров билан кенг қамровли учрашув ўтказган эди;

  • Юрий Ушаков билан мулоқот: Архиепископ Россия Президентининг ташқи сиёсат масалалари бўйича ёрдамчиси Юрий Ушаков билан бевосита фикр алмашган;

  • Мулоқот каналининг очиқлиги: Ғарб давлатлари ва Россия ўртасида тўғридан-тўғри сиёсий алоқалар деярли чекланган бир вақтда, Ватикан Москва билан ишончли гуманитар мулоқотни сақлаб қолаётган муҳим институт бўлиб қолмоқда.

Дипломатик ва гуманитар таҳлил: Экспертлар нима кутмоқда?

Халқаро экспертларнинг Ватиканнинг ушбу миссияси бўйича хулосалари:

  • Ҳарбий асирлар ва оилаларни бирлаштириш: Таҳлилчиларга кўра, Дзуппининг ташрифи доирасида асосий эътибор оғир ярадор асирларни алмашиш ҳамда оиласидан ажралган болаларни яқинларига қайтариш бўйича механизмларни мустаҳкамлашга қаратилади;

  • Музокаралар пойдевори: Бундай дипломатик қадамлар томонлар ўртасида гуманитар ишончни тиклаш ва келгусидаги эҳтимолий сиёсий мулоқот учун замин яратишга хизмат қилади;

  • Диний-гуманитар дипломатия самараси: Мураккаб сиёсий чекловлар шароитида бетараф диний-гуманитар платформалар томонларни бир стол атрофига яқинлаштирувчи асосий воситалардан бири сифатида қаралмоқда.

Кардинал Маттео Дзуппининг Москвага кутилаётган ташрифи энг мураккаб геосиёсий инқирозларда ҳам инсонпарварлик ва гуманитар мулоқот ришталарини сақлаб қолиш мумкинлигини яққол намойиш этмоқда.

Сизнингча, Ватиканнинг фаол гуманитар дипломатияси можаро ҳудудидаги инсонпарварлик масалалари ва асирлар алмашинуви бўйича қанчалик самара бера олади? Муқаддас тахтнинг бундай қадамлари томонларни тинчлик музокараларига яқинлаштира оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро дипломатиядаги ушбу муҳим воқеа шарҳини барча қизиқувчилар ҳамда дўстларингизга улашинг!

Кардинал Маттео ДзуппиВатиканМоскваУкраина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиБугун, 21:46"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:37«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўрадиБугун, 21:33Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиБугун, 21:29«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқдаБугун, 21:25$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга бердиБугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди