Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди
Хитойнинг Шанси провинциясида қизини 13 йил давомида энага қарамоғида қолдирган эр-хотин суд қарори билан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилди. Қизни йиллар давомида тарбиялаб келган аёл эса унинг расмий васийси этиб тайинланди. Бу ҳақда Wccdaily хабар берди.
Қиз 2012 йилда туғилган. Орадан кўп ўтмай, унинг ота-онаси болага қараш учун Чжан фамилияли энага ёллаган. 2014 йилда эса жуфтлик қизни ўзлари тарбиялай олмаслигини билдириб, энагадан уни вақтинча Шансидаги уйига олиб кетишни сўраган.
Бироқ орадан вақт ўтиб, болани яна ўз қарамоғига қайтаришга уринишлар натижа бермаган. Энага қизни ота-онасига олиб боришга бир неча марта ҳаракат қилган, аммо улар болани қабул қилишдан бош тортган.
Суд ҳужжатларига кўра, 2017 йилгача ота-она қизнинг харажатлари учун вақти-вақти билан пул юбориб турган. Кейин эса бу тўловлар ҳам бутунлай тўхтатилган. Шу билан бирга, улар қизнинг ҳаёти ва тарбияси билан деярли қизиқмай қўйган.
Қиз расмий ҳужжатларсиз қолган
Ота-она томонидан боланинг қарамоғи расмий тарзда расмийлаштирилмагани сабабли қиз 13 йил давомида яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўта олмаган.
Бу ҳолат унинг таълими ва бошқа ижтимоий ҳуқуқларига ҳам таъсир кўрсатган. Қиз мактабда тўлиқ расмий мақомга эга бўлмай, ижтимоий суғуртасиз қолган. Натижада у ҳатто юқори синфга кириш имтиҳонларини топшириш учун талаб этиладиган айрим расмий жараёнлардан ўта олмаган.
Муаммо чуқурлашгач, энага прокуратурага мурожаат қилган. Унинг даъвоси қўллаб-қувватланган ва иш судгача етган.
Суд боланинг хоҳишини ҳам инобатга олди
Суд жараёнида қиз кўп йиллар давомида Чжан билан бирга яшагани, унинг оиласини ўз яқинларидек қабул қилгани ва айнан шу уйда қолишни исташи аниқланган.
Шундан сўнг суд биологик ота-онани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ҳақида қарор чиқарган. Қизни йиллар давомида парвариш қилган энага эса унинг расмий васийси этиб тайинланган.
Қарордан кейин маҳаллий идоралар ҳам болага зарур ҳужжатларни расмийлаштириш ва унинг ҳуқуқий мақомини тиклаш жараёнида ёрдам кўрсатган.
Бундан ташқари, қизини қаровсиз қолдирган ота ва она ҳам жавобгарликка тортилган. Улар олти ой муддатга ахлоқ тузатиш назоратига ҳукм қилинган.
Шу тариқа, 13 йил давомида энага қўлида тарбияланган қиз энди унинг расмий васийлигида қолади.
Изоҳлар 0
…