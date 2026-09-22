Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди

·0·Дунё
Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди

Хитойнинг Шанси провинциясида қизини 13 йил давомида энага қарамоғида қолдирган эр-хотин суд қарори билан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилди. Қизни йиллар давомида тарбиялаб келган аёл эса унинг расмий васийси этиб тайинланди. Бу ҳақда Wccdaily хабар берди.

Қиз 2012 йилда туғилган. Орадан кўп ўтмай, унинг ота-онаси болага қараш учун Чжан фамилияли энага ёллаган. 2014 йилда эса жуфтлик қизни ўзлари тарбиялай олмаслигини билдириб, энагадан уни вақтинча Шансидаги уйига олиб кетишни сўраган.

Бироқ орадан вақт ўтиб, болани яна ўз қарамоғига қайтаришга уринишлар натижа бермаган. Энага қизни ота-онасига олиб боришга бир неча марта ҳаракат қилган, аммо улар болани қабул қилишдан бош тортган.

Суд ҳужжатларига кўра, 2017 йилгача ота-она қизнинг харажатлари учун вақти-вақти билан пул юбориб турган. Кейин эса бу тўловлар ҳам бутунлай тўхтатилган. Шу билан бирга, улар қизнинг ҳаёти ва тарбияси билан деярли қизиқмай қўйган.

Қиз расмий ҳужжатларсиз қолган

Ота-она томонидан боланинг қарамоғи расмий тарзда расмийлаштирилмагани сабабли қиз 13 йил давомида яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўта олмаган.

Бу ҳолат унинг таълими ва бошқа ижтимоий ҳуқуқларига ҳам таъсир кўрсатган. Қиз мактабда тўлиқ расмий мақомга эга бўлмай, ижтимоий суғуртасиз қолган. Натижада у ҳатто юқори синфга кириш имтиҳонларини топшириш учун талаб этиладиган айрим расмий жараёнлардан ўта олмаган.

Муаммо чуқурлашгач, энага прокуратурага мурожаат қилган. Унинг даъвоси қўллаб-қувватланган ва иш судгача етган.

Суд боланинг хоҳишини ҳам инобатга олди

Суд жараёнида қиз кўп йиллар давомида Чжан билан бирга яшагани, унинг оиласини ўз яқинларидек қабул қилгани ва айнан шу уйда қолишни исташи аниқланган.

Шундан сўнг суд биологик ота-онани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ҳақида қарор чиқарган. Қизни йиллар давомида парвариш қилган энага эса унинг расмий васийси этиб тайинланган.

Қарордан кейин маҳаллий идоралар ҳам болага зарур ҳужжатларни расмийлаштириш ва унинг ҳуқуқий мақомини тиклаш жараёнида ёрдам кўрсатган.

Бундан ташқари, қизини қаровсиз қолдирган ота ва она ҳам жавобгарликка тортилган. Улар олти ой муддатга ахлоқ тузатиш назоратига ҳукм қилинган.

Шу тариқа, 13 йил давомида энага қўлида тарбияланган қиз энди унинг расмий васийлигида қолади.

ЧжанШанси провинциясиWccdailyБиологик ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушдиБугун, 09:38Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБугун, 08:59Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаБугун, 08:53Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиБугун, 08:43Амалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиАмалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиБугун, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?