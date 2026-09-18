Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди

·1·Маданият
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди

Таниқли сўз устаси ва актёр Валижон Шамшиев оиласида яна бир қувончли воқеа юз берди. Санъаткор яна бир бор ота бўлди. Бу сафар оилада қиз фарзанд дунёга келди.

Хушхабарни актёрнинг рафиқаси Instagram’даги саҳифаси орқали маълум қилди. У оиласида янги меҳмон — қизалоқ дунёга келганини билдирган.

Ҳозирча чақалоққа қандай исм қўйилгани ҳақида маълумот берилмаган.

Валижон Шамшиев — кўп фарзандли санъаткор

Валижон Шамшиев кўп фарзандли санъаткорлардан бири сифатида танилган. 2025 йилда унинг 12-марта ота бўлгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Янги фарзанднинг дунёга келиши билан санъаткор оиласидаги қувонч янада кўпайди.

Валижон ШамшиевШамшиев оиласиЯнги фарзандВалижон Шамшиев ота
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтди"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтдиБугун, 12:22Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиКеча, 16:34Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Кеча, 16:11Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаКеча, 15:37Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Кеча, 12:26JONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиJONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиКеча, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди