Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди

·6·Техно
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ер юзида кислород миқдори тахминан бир миллиард йилдан сўнг кескин камайиб кетади, бу эса инсонлар ва кўпчилик мураккаб организмлар учун ҳаётни имконсиз ҳолга келтиради.
  • Тохо университети олими Казуми Озаки ва Джиорджия технология институти тадқиқотчиси Кристофер Рейнхард томонидан яратилган компютер модели Қуёш фаоллигининг ортиши ва глобал углерод сиклидаги ўзгаришлар натижасида атмосферадаги карбонат ангидрид миқдори пасайишини кўрсатди.

Ер сайёрасининг кислородга бой атмосфераси бундан кейин яна тахминан бир миллиард йил давомида сақланиб туриши мумкин, шундан сўнг кислород миқдори кескин камайиб кетади. Натуре Геоссиенсе журналида эълон қилинган илмий тадқиқот натижаларига кўра, келгусида сайёрамиз инсонлар, ҳайвонлар ва кўпчилик мураккаб организмлар яшаши учун яроқсиз ҳолатга келиб қолади. Ушбу хулосага Тохо университети олими Казуми Озаки ҳамда Джиорджия технология институти тадқиқотчиси Кристофер Рейнхард Ер атмосфераси ва биосферасининг узоқ муддатли эволюциясини моделлаштириш жараёнида келишган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, замонавий ҳаёт кислород билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг атмосферадаги ҳозирги таркиби бирданига шаклланиб қолмаган. Тахминан 2,4–2,5 миллиард йил муқаддам Буюк кислород ҳодисаси деб аталувчи давр бошланиб, илк фотосинтез қилувчи организмлар фаолияти туфайли Ер атмосфераси аста-секин ўзгара бошлаган. Бироқ тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, сайёрамизнинг ҳозирги ҳолати абадий эмас ва у вақт ўтиши билан тубдан ўзгаради.

Қуёш фаоллиги ва углерод сиклидаги ўзгаришлар

Олимлар иқлим ва биогеокимёвий жараёнларни ҳисобга олувчи махсус компьютер моделини яратиб, турли бошланғич шартлар остида 400 мингдан ортиқ симуляцияни амалга оширдилар. Келгусидаги ўзгаришларнинг асосий омилларидан бири сифатида Қуёш ёрқинлигининг босқичма-босқич ортиб бориши кўрсатилмоқда. Юлдузимиз қарийб сариқ митти босқичида борган сари ёрқинлашиб бориши иқлим ўзгаришларига олиб келади ва глобал углерод сиклининг одатий мувозанатини бузади.

Бунинг натижасида атмосферадаги карбонат ангидрид миқдори мунтазам равишда пасайиб боради. Гарчи бугунги кунда CO2 асосан глобал исиш билан боғланса-да, у ўсимликлар ва бошқа фотосинтез қилувчи организмлар учун зарурий хомашё ҳисобланади. Юзлаб миллион йиллар миқёсида унинг концентрацияси шу даражада пасайиб кетадики, фотосинтез жараёни ўта самарасиз бўлиб қолади.

Кислороднинг кескин камайиши ва унинг оқибатлари

Фотосинтез қилувчи организмлар фаолиятининг пасайиши улар ишлаб чиқарадиган кислород миқдорининг камайишига олиб келади. Ўтказилган моделлаштириш натижаларига кўра, тахминан бир миллиард йилдан сўнг бу жараён кескин босқичга ўтади ва атмосферадаги кислород концентрацияси тезлик билан тушиб кетади. Ушбу деоксигенация жараёнидан кейин Ер кўп жиҳатдан Буюк кислород ҳодисасигача бўлган даврдаги ҳолатни эслат бошлайди.

Атмосферада жуда оз миқдорда кислород ва карбонат ангидрид қолиб, метан миқдори эса ортиб боради. Шунинг билан бирга, молекуляр кислород мавжудлиги билан боғлиқ бўлган замонавий озон қатлами ҳам бутунлай йўқолади. Инсонлар, ҳайвонлар ва мутлақ кўпчилик замонавий мураккаб организмлар учун бундай шароитлар ҳаёт билан мутлақо номутаносиб бўлиб чиқади.

Шунга қарамай, сайёрамизда ҳаётнинг ўзи бутунлай ўчиб кетмайди. Кислород етишмайдиган муҳитда энергия олиш учун кислородга эҳтиёж сезмайдиган анаэроб микроорганизмлар ўз фаолиятини давом эттириши мумкин. Илгари олимлар мураккаб ҳаёт учун қулай муҳитнинг йўқолишини тахминан икки миллиард йилдан кейинги давр билан боғлаган бўлса-да, янги компьютер моделлари бу жараён анча эртароқ содир бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

КислородЕрИлм-фанҚуёшЭкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиБугун, 14:51Xiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиXiaomi 18 Фолд энг кўп сотилган буклама телефон бўлдиБугун, 13:56Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиБугун, 13:24Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиБугун, 12:21OnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиOnePlus 16 флагмани Geekbench тестида рекорд натижа кўрсатдиБугун, 11:57Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиБугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди