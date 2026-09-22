Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ню-Ёркда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасида Ўзбекистон ва БМТ ўртасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишлари, жумладан, барқарор ривожланиш, хавфсизлик ва иқлим ўзгариши каби масалалар муҳокама қилинди.
- Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш билан учрашувда глобал даражадаги фаолияти ҳамда Ўзбекистонни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирди.
Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасида Ўзбекистоннинг халқаро ташкилот билан ҳамкорлигига оид муҳим масалалар муҳокама қилинди. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш билан учрашиб, икки томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди.
Саида Мирзиёева Гутерриш билан нималарни муҳокама қилди?
Учрашув 21 сентябрь куни Нью-Йоркда, БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси тадбирлари доирасида бўлиб ўтди.
Саида Мирзиёева ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Ўзбекистон ва БМТ биргаликда ривожлантириб келаётган барча муҳим ҳамкорлик йўналишлари муҳокама қилинганини маълум қилди.
У, шунингдек, халқаро муносабатлар тизими мураккаб даврни бошдан кечираётган бир пайтда Гутерришга глобал даражадаги фаолияти ҳамда хавфсизликнинг асосий йўналишларида Ўзбекистонни қўллаб-қувватлаётгани учун миннатдорлик билдирди.
Ўзбекистон БМТдаги юқори даражадаги ҳафталикда иштирок этмоқда
БМТ маълумотларига кўра, 81-сессиянинг умумий мунозаралари 22–26 сентябрь ва 28 сентябрь кунлари бўлиб ўтади. Унда давлат ва ҳукумат раҳбарлари ҳамда юқори даражадаги вакиллар глобал муаммолар бўйича ўз позицияларини баён қилади.
Бу йилги сессия «Ишончни қайта тиклаш, ўзгаришларни бошқариш: барча учун натижа берадиган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти» шиори остида ўтказилмоқда.
БМТ маълумотларига кўра, умумий мунозараларда 71 давлат ва ҳукумат раҳбари, 45 ҳукумат раҳбари, 50 нафар вазир ва бошқа юқори лавозимдаги вакиллар иштирок этиши кутилмоқда.
Саида Мирзиёева БМТ минбаридан нутқ сўзлайди
Жорий сессияда Ўзбекистон номидан Саида Мирзиёева умумий мунозараларда нутқ сўзлаши маълум қилинган. Бу ҳақда унинг иштирокига тайёргарлик жараёнини ёритган маҳаллий нашрлар хабар берди.
Шу жиҳатдан Гутерриш билан учрашув Ўзбекистон делегациясининг БМТдаги юқори даражадаги ҳафталиги доирасидаги муҳим мулоқотларидан бири бўлди.
Ўзбекистон–БМТ ҳамкорлиги кенгайиб бормоқда
Ўзбекистон ва БМТ ўртасида барқарор ривожланиш, хавфсизлик, иқлим ўзгариши, озиқ-овқат ва энергетика хавфсизлиги, минтақавий ҳамкорлик каби йўналишларда ҳамкорлик йўлга қўйилган.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йилда Гутерриш билан учрашувида мамлакат ва БМТ ўртасида 140 та қўшма дастур ва лойиҳа амалга оширилаётгани маълум қилинган эди. Шунингдек, 2026–2030 йилларга мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича янги ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқишга келишилган.
2025 йил сентябрида эса Ўзбекистон томони БМТ билан ҳамкорлик доирасида 160 дан ортиқ дастур ва лойиҳа амалга оширилаётганини маълум қилган.
БМТ учун ҳам муҳим давр
81-сессия БМТнинг ўзи учун ҳам муҳим босқичга тўғри келмоқда. Ташкилот бош котиби Антониу Гутерришнинг ваколат муддати 2026 йил 31 декабрда якунланади. Шу боис келаси йилдан БМТга янги бош котиб раҳбарлик қилиши кутилмоқда.
Айни пайтда БМТ кун тартибида халқаро хавфсизлик, тинчлик, барқарор ривожланиш, иқлим ўзгариши, сунъий интеллект ва ташкилотни ислоҳ қилиш каби масалалар турибди.
Шу маънода Нью-Йоркдаги учрашув Ўзбекистоннинг БМТ билан мавжуд ҳамкорлигини муҳокама қилиш билан бирга, глобал кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан мулоқот учун ҳам муҳим майдон бўлди.
Изоҳлар 0
…