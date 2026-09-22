23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди

·40·Дунё
23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда ичида тўрт нафар талаба бўлган BMW автомобили эстакада деворини бузиб ўтиб, 23 метр баландликдан қулаб тушди.
  • Ушбу фожиа натижасида 3 нафар талаба воқеа жойида ҳалок бўлди, яна бир нафари оғир аҳволда шифохонага ётқизилди.
  • Полиция дастлабки хулосаларига кўра, автомобил соатига камида 120 км тезликда ҳаракатланган.

Ҳиндистонда бутун жамоатчиликни ларзага солган ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Ичида тўрт нафар талаба бўлган юқори тезликдаги BMW русумли енгил автомобили эстакада деворини бузиб ўтиб, нақ 23 метр баландликдан (кўп қаватли бино баландлигига тенг масофадан) пастга қулади. Ушбу фожиали ҳолат кузатув камералари тасмасига муҳрланиб қолган бўлиб, автоҳалокат акс этган видеолавҳа тармоқларда тезкорлик билан тарқалди.

Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, ёшлар тунги сайрдан қайтаётган пайтда ҳайдовчи бошқарувни йўқотиб, эстакаданинг бетон ва металл ҳимоя тўсиқларини кучли зарб билан синдириб ўтган ҳамда қурилаётган автотураргоҳ ҳудудига саросар қулаган. Зарба шу қадар кучли бўлганки, машинадаги 3 нафар талаба воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган, яна бир нафари эса ўта оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига етказилган. Полициянинг дастлабки хулосаларига кўра, автоулов соатига камида 120 км тезликда ҳаракатланган бўлиши мумкин.

Хўш, ёш ҳайдовчининг таваккалчилиги ва тунги юқори тезлик қандай қилиб тузатиб бўлмас фожиага айланди, эстакадалардаги хавфсизлик тўсиқлари бундай зарбаларга нега дош бера олмайди ва оғир аҳволдаги талабанинг ҳаётини сақлаб қолиш мумкинми?

«120 км/соат тезлик, парчаланган тўсиқ ва 3 қурбон»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси

Ҳиндистондаги даҳшатли ЙТҲ бўйича аниқланган энг муҳим фактлар:

  • 23 метрлик қулаш: Катта тезликдаги машина эстакада ҳимоя деворини бузиб, қурилаётган автотураргоҳга қулаб тушди;

  • 3 нафар талабанинг ўлими: Салонда бўлган 4 нафар талабанинг 3 нафари олинган оғир жароҳатлар оқибатида воқеа жойида вафот этди;

  • Бир киши ҳаёт учун курашмоқда: Тирик қолган ягона талаба оғир тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган ва шифокорлар назоратида қолмоқда;

  • Тунги сайр фожиаси: Ёшлар кечки вақт шаҳар бўйлаб айланишдан қайтаётганда ушбу фалокатга йўлиққан;

  • Соатига 120 км тезлик: Полиция экспертизаси машина белгиланган меъёрлардан анча баланд тезликда ҳаракатланганини тахмин қилмоқда.

Ҳиндистондаги ЙТҲ: Ҳодиса тафсилотлари ва статистик кўрсаткичлар

Фожиали автоҳалокат тафсилотлари таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

Ҳодиса тафсилотлари ва қайд этилган ҳолатлар

Ҳодиса юз берган жой

Йўл эстакадаси (Ҳиндистон)

Қулаш баландлиги

23 метр (тахминан 7-8 қаватли бино баландлиги)

Автомобиль русуми

BMW

Йўловчилар таркиби

4 нафар талаба

Талофатлар кўлами

3 нафар ҳалок бўлган, 1 нафар оғир ярадор

Тахминий ҳаракат тезлиги

Соатига 120 км атрофида

Қулаган нуқтаси

Қурилаётган автотураргоҳ майдони

Йўл хавфсизлиги ва криминалистика экспертизаси: Нега кўприк ва эстакадаларда тезлик ўлим билан тугайди?

Йўл ҳаракати хавфсизлиги мутахассислари ва экспертларнинг хулосалари:

  • Инерция ва кинетик энергия кучи: 120 км/соат тезликда ҳаракатланаётган бир неча тонналик оғир автомобиль бурилиш ёки тўсиққа урилганда кинетик зарба кучи бир неча баробарга ошади; ҳатто қалин бетон тўсиқлар ҳам бундай тўғридан-тўғри зарбага дош бера олмайди;

  • «Бўш йўл» эффекти ва тунги иллюзия: Кечаси йўлларнинг бўшлиги ёш ҳайдовчиларда сохта хавфсизлик туйғусини пайдо қилади ва тезликни оширишга ундайди; бироқ тунги кўриш масофасининг қисқариши реакция вақтини кескин камайтиради;

  • Эстакадаларда хато учун жой йўқлиги: Оддий йўлда машина йўл четига чиқиб тўхташи мумкин, аммо эстакада ва кўприкларда ҳар қандай бошқарув йўқотилиши тўғридан-тўғри пастга қулаш ва муқаррар ўлим билан якунланади;

  • Инфратузилма назорати: Бу каби ҳодисалар кўприк ва эстакадаларда қўшимча мустаҳкамланган металл тўсиқлар ўрнатиш ҳамда тезликни назорат қилувчи автоматлаштирилган камераларни кўпайтириш нақадар зарурлигини кўрсатмоқда.

Ушбу фожиа тасвирланган даҳшатли видеолавҳа йўллардаги ортиқча тезлик ва бепарволик сониялар ичида инсон умрига зомин бўлиши мумкинлигидан яна бир бор жиддий огоҳлантирмоқда.

Сизнингча, кўприк ва эстакадаларда бундай аянчли ҳодисаларнинг олдини олиш учун нима қилиш керак — баланд ва мустаҳкам бетон тўсиқлар қуришми ёки тунги вақтда тезликни оширганлик учун жазони кескинлаштиришми? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчиларни огоҳликка чорловчи ушбу мақолани яқинларингизга улашинг!

BMWЭстакадаХиндистонавтоҳалокат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБугун, 08:59Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаБугун, 08:53Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиБугун, 08:43Амалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиАмалиётчилар исёни: Билл Гейтс атом лойиҳасидан АҚШнинг энг йирик гиганти чиқиб кетдиБугун, 08:39Ер сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этдиЕр сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этдиБугун, 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?