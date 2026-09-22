23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистонда ичида тўрт нафар талаба бўлган BMW автомобили эстакада деворини бузиб ўтиб, 23 метр баландликдан қулаб тушди.
- Ушбу фожиа натижасида 3 нафар талаба воқеа жойида ҳалок бўлди, яна бир нафари оғир аҳволда шифохонага ётқизилди.
- Полиция дастлабки хулосаларига кўра, автомобил соатига камида 120 км тезликда ҳаракатланган.
Ҳиндистонда бутун жамоатчиликни ларзага солган ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Ичида тўрт нафар талаба бўлган юқори тезликдаги BMW русумли енгил автомобили эстакада деворини бузиб ўтиб, нақ 23 метр баландликдан (кўп қаватли бино баландлигига тенг масофадан) пастга қулади. Ушбу фожиали ҳолат кузатув камералари тасмасига муҳрланиб қолган бўлиб, автоҳалокат акс этган видеолавҳа тармоқларда тезкорлик билан тарқалди.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, ёшлар тунги сайрдан қайтаётган пайтда ҳайдовчи бошқарувни йўқотиб, эстакаданинг бетон ва металл ҳимоя тўсиқларини кучли зарб билан синдириб ўтган ҳамда қурилаётган автотураргоҳ ҳудудига саросар қулаган. Зарба шу қадар кучли бўлганки, машинадаги 3 нафар талаба воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган, яна бир нафари эса ўта оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига етказилган. Полициянинг дастлабки хулосаларига кўра, автоулов соатига камида 120 км тезликда ҳаракатланган бўлиши мумкин.
Хўш, ёш ҳайдовчининг таваккалчилиги ва тунги юқори тезлик қандай қилиб тузатиб бўлмас фожиага айланди, эстакадалардаги хавфсизлик тўсиқлари бундай зарбаларга нега дош бера олмайди ва оғир аҳволдаги талабанинг ҳаётини сақлаб қолиш мумкинми?
«120 км/соат тезлик, парчаланган тўсиқ ва 3 қурбон»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
Ҳиндистондаги даҳшатли ЙТҲ бўйича аниқланган энг муҳим фактлар:
23 метрлик қулаш: Катта тезликдаги машина эстакада ҳимоя деворини бузиб, қурилаётган автотураргоҳга қулаб тушди;
3 нафар талабанинг ўлими: Салонда бўлган 4 нафар талабанинг 3 нафари олинган оғир жароҳатлар оқибатида воқеа жойида вафот этди;
Бир киши ҳаёт учун курашмоқда: Тирик қолган ягона талаба оғир тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган ва шифокорлар назоратида қолмоқда;
Тунги сайр фожиаси: Ёшлар кечки вақт шаҳар бўйлаб айланишдан қайтаётганда ушбу фалокатга йўлиққан;
Соатига 120 км тезлик: Полиция экспертизаси машина белгиланган меъёрлардан анча баланд тезликда ҳаракатланганини тахмин қилмоқда.
Ҳиндистондаги ЙТҲ: Ҳодиса тафсилотлари ва статистик кўрсаткичлар
Фожиали автоҳалокат тафсилотлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Ҳодиса тафсилотлари ва қайд этилган ҳолатлар
Ҳодиса юз берган жой
Йўл эстакадаси (Ҳиндистон)
Қулаш баландлиги
23 метр (тахминан 7-8 қаватли бино баландлиги)
Автомобиль русуми
BMW
Йўловчилар таркиби
4 нафар талаба
Талофатлар кўлами
3 нафар ҳалок бўлган, 1 нафар оғир ярадор
Тахминий ҳаракат тезлиги
Соатига 120 км атрофида
Қулаган нуқтаси
Қурилаётган автотураргоҳ майдони
Йўл хавфсизлиги ва криминалистика экспертизаси: Нега кўприк ва эстакадаларда тезлик ўлим билан тугайди?
Йўл ҳаракати хавфсизлиги мутахассислари ва экспертларнинг хулосалари:
Инерция ва кинетик энергия кучи: 120 км/соат тезликда ҳаракатланаётган бир неча тонналик оғир автомобиль бурилиш ёки тўсиққа урилганда кинетик зарба кучи бир неча баробарга ошади; ҳатто қалин бетон тўсиқлар ҳам бундай тўғридан-тўғри зарбага дош бера олмайди;
«Бўш йўл» эффекти ва тунги иллюзия: Кечаси йўлларнинг бўшлиги ёш ҳайдовчиларда сохта хавфсизлик туйғусини пайдо қилади ва тезликни оширишга ундайди; бироқ тунги кўриш масофасининг қисқариши реакция вақтини кескин камайтиради;
Эстакадаларда хато учун жой йўқлиги: Оддий йўлда машина йўл четига чиқиб тўхташи мумкин, аммо эстакада ва кўприкларда ҳар қандай бошқарув йўқотилиши тўғридан-тўғри пастга қулаш ва муқаррар ўлим билан якунланади;
Инфратузилма назорати: Бу каби ҳодисалар кўприк ва эстакадаларда қўшимча мустаҳкамланган металл тўсиқлар ўрнатиш ҳамда тезликни назорат қилувчи автоматлаштирилган камераларни кўпайтириш нақадар зарурлигини кўрсатмоқда.
Ушбу фожиа тасвирланган даҳшатли видеолавҳа йўллардаги ортиқча тезлик ва бепарволик сониялар ичида инсон умрига зомин бўлиши мумкинлигидан яна бир бор жиддий огоҳлантирмоқда.
Сизнингча, кўприк ва эстакадаларда бундай аянчли ҳодисаларнинг олдини олиш учун нима қилиш керак — баланд ва мустаҳкам бетон тўсиқлар қуришми ёки тунги вақтда тезликни оширганлик учун жазони кескинлаштиришми? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчиларни огоҳликка чорловчи ушбу мақолани яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…