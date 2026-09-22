ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чирчиқ шаҳрида ДХХ ва ИИББ ходимлари томонидан кўп қаватли уйдаги ижара хонадонида ташкил этилган яширин нарколаборатория фош этилди.
- Ушбу лабораторияни 2000 ва 2002 йилларда туғилган тўрт нафар йигит бошқарган бўлиб, улар «Telegram» орқали хориждаги кураторлар билан алоқада бўлиб, «гашиш мойи» ва ярим тайёр хомашёлардан соф «гашиш» моддасини тайёрлашган.
Тошкент вилоятида ёшларнинг онги ва соғлиғига рахна солаётган хавфли трансмиллий жиноий занжир фош этилди. Давлат хавфсизлик хизматининг (ДХХ) Тошкент вилояти бўйича бошқармаси ҳамда вилоят ИИББ ходимлари ҳамкорлигида Чирчиқ шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида кўп қаватли турар-жойлардан бирида ташкил этилган махфий нарколаборатория фаолиятига чек қўйилди.
Маълум бўлишича, 2000 ва 2002 йилларда туғилган тўрт нафар фуқаро шаҳардаги хонадонни ижарага олиб, у ерда гиёҳванд моддаларни саноат ва лаборатория усулида ишлаб чиқариш ҳамда тарқатиш билан шуғулланиб келган. Гумонланувчилар хориждаги номаълум кураторлари билан «Telegram» мессенжери орқали боғланиб, контрабанда йўли билан етказилган «гашиш мойи» ва ярим тайёр хомашёларни қайта ишлаш орқали соф «гашиш» моддасини тайёрлашган.
Тезкор кўздан кечирув чоғида хонадондан тахминан 400 грамм тайёр «гашиш», 5 килограммлик ярим тайёр маҳсулот, махсус электр қуритиш печлари, миксерлар, электрон тарозилар ва кимёвий ҳимоя воситалари ашёвий далил сифатида мусодара қилинди. Текширувларнинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, гуруҳнинг икки аъзоси Вьетнам ва Таиландда, яна бир нафари эса Россияда бўлиб, лаборатория шароитида наркотиклар синфазини «ўрганиб» келган. Айни пайтда уларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 276¹-моддаси 3-қисми «а» ва «б» бандлари билан оғир жиноят иши қўзғатилди.
Хўш, 22-24 ёшли бу йигитлар хориждаги наркокартеллар билан қандай алоқа ўрнатган, тайёрланган заҳри қотил қаерларга тарқатилиши режалаштирилган эди ва уларни қандай оғир жазо кутмоқда?
«Хонадондаги кимёвий печлар, 5 кг хомашё ва хорижий тажриба»: Махсус операциянинг 5 та асосий нуқтаси
Чирчиқ шаҳрида фош этилган яширин нарколаборатория иши бўйича энг муҳим фактлар:
Кўп қаватли уйдаги яширин фабрика: 2000 ва 2002 йилларда туғилган 4 нафар шахс Чирчиқдаги ижара хонадонни наркотиклар ишлаб чиқариш цехига айлантирган;
«Telegram» орқали виртуал кураторлик: Хорижий кураторлар контрабанда каналлари орқали «гашиш мойи» ва ярим тайёр хомашёларни етказиб турган;
Мусодара қилинган оғир моддалар: Тезкор ходимлар томонидан 400 грамм тайёр «гашиш», 5 кг ярим тайёр аралашма ҳамда профессионал лаборатория жиҳозлари олинди;
Жануби-Шарқий Осиё «мактаби»: Қўлга олинганларнинг икки нафари Вьетнам ва Таиландда, яна бири эса Россияда лаборатория шароитида наркотик тайёрлаш бўйича «тажриба» орттиргани аниқланди;
Оғир моддалар билан жиноят иши: Гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг 276¹-моддаси 3-қисми билан иш қўзғатилиб, қамоқ эҳтиёт чораси қўлланди.
Чирчиқдаги нарколаборатория: Тезкор тадбир кўрсаткичлари ва далиллар
ДХХ ва ИИББ томонидан мусодара қилинган воситалар ҳамда жиноят тафсилотлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Тезкор тадбирда аниқланган далиллар ва ҳолат
Ҳодиса юз берган ҳудуд
Чирчиқ шаҳри (Кўп қаватли турар-жойдаги ижара хонадон)
Қўлга олинган шахслар
4 нафар фуқаро (2000 ва 2002 йилларда туғилган ёшлар)
Мусодара қилинган тайёр модда
Тахминан 400 грамм соф «гашиш»
Ярим тайёр наркотик хомашёси
5 килограмм ярим тайёр аралашма ва «гашиш мойи»
Лаборатория ускуналари
Электр қуритиш печи, миксер, электрон тарози, елим идишлар
Хорижий алоқалар ва малака
2 нафари Вьетнам ва Таиландда, 1 нафари Россияда ўрганган
Алоқа ва бошқарув канали
«Telegram» мессенжеридаги номаълум чет эллик кураторлар
Қўзғатилган модда
ЖКнинг 276¹-моддаси 3-қисми «а», «б» бандлари
Криминалистика ва хавфсизлик экспертизаси: Нега бу ҳолат жиддий сигнал?
Ҳуқуқ-тартибот органлари таҳлилчилари ва мутахассисларининг асосий хулосалари:
«Импорт» қилинган жиноий билимлар: Жиноятчиларнинг Вьетнам, Таиланд ва Россия каби давлатларга бориб, у ерда наркотик моддаларни синтез қилиш ва қайта ишлашни махсус ўрганиб қайтиши Марказий Осиёда янги хавфли тенденция пайдо бўлганини кўрсатмоқда;
Кўп қаватли уйлар — ниқоб сифатида: Жиноятчилар сезилмас бўлиш мақсадида чекка ҳудудларни эмас, балки аҳоли зич яшайдиган кўп қаватли ижара хонадонларини танламоқда; бу эса атрофдаги қўшнилар ва тинч аҳолининг ҳаётини ҳам кимёвий заҳарланиш ёки портлаш хавфи остига қўяди;
«Telegram» тармоқларининг хавфи: Чет эллик наркокураторлар маҳаллий ёшларни катта пуллар ваъдаси билан жалб этиб, улардан «арзон ишчи кучи» сифатида фойдаланмоқда ва хавф туғилганда уларни биринчи бўлиб зарба остида қолдирмоқда;
Шафқатсиз жазо чоралари муқаррарлиги: Жиноят кодексининг 276¹-моддаси 3-қисми билан айбланаётган шахсларга нисбатан қонунчиликда узоқ йилларга озодликдан маҳрум этиш тарзидаги энг кескин жазо кўзда тутилган бўлиб, бу каби жиноятлар кечирилмайди.
ДХХ ва ИИББ ходимларининг ушбу тезкор ва муваффақиятли операцияси минглаб ёшларни заҳарланиши мумкин бўлган улкан ҳажмдаги гиёҳванд моддаларнинг тарқалиб кетишига йўл қўймади.
Сизнингча, кўп қаватли уйларда ижарага берилаётган хонадонлар устидан назоратни кучайтириш учун қандай механизмлар керак? Ёшларнинг хорижга бориб бундай жиноий тармоқларга аралашиб қолишини олдини олишда маҳалла ва оила қандай роль ўйнаши лозим? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хавфсизлигимизга дахлдор бўлган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча яқинларингиз ҳамда ота-оналарга улашинг!
Изоҳлар 0
…