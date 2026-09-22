Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти ОАВ билан кескинлашган зиддият фонида YouTubeда 24 соат ишлайдиган «Трумп ТВ» рақамли телеканалини ишга туширди.
- Янги платформа президент ва маъмуриятнинг чиқишлари, баёнотлари ҳамда аввалги тадбирларидан видеоларни тўғридан тўғри томошабинларга етказишга мўлжалланган.
АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ОАВ билан кескинлашган зиддият фонида YouTube’да 24 соат ишлайдиган «Trump TV» рақамли телеканалини ишга туширди. Янги платформа президент ва маъмуриятнинг чиқишлари, баёнотлари ҳамда аввалги тадбирларидан видеоларни тўғридан-тўғри томошабинларга етказишга мўлжалланган.
Trump TV нима кўрсатади?
Оқ уй янги лойиҳани «TRUMP TV: The Essentials Station» деб атаган.
Расмий тавсифга кўра, канал Трамп маъмуриятининг муҳим воқеалари, президентнинг асосий нутқлари, баёнотлари ва сараланган видеоларини 24 соат давомида намойиш этади. Контент реал вақтда янгиланиб бориши айтилган.
Дастлабки эфирда Трампнинг аввалги оммавий чиқишлари, жумладан, президентлик қасамёдини қабул қилиш маросимидан лавҳалар намойиш этилган. Кейинги эфирлар ҳам Оқ уй томонидан танланган видеолар асосида шакллантирилади.
Бу қарор нега айнан ҳозир қабул қилинди?
Trump TV’нинг ишга туширилиши Оқ уй ва бир қатор йирик ахборот ташкилотлари ўртасидаги матбуотга кириш масаласидаги баҳслар кучайган пайтга тўғри келди.
Трамп маъмурияти CNN, MS NOW ва Politico журналистларининг Оқ уйга киришини чеклади. Ушбу ташкилотлар эса қарор юзасидан федерал судга мурожаат қилиб, матбуот эркинлигига оид конституциявий ҳуқуқлари бузилганини даъво қилмоқда. Маъмурият эса ОАВнинг ахборот тарқатиш ҳуқуқи сақланишини, бироқ муайян ташкилотларнинг Оқ уй ҳудуди ёки матбуот пулига кириши автоматик ҳуқуқ эмаслигини таъкидламоқда.
Йирик телеканаллар президентни ёритишни тўхтатди
Вазият янада кескинлашган нуқта — Оқ уйдаги телевизион пресс-пул фаолиятининг вақтинча тўхтатилиши бўлди.
Одатда ABC, CBS, CNN, Fox News ва NBC президентнинг тадбирлари ва сафарларини навбатма-навбат ёритиб, олинган видеоларни бошқа телеканалларга ҳам тақдим этади. CNN белгиланган навбатдаги вазифани бажара олмай қолганидан кейин қолган телеканаллар унинг ўрнига бошқа оператор тайинлашдан воз кечди.
Шу сабабли Трампнинг БМТ Бош Ассамблеяси билан боғлиқ Нью-Йоркдаги тадбирларини одатий телевизион пресс-пул орқали ёритиш тизими ҳам ўзгарди. AP маълумотига кўра, CNN президент билан Нью-Йоркка бориши керак бўлган, аммо Оқ уйнинг жадвалида CNN номи кўрсатилмаган.
Trump TV мустақил телеканал ўрнини босадими?
Янги платформа муҳим бир фарқ билан ажралиб туради: ундаги видеоларни мустақил таҳририят эмас, Оқ уйнинг ўзи танлайди ва тарқатади.
Шунинг учун Trump TV’ни мустақил журналистик хабарлар ўрнини босадиган телеканалдан кўра, президент маъмуриятининг расмий рақамли ахборот канали сифатида кўриш мумкин. Оқ уй учун бу президентнинг чиқишлари ва қарорларини воситачисиз аудиторияга етказиш имконини беради.
Айни пайтда CNN, MS NOW ва Politico суд орқали Оқ уйга кириш ҳуқуқларини тиклашга ҳаракат қилмоқда. Бу баҳснинг ҳуқуқий натижаси АҚШда президент маъмурияти ва матбуот ўртасидаги муносабатларга таъсир қилиши мумкин.
Шундай қилиб, АҚШда президент матбуот билан муносабатларда навбатдаги кескин босқичга кирган бир пайтда, Оқ уй аудиторияга тўғридан-тўғри чиқишнинг янги йўлини — 24 соатлик Trump TV’ни ишга туширди.
Изоҳлар 0
…