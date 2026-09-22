Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушди

·14·Дунё
Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти ОАВ билан кескинлашган зиддият фонида YouTubeда 24 соат ишлайдиган «Трумп ТВ» рақамли телеканалини ишга туширди.
  • Янги платформа президент ва маъмуриятнинг чиқишлари, баёнотлари ҳамда аввалги тадбирларидан видеоларни тўғридан тўғри томошабинларга етказишга мўлжалланган.

АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ОАВ билан кескинлашган зиддият фонида YouTube’да 24 соат ишлайдиган «Trump TV» рақамли телеканалини ишга туширди. Янги платформа президент ва маъмуриятнинг чиқишлари, баёнотлари ҳамда аввалги тадбирларидан видеоларни тўғридан-тўғри томошабинларга етказишга мўлжалланган.

Trump TV нима кўрсатади?

Оқ уй янги лойиҳани «TRUMP TV: The Essentials Station» деб атаган.

Расмий тавсифга кўра, канал Трамп маъмуриятининг муҳим воқеалари, президентнинг асосий нутқлари, баёнотлари ва сараланган видеоларини 24 соат давомида намойиш этади. Контент реал вақтда янгиланиб бориши айтилган.

Дастлабки эфирда Трампнинг аввалги оммавий чиқишлари, жумладан, президентлик қасамёдини қабул қилиш маросимидан лавҳалар намойиш этилган. Кейинги эфирлар ҳам Оқ уй томонидан танланган видеолар асосида шакллантирилади.

Бу қарор нега айнан ҳозир қабул қилинди?

Trump TV’нинг ишга туширилиши Оқ уй ва бир қатор йирик ахборот ташкилотлари ўртасидаги матбуотга кириш масаласидаги баҳслар кучайган пайтга тўғри келди.

Трамп маъмурияти CNN, MS NOW ва Politico журналистларининг Оқ уйга киришини чеклади. Ушбу ташкилотлар эса қарор юзасидан федерал судга мурожаат қилиб, матбуот эркинлигига оид конституциявий ҳуқуқлари бузилганини даъво қилмоқда. Маъмурият эса ОАВнинг ахборот тарқатиш ҳуқуқи сақланишини, бироқ муайян ташкилотларнинг Оқ уй ҳудуди ёки матбуот пулига кириши автоматик ҳуқуқ эмаслигини таъкидламоқда.

Йирик телеканаллар президентни ёритишни тўхтатди

Вазият янада кескинлашган нуқта — Оқ уйдаги телевизион пресс-пул фаолиятининг вақтинча тўхтатилиши бўлди.

Одатда ABC, CBS, CNN, Fox News ва NBC президентнинг тадбирлари ва сафарларини навбатма-навбат ёритиб, олинган видеоларни бошқа телеканалларга ҳам тақдим этади. CNN белгиланган навбатдаги вазифани бажара олмай қолганидан кейин қолган телеканаллар унинг ўрнига бошқа оператор тайинлашдан воз кечди.

Шу сабабли Трампнинг БМТ Бош Ассамблеяси билан боғлиқ Нью-Йоркдаги тадбирларини одатий телевизион пресс-пул орқали ёритиш тизими ҳам ўзгарди. AP маълумотига кўра, CNN президент билан Нью-Йоркка бориши керак бўлган, аммо Оқ уйнинг жадвалида CNN номи кўрсатилмаган.

Trump TV мустақил телеканал ўрнини босадими?

Янги платформа муҳим бир фарқ билан ажралиб туради: ундаги видеоларни мустақил таҳририят эмас, Оқ уйнинг ўзи танлайди ва тарқатади.

Шунинг учун Trump TV’ни мустақил журналистик хабарлар ўрнини босадиган телеканалдан кўра, президент маъмуриятининг расмий рақамли ахборот канали сифатида кўриш мумкин. Оқ уй учун бу президентнинг чиқишлари ва қарорларини воситачисиз аудиторияга етказиш имконини беради.

Айни пайтда CNN, MS NOW ва Politico суд орқали Оқ уйга кириш ҳуқуқларини тиклашга ҳаракат қилмоқда. Бу баҳснинг ҳуқуқий натижаси АҚШда президент маъмурияти ва матбуот ўртасидаги муносабатларга таъсир қилиши мумкин.

Шундай қилиб, АҚШда президент матбуот билан муносабатларда навбатдаги кескин босқичга кирган бир пайтда, Оқ уй аудиторияга тўғридан-тўғри чиқишнинг янги йўлини — 24 соатлик Trump TV’ни ишга туширди.

Дональд ТрампTrump TVОқ уйАҚШ ОАВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиБугун, 10:41Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиБугун, 10:2123 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушдиБугун, 09:38Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБугун, 08:59Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?