Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди

·3·Маданият
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди

Актриса Ҳувайдо Жумаева интервюларидан бирида Бобур Мансуров билан бирга ижод қилишни қандай бошлагани ҳақида гапирди. Ундан Бобур Мансуров томонидан таклиф тушган-тушмагани сўралган.

“Роса илтимос қилди. 'Келинг, опа, келинг, опа', деди. Майли, дедим. Кўнглига қарай шу болани, дедим”, — дея ҳазил аралаш жавоб берди актриса.

Суҳбат давомида Ҳувайдо Жумаевадан гонорари қанча экани ҳам сўралди.

“Сирли ҳам жойи йўқ. Гонорарим унақа қиммат эмас — 1000”, — деди у.

Актрисадан бу 1000 доллар битта видео учунми, деб аниқлаштирилганда, у ҳазил билан жавоб қайтарди.

“Ҳа. Шунга яраша ижро ҳам қилиб бераман. Қаранг, қошларимни, қаранг ўйнатишимни. Ҳеч ким қила олмайди унақа ишни”, — дея кулиб қўшимча қилди Ҳувайдо Жумаева.

Актрисанинг Бобур Мансуров билан бирга суратга олаётган вайнларидаги ижроси кузатувчилар эътиборидан четда қолмаган. Изоҳларда фойдаланувчилар уларнинг видеолари яхши чиқаётганини таъкидлаб, Ҳувайдо Жумаеванинг актрисалигини ҳам эътироф этган.

Ҳувайдо ЖумаеваБобур Мансуровмузыка видеолари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Бугун, 11:10Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Бугун, 09:28Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Кеча, 21:48Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Кеча, 21:27Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Кеча, 21:06Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиРитик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиКеча, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ