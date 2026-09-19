iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Apple'нинг янги iPhone 18 серияси 18 сентябрдан дунё бўйлаб сотувга чиқди. Ўзбекистонда ҳам смартфонларнинг илк нархлари маълум бўлди.
Айни пайтда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max'нинг эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ версиялари сотувга таклиф қилинмоқда.
эСИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар
СИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 доллар
Шу тариқа, ҳозирча келтирилган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro'нинг бошланғич нархи 1 899 доллардан, iPhone 18 Pro Max'ники эса 2 049 доллардан бошланмоқда.
Изоҳлар 0
…