Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайди

·8·Дунё
Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 23 сентябр куни Тошкент вақти билан соат 05:05 да кузги тенгкунлик рўй беради, бу вақтда Қуёш маркази Ер экватори текислигидан ўтади ва Шимолий ярим шарда астрономик куз бошланади.
  • Шундан сўнг кунлар қисқариб, тунлар узая бошлайди, бу жараён декабр ойидаги қишки қуёш туришигача давом этади.
  • Тенгкунлик номи кун ва туннинг мутлақо 12 соатдан бўлишини англатмайди, чунки атмосфера рефраксияси ва Қуёш дискининг юқори қисми кўриниши ҳисобга олинади.

Табиатда муҳим астрономик бурилиш содир бўлмоқда: 23 сентябрь куни Қуёш экватор текислигини кесиб ўтади ва Шимолий ярим шарда астрономик куз бошланади. Шундан кейин кунлар қисқариб, тунлар аста-секин узаяди.

Кўпчилик 22 сентябрни «кун ва тун тенглашадиган кун» деб билади. Аммо 2026 йилда Тошкент вақти билан кузги тенгкунлик 23 сентябрь соат 05:05 да рўй беради. Айнан шу лаҳзада Қуёш маркази Ер экватори текислигидан ўтади.

«Equinox» нима дегани?

«Equinox» атамаси лотинча aequus — «тенг» ва nox — «тун» сўзларидан келиб чиққан.

Тенгкунлик йилига икки марта — март ва сентябрь ойларида содир бўлади. Мартда Шимолий ярим шарда баҳор, сентябрда эса кузги тенгкунлик юз беради.

Кузги тенгкунлик вақтида Қуёш осмон экваторини шимолдан жанубга кесиб ўтади. Шундан сўнг Шимолий ярим шарда Қуёш осмонда кун сайин пастроқ траектория бўйлаб ҳаракат қила бошлайди ва кундузги ёруғлик давомийлиги қисқаради.

Нега кун ва тун айнан 12 соатдан бўлмайди?

«Тенгкунлик» номи кун ва тун мутлақо 12 соатдан бўлишини англатмайди.

Аслида Қуёш чиқиши ва ботиши атмосфера рефракцияси ҳамда Қуёш дискининг маркази эмас, унинг юқори қисми кўриниши билан ҳисобланиши сабабли кундузги ёруғлик вақти кўп жойларда 12 соатдан бироз узоқроқ бўлади.

Масалан, 22 сентябрь куни Тошкентда кундузги ёруғлик тахминан 12 соат 11 дақиқани ташкил этади. 23 сентябрдан эса кун давомийлиги яна қисқара бошлайди.

Эртадан нималар ўзгаради?

Кузги тенгкунликдан кейин Шимолий ярим шарда кунлар қисқаришда, тунлар эса узайишда давом этади.

Тошкентда 22 сентябр куни Қуёш тахминан 06:10 да чиқиб, 18:20 да ботади. 23 сентябрда эса кундузги ёруғлик давомийлиги тахминан 12 соат 8 дақиқага тушади. Кейинги кунларда бу фарқ янада ортиб боради.

Бу жараён декабрь ойидаги қишки қуёш туришигача давом этади. Шундан кейин кунлар яна аста-секин узая бошлайди.

Табиатдаги катта ўзгаришнинг астрономик бошланиши

Тенгкунлик — шунчаки календардаги сана эмас. У Ернинг Қуёш атрофидаги ҳаракати ва сайёрамиз ўқининг оғмалиги билан боғлиқ муҳим астрономик ҳодисадир.

Шу боис 23 сентябрь 2026 йилда Шимолий ярим шар учун астрономик кузнинг бошланиш нуқтаси ҳисобланади.

Демак, бугун — тенгкунлик арафаси. Эрта тонгдан эса табиатнинг яна бир таниш қонунияти намоён бўлади: кунлар қисқаради, тунлар эса узая бошлайди.

Тенгкунлик23 сентябрь 2026ТошкентКузги тенгкунлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиБугун, 10:2123 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушдиБугун, 09:38Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБугун, 08:59Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаБугун, 08:53Муҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиМуҳим мулоқот: Тоқаев Путин билан бўлажак олий даражадаги учрашувлар режасини келишиб олдиБугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?