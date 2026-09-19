Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватлади

·88·Маданият
Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватлади

Ритик Рошан Катрина Каифни семиргани ҳақидаги танқид қилганлардан ҳимоя қилган постни ёқтирди

Bollywood юлдузи Ритик Рошан актриса Катрина Каифнинг оналикдан кейинги тана ўзгаришлари сабаб танқид қилинишига қарши ёзилган Instagram постига "лайк" босди. Унинг бу ҳаракати ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.

Ритик Рошан қандай муносабат билдирди?

Актрисани оналикдан кейинги кўриниши учун қораловчи фикрларга қарши ёзилган пост Ритик Рошан томонидан ёқтирилгани кузатувчилар эътиборидан четда қолмади.

Унинг "лайк"и кўпчилик томонидан Катрина Каифга нисбатан қўллаб-қувватлов сифатида талқин қилинди.

Ушбу ҳолат атрофидаги муҳокамаларда аёлларнинг ҳомиладорлик ва оналикдан кейин ташқи кўринишида табиий ўзгаришлар юз бериши таъкидланди.

Кўплаб фойдаланувчилар аёлни оналикдан кейинги тана тузилишига қараб баҳоламаслик кераклиги ҳақидаги фикрларни қўллаб-қувватлаган.

Ритик РошанКатрина КаифОналикдан кейинги тана ўзгаришлариБолливуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Бугун, 12:39“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)Бугун, 10:12Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Бугун, 09:37Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Кеча, 18:28Туркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиТуркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиКеча, 17:21«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олинди«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олиндиКеча, 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ