Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватлади
Ритик Рошан Катрина Каифни семиргани ҳақидаги танқид қилганлардан ҳимоя қилган постни ёқтирди
Bollywood юлдузи Ритик Рошан актриса Катрина Каифнинг оналикдан кейинги тана ўзгаришлари сабаб танқид қилинишига қарши ёзилган Instagram постига "лайк" босди. Унинг бу ҳаракати ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.
Ритик Рошан қандай муносабат билдирди?
Актрисани оналикдан кейинги кўриниши учун қораловчи фикрларга қарши ёзилган пост Ритик Рошан томонидан ёқтирилгани кузатувчилар эътиборидан четда қолмади.
Унинг "лайк"и кўпчилик томонидан Катрина Каифга нисбатан қўллаб-қувватлов сифатида талқин қилинди.
Ушбу ҳолат атрофидаги муҳокамаларда аёлларнинг ҳомиладорлик ва оналикдан кейин ташқи кўринишида табиий ўзгаришлар юз бериши таъкидланди.
Кўплаб фойдаланувчилар аёлни оналикдан кейинги тана тузилишига қараб баҳоламаслик кераклиги ҳақидаги фикрларни қўллаб-қувватлаган.
Изоҳлар 0
…