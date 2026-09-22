Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 25 ёшли блогер Некоглай (ҳақиқий исми Николай Лебедев) ва унинг рафиқаси Молдовада гиёҳванд моддалар савдосида гумонланиб қўлга олинди.
- Кишинёв полицияси томонидан ўтказилган тинтув чоғида уларнинг уйларидан қиймати 450 000 лейдан ортиқ бўлган гиёҳванд моддалар мусодара қилинди.
- Ушбу махсус амалиёт доирасида жами 15 нафар шахс ҳибсга олинди ва 23 та жиноят иши қўзғатилди.
Ижтимоий тармоқларда бир пайтлар миллионлаб обуначиларга эга бўлган, кейинчалик эса шов-шувли можаролари билан танилган 25 ёшли стример ва блогер Некоглай (ҳақиқий исми Николай Лебедев) ўз ватани Молдовада жуда оғир жиноятда айбланиб қўлга олинди. Кишинёв полиция бошқармаси тарқатган расмий маълумотга кўра, блогер ва унинг рафиқаси ўз уйларида ўтказилган тинтув чоғида бевосита гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний савдосига алоқадорликда гумонланиб қўлга олинган. Ушбу кенг қамровли махсус амалиёт доирасида молдова ҳуқуқ-тартибот органлари жами 15 нафар шахсни ҳибсга олган бўлиб, иш бўйича 23 та жиноят иши қўзғатилган ва 58 та маъмурий баённома расмийлаштирилган.
Тинтувлар давомида умумий қиймати 450 000 лейдан ортиқ (қарийб 2,16 миллион рубль ёки ўн минглаб доллар) бўлган турли синтетик ҳамда ўсимлик таркибли оғир гиёҳванд моддалар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди. Агар судда унинг айби тўлиқ исботланса, 25 ёшли блогерга 7 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси хавф солмоқда. 2022 йилда Россиядан депортация қилингач, сиёсий мавзуларга аралашиб, Украинани қўллаб-қувватлаган ва дронлар учун пул йиғган Лебедевнинг ҳаёти бугунги кунга келиб жиноий панжара ортида якунланиши мумкин.
Хўш, интернет юлдузи қандай қилиб трансмиллий наркотармоққа боғланиб қолди, унга нисбатан энг оғир жазо чораси қўлланиладими ва ижтимоий тармоқлардаги миллионлаб даромадлар уни нега қутқариб қололмади?
«Уйдаги рейд, 15 нафар гумонланувчи ва синтетика»: Некоглай ишининг 5 та асосий нуқтаси
Кишинёв полицияси фош этган махсус амалиёт ва блогернинг қўлга олинишига оид фактлар:
Блогер ва рафиқаси ҳибсда: Кишинёвдаги уйда ўтказилган тўсатдан тинтув чоғида Некоглай ва унинг турмуш ўртоғи наркосавдо гумони билан қўлга олинди;
Кенг кўламли жиноий тармоқ: Тезкор тадбир давомида жами 15 нафар шахс қўлга олинган, уларга нисбатан 23 та жиноий иш очилган ва 58 та баённома тузилган;
450 000 лейлик партия: Тинтув вақтида синтетик ва ўсимлик табиатли ноқонуний моддалар мусодара қилинган;
15 йилгача қамоқ жазоси: Молдова жиноят қонунчилигига кўра, гиёҳванд моддаларни сотиш ва тарқатиш моддаси бўйича блогер 7 йилдан 15 йилгача қамалиши мумкин;
Шов-шувли ўтмишнинг давоми: Россиядан ҳайдалган, кейинчалик Украина мавзусида пиар ва хайрия кампаниялари уюштирган собиқ стример фаолияти тубдан қулади.
Некоглай хроникаси: ТикТок чўққисидан Кишинёв тергов изоляторигача
Николай Лебедевнинг шов-шувли карьерасидаги кескин бурилишлар:
Давр ва босқичлар
Воқеалар ривожи ва блогернинг ҳаракатлари
Ҳуқуқий оқибатлари
2021–2022 (Москва даври)
ТикТок ва Твитчда миллионлаб обуначилар, юқори даромад ва оммавийлик
Популярлик чўққиси
2022 йил ноябрь
Дрон ҳужуми остидаги ҳарбий устидан пародия видео чиқариши
Ҳибс, жарима ва Молдовага расман депортация
2022–2024 (Кишинёв даври)
Сиёсий интервьюлар, Украина манфаатига дронлар учун маблағ йиғиш
Ижтимоий ва сиёсий провокациялар
2026 йил (Ҳозирги ҳолат)
Турмуш ўртоғи билан бирга гиёҳванд моддалар савдосида айбланиши
Қўлга олиниш, уйдаги тинтувлар ва мусодара
Жазо эҳтимоли
Суд жараёни ва 23 та жиноят иши доирасидаги тергов
7 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум этиш
Криминалистика ва медиа экспертизаси: Нега Некоглайнинг карьераси бундай ҳалокат билан тугади?
Ҳуқуқшунослар, медиа экспертлари ва криминологларнинг хулосалари:
«Осон пуллар» ва чегара билмаслик иллюзияси: Тез бойиб кетган ёш блогерлар одатда қонундан устун эканликлари ҳақидаги хаёлпараст туйғуларга берилади; ижтимоий тармоқлардаги даромад ва қизиқиш пасайгач, илгариги ҳашаматли ҳаётни сақлаб қолиш учун ноқонуний соҳаларга аралашиб қолиш ҳолатлари кўп кузатилади;
Махсус хизматлар назоратидаги шахс: Депортация қилинган ва турли сиёсий баёнотлар берган одамлар ҳуқуқ-тартибот идораларининг доимий оператив эътиборида бўлади; бундай ҳолатда ҳар қандай жиноий хатти-ҳаракат тезда фош этилиши муқаррар эди;
Синтетик наркотикларнинг хавф даражаси: Мусодара қилинган синтетика моддалари бугунги кунда ёшлар орасидаги энг хавфли омил ҳисобланади; шу сабабли Молдова суди бу турдаги гуруҳларга нисбатан максимал даражада шафқатсиз жазо тайинлаши кутилмоқда;
Ижтимоий тармоқлар учун сабоқ: Ушбу воқеа арзон хайп ва қонунга беписандлик билан ном чиқарган интернет фаолларининг якуни нақадар аянчли бўлишини кўрсатувчи очиқ намуна бўлди.
Николай Лебедевнинг шов-шувли блогерлик ҳаёти Кишинёв судининг қамоқ эшиклари қаршисида тўлиқ барҳам топди.
Сизнингча, ёшлар орасида миллионлаб аудиторияга эга блогерларнинг бундай жиноятларга қўл уришига нима сабаб бўлмоқда — осон бойликка ўрганишми ёки масъулиятсизлик? Некоглайга қўйилган 15 йиллик жазо бўйича суд қандай қарор чиқаради деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тармоқлардаги шов-шувли жиноят ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…