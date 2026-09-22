Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сан-Франсискода ўтказилган кўргазмали жангда блогер Френки Лапенна жанговар одамсимон робот билан тўқнаш келди.
- Роботнинг кучли зарбалари натижасида Френки Лапеннанинг қўли синиб, жанг шошилинч тўхтатилди.
- Ҳимоя воситаларига қарамай, роботнинг зарба кучи ҳимояни енгиб ўтди.
- Ушбу ҳодиса технологияларнинг инсон саломатлиги учун хавфини кўрсатди ва келажакда бундай жангларга чекловлар қўйилиши кутилмоқда.
Инсон ва сунъий онгли машиналар ўртасидаги тўқнашув Голливуднинг фантастик фильмларидан реал ҳаётга кўчди, бироқ бу галги экспериментал кўргазмали шоу даҳшатли жароҳат билан якун топди. АҚШнинг Сан-Франциско шаҳрида бўлиб ўтган кўргазмали жанг шоусида интернет оламининг таниқли блогери Фрэнки Лапенна (Frankie Lapenna) замонавий технологиялар асосида яратилган жанговар одамсимон (гуманоид) роботга қарши октагонга чиқди.
Хавфсизлик қоидаларига мувофиқ, блогер махсус бокс қўлқоплари, мустаҳкам бош ҳимоя шлеми ва танани зарбалардан асровчи жилет билан таъминланган эди. Ҳатто жанг бошланишидан аввал унинг жамоадошлари: «Оғайни, мен сен учун жуда хавотирдаман» дея огоҳлантирган бўлса-да, Фрэнки темир рақибга қарши дадил ҳаракат қилишга қарор қилди.
Бироқ жанг старт олиши биланоқ вазият мутлақо кутилмаган тус олди: мухлислар кўз ўнгида ҳақиқий «Терминатор»дек ҳаракатланган робот бир нечта ҳайратланарли оғир ва аниқ зарбаларни йўллади. Темир муштларнинг кучи шу қадар кучли эдики, танага кийилган ҳимоя жилети ва қўл қопламалари блогерни қутқариб қололмади — натижада Фрэнки Лапеннанинг қўли синиб, баҳс шошилинч тарзда тўхтатилди. Ринг атрофида турган томошабинлар ва ташкилотчилар юз берган ҳолатдан даҳшатга тушиб, ёқа ушлаб қолишди.
Хўш, одамсимон роботнинг бу қадар хавфли зарба бериши дастурий хатоликми ёки машина механикасининг ҳаддан ташқари қудратлилиги, рингдаги хавфсизлик протоколлари нега ишламади ва эндиликда бундай хавфли технологияларни одамларга қарши синаш бутунлай тақиқланадими?
«Темир муштлар, парчаланган суяк ва мухлислар шоки»: Сан-Францискодаги тўқнашувнинг 5 та асосий нуқтаси
Сан-Францискода юз берган мислсиз воқеадан энг муҳим тафсилотлар:
Одамсимон робот билан реал спарринг: Блогер Фрэнки Лапенна Сан-Францискодаги шоуда икки оёқда мустақил ҳаракатланувчи одамсимон робот билан кўргазмали жангга киришди;
Оғир жароҳат ва синган қўл: Гуманоиднинг кучли ва аниқ серияли зарбалари оқибатида блогернинг қўл суяги синди;
Самарасиз ҳимоя анжомлари: Блогернинг эгнидаги махсус ҳимоя жилети, тирсак ва қўл ҳимоячилари темир рақибнинг кинетик кучига дош бера олмади;
Томошабинлар ҳайрати: Ринг атрофида жонли кузатиб турган мухлислар одам ва машина жангидаги бундай шафқатсиз якунни кўриб, шок ҳолатига тушди;
Вирусли тармоқ тўлқини: Жанговар роботнинг ҳаракатлари ва синган қўл эпизоди ижтимоий тармоқларда қисқа фурсатда миллионлаб қарашларга эга бўлди.
Инсон ва Робот тўқнашуви: Шоудаги хавфсизлик ва жанг ҳолати таҳлили
Сан-Францискодаги экспериментал жанг тафсилотлари ва кўрсаткичлари:
Мезонлар ва параметрлар
Фрэнки Лапенна (Инсон / Блогер)
Одамсимон робот (Сунъий рақиб)
Жанг мақоми ва локация
Сан-Франциско, кўргазмали ринг
Сан-Франциско, кўргазмали ринг
Ҳимоя ва тайёргарлик
Шлем, ҳимоя жилети, қўлқоп ва накладкалар
Металл ва титан/композит қопламали корпус
Ҳаракатланиш услуби
Классик бокс ҳаракатлари, блоклар
Тезкор қадамлар, тўғридан-тўғри механик ҳужум
Зарба қуввати ва таъсири
Одатий инсон мушти кучи
Металл приводлар ҳисобига оғир зарба зарби
Жанг оқибати
Қўл суягининг синиши ва оғир тан жароҳати
Ҳеч қандай техник зарар кўрмади
Тиббий хулоса
Шошилинч жарроҳлик ва рентген текшируви
Мутахассислар томонидан қувватдан узилди
Робототехника ва хавфсизлик экспертизаси: Нега бу воқеа глобал сигнал бўлиши керак?
Муҳандислар, биомеханика мутахассислари ва спорт экспертларининг хулосалари:
Инсон ва машина кучининг номутаносиблиги: Ҳатто оддий сервомоторлар ва гидравлик приводлар билан таъминланган роботлар ҳам инсон мушакларидан бир неча баробар ортиқ босим ва зарба кучи (Ньютон) ҳосил қилади; инсон суяклари ҳимоя жилети бўлган тақдирда ҳам бундай тўғридан-тўғри металл босимига чидай олмайди;
«Ақлли тормоз» тизимининг ишламаганлиги: Кўргазмали жанглар учун мўлжалланган гуманоидлар зарба нуқтасига яқинлашганда тезлик ва кучни кескин камайтирувчи сенсорларга эга бўлиши керак эди; Сан-Францискодаги ҳолатда машина тўлиқ қувват билан ургани дастурий назоратнинг хавфли эканини кўрсатди;
Хайп ортидаги реал хатарлар: Ижтимоий тармоқларда томоша ва лайк йиғиш мақсадида технологияларнинг ҳали етарлича синовдан ўтмаган прототиплари билан яқин жисмоний контактга киришиш инсон саломатлиги ва ҳаёти учун тўғридан-тўғри таҳдиддир;
Ҳуқуқий чекловлар муқаррарлиги: Ушбу ҳодисадан сўнг спорт комиссиялари ва назорат идоралари роботлар ҳамда одамлар ўртасидаги тўғридан-тўғри спаррингларни қонунан тақиқлаши ёки ўта қатъий чекловлар киритиши кутилмоқда.
Фрэнки Лапеннанинг одамсимон робот қаршисида синган қўли замонавий робототехника билан ҳазиллашиб бўлмаслигини бутун дунёга яққол кўрсатиб қўйди.
Сизнингча, одамсимон роботларнинг инсонга қарши рингга чиқишига қонунан рухсат бериш керакми ёки бундай кўргазмали жанглар бутунлай тақиқланиши лозимми? Роботларнинг бу қадар қудратли бўлиб бориши келажакда янада хавфлироқ оқибатларга олиб келмайдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва технология оламидаги ушбу шов-шувли воқеани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…