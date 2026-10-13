Чиқинди йиғувчи рафиқасининг полиция капитани бўлишига ёрдам берди

·0·Дунё
Чиқинди йиғувчи рафиқасининг полиция капитани бўлишига ёрдам берди

Бразилияда кўча тозаловчи бўлиб ишлайдиган Жозе Франсиско Баррос чиқиндилар орасидан топган китобларини рафиқаси Андрея Гимарайнс Таварес учун уйига олиб келган. Бу китоблар аёлнинг ҳуқуқшунослик бўйича таҳсил олиш орзусини амалга оширишида муҳим роль ўйнаган.

Mais Goiás нашрининг 2026 йил 20 июндаги хабарига кўра, жуфтлик биргаликда кўплаб молиявий қийинчиликларни бошдан кечирган. Андрея қарийб етти йил давомида уй хизматчиси бўлиб ишлаган. Олий таълим олиш учун эса эри олиб келган китоблардан фойдаланган. Натижада у ҳуқуқшунослик йўналишида тўлиқ грант асосида таҳсил олишга муваффақ бўлган.

Университетни тамомлагач, Андрея Гояс штати ҳарбий полициясига ишга кириш учун танловдан ўтган. Ҳозирда у полиция капитани унвонига эга.

Devordagi turli ramkalarda bitiruv va harbiy xizmatga oid fotosuratlar to'plami.

2026 йил июнь ойида оила биргаликдаги ҳаётининг 25 йиллигини нишонлади. Шу муносабат билан ўтказилган фотосессияда Андрея полиция формасида, Жозе эса шаҳарни ободонлаштириш ташкилотидаги иш кийимида суратга тушди. Оиланинг 23 ёшли ўғли ҳам фотосессияда иштирок этди. Суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Жозе ва Андреянинг ҳикояси бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва таълим инсон ҳаётини ўзгартиришда муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Maxsus kiyimdagi erkak va ayol kumushrang 25 sonli sharlar bilan tushgan surat.
Жозе Франсиско БарросАндрея Гимарайнс ТаваресГояс штати ҳарбий полициясиКитоблар донорлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушдиТурк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди9 октябр 14:10Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилдиЧиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди7 октябр 14:22Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қулади25 август 09:43Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25Чиқинди юклаш вақтида рўй берган портлашда Ўзбекистон фуқороси ҳалок бўлдиЧиқинди юклаш вақтида рўй берган портлашда Ўзбекистон фуқороси ҳалок бўлди18 апрел 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда