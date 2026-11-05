4,5 метрлик даҳшат: Бразилияда аҳоли яшайдиган ҳудуддан улкан анаконда тутиб олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиянинг Калдас-Novaс шаҳрида аҳоли яшайдиган ҳудуд яқинидан 4,5 метрли улкан анаконда тутиб олинди.
- Йиртқич маҳаллий аҳолига тегишли уй ҳайвонини ютишга шайланган вақтда аниқланиб, одамлар ва болалар учун жиддий хавф туғдирган.
- Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар махсус мосламалар ёрдамида илонни ҳеч кимга зарар етказмаган ҳолда зарарсизлантирди.
Бразилиянинг Гояс штати жанубида жойлашган Калдас-Новас шаҳри аҳолиси ҳақиқий табиат даҳшатига тўқнаш келди. Маҳаллий аҳоли яшаш пунктларига ниҳоятда яқин бўлган ҳудудда узунлиги тахминан 4,5 метрни ташкил этувчи улкан анаконда (маҳаллий тилда «сукури») пайдо бўлди.
Одамлар ва айниқса ёш болалар ҳаёти учун жиддий хавф туғдирган ваҳимали йиртқич ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар томонидан махсус операция натижасида зарарсизлантирилди.
Ов устидаги улкан йиртқич ва аҳоли хавотири
Воқеа жойидан олинган тафсилотларга кўра, вазият кутилганидан ҳам жиддий тус олган:
Ҳужум жойи: Улкан илон аҳоли хонадонларига ёндош бўлган кичик сойлик ичидан топилган;
Хавфли вазият: Анаконда маҳаллий аҳолига тегишли уй ҳайвонини тутиб олиб, уни тўлиқ ютишга шайланиб турган вақтда одамлар назарига тушган. Ушбу ҳолат яқин атрофда истиқомат қилувчи оилалар ва айниқса кўчада ўйнаб юрган болалар хавфсизлиги бўйича жиддий саросима уйғотган.
Мураккаб қутқарув операцияси: Ҳеч ким жабрланмади
Чақирув бўйича зудлик билан етиб келган фавқулодда хизмат ходимлари вазиятни тезкорлик билан назоратга олди:
Махсус мосламалар: Ўт ўчирувчилар 4,5 метрли баҳайбат илонни хавфсиз масофада тутиб туриш учун махсус узун илгакли ускуналардан фойдаланди;
Профессионал назорат: Қутқарувчиларнинг эҳтиёткорлик билан амалга оширган ҳаракатлари туфайли амалиёт давомида аҳолидан ҳеч кимга ҳам, илонга ҳам заррача шикаст етказилмади.
Анаконданинг кейинги тақдири қандай кечади?
Муваффақиятли операциядан сўнг ноёб йиртқич хавфсиз қўлларга топширилди:
Тиббий кўрик: Баҳайбат анаконда ёввойи ҳайвонларни вақтинча сақлаш ва реабилитация қилиш марказига (Cetras) етказилган;
Табиатга қайтиш: Мутахассислар томонидан илоннинг соғлиғи тўлиқ текширувдан ўтказилгач, у инсонлар яшаш жойларидан олис, ўзининг табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилади.
Изоҳлар 0
…