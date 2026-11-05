4,5 метрлик даҳшат: Бразилияда аҳоли яшайдиган ҳудуддан улкан анаконда тутиб олинди

·15·Дунё
4,5 метрлик даҳшат: Бразилияда аҳоли яшайдиган ҳудуддан улкан анаконда тутиб олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бразилиянинг Калдас-Novaс шаҳрида аҳоли яшайдиган ҳудуд яқинидан 4,5 метрли улкан анаконда тутиб олинди.
  • Йиртқич маҳаллий аҳолига тегишли уй ҳайвонини ютишга шайланган вақтда аниқланиб, одамлар ва болалар учун жиддий хавф туғдирган.
  • Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар махсус мосламалар ёрдамида илонни ҳеч кимга зарар етказмаган ҳолда зарарсизлантирди.

Бразилиянинг Гояс штати жанубида жойлашган Калдас-Новас шаҳри аҳолиси ҳақиқий табиат даҳшатига тўқнаш келди. Маҳаллий аҳоли яшаш пунктларига ниҳоятда яқин бўлган ҳудудда узунлиги тахминан 4,5 метрни ташкил этувчи улкан анаконда (маҳаллий тилда «сукури») пайдо бўлди.

Одамлар ва айниқса ёш болалар ҳаёти учун жиддий хавф туғдирган ваҳимали йиртқич ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар томонидан махсус операция натижасида зарарсизлантирилди.

Ов устидаги улкан йиртқич ва аҳоли хавотири

Воқеа жойидан олинган тафсилотларга кўра, вазият кутилганидан ҳам жиддий тус олган:

  • Ҳужум жойи: Улкан илон аҳоли хонадонларига ёндош бўлган кичик сойлик ичидан топилган;

  • Хавфли вазият: Анаконда маҳаллий аҳолига тегишли уй ҳайвонини тутиб олиб, уни тўлиқ ютишга шайланиб турган вақтда одамлар назарига тушган. Ушбу ҳолат яқин атрофда истиқомат қилувчи оилалар ва айниқса кўчада ўйнаб юрган болалар хавфсизлиги бўйича жиддий саросима уйғотган.

Мураккаб қутқарув операцияси: Ҳеч ким жабрланмади

Чақирув бўйича зудлик билан етиб келган фавқулодда хизмат ходимлари вазиятни тезкорлик билан назоратга олди:

  • Махсус мосламалар: Ўт ўчирувчилар 4,5 метрли баҳайбат илонни хавфсиз масофада тутиб туриш учун махсус узун илгакли ускуналардан фойдаланди;

  • Профессионал назорат: Қутқарувчиларнинг эҳтиёткорлик билан амалга оширган ҳаракатлари туфайли амалиёт давомида аҳолидан ҳеч кимга ҳам, илонга ҳам заррача шикаст етказилмади.

Анаконданинг кейинги тақдири қандай кечади?

Муваффақиятли операциядан сўнг ноёб йиртқич хавфсиз қўлларга топширилди:

  • Тиббий кўрик: Баҳайбат анаконда ёввойи ҳайвонларни вақтинча сақлаш ва реабилитация қилиш марказига (Cetras) етказилган;

  • Табиатга қайтиш: Мутахассислар томонидан илоннинг соғлиғи тўлиқ текширувдан ўтказилгач, у инсонлар яшаш жойларидан олис, ўзининг табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилади.

БразилияКалдас-НовасАнакондаCetras
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурди15 октябр 15:54«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди4 сентябр 14:30Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)16 октябр 22:54Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)6 октябр 00:44Колумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлдиКолумбия соҳилида 6 метрлик улкан кит акуласи нобуд бўлди4 октябр 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди