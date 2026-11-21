Мелания эрининг машҳур рақсини ёқтирмайди: Трамп рафиқасининг эътирозига жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мелания Трамп турмуш ўртоғи Доналд Трампнинг сиёсий тадбирлардаги рақслари ва оғир атлетикачиларга тақлид қилувчи ҳаракатларини президентлик мақомига мос эмас деб ҳисоблайди.
- АҚШ президенти рафиқасининг эътирозларига қарамай, тарафдорлари бу чиқишларни чин дилдан қўллаб-қувватлаётганини таъкидлаб, улардан воз кечиш нияти йўқлигини ҳазиломуз тарзда билдирмоқда.
Дональд Трампнинг Village People гуруҳининг «Y.M.C.A.» қўшиғи остида ижро этадиган машҳур рақс ҳаракатлари унинг рафиқаси Меланияга ёқмаслиги маълум бўлди. Бироқ АҚШ президенти бу чиқишлар тарафдорларига жуда маъқул келаётганини айтиб, рақсдан воз кечиш нияти йўқлигини ҳазиломуз тарзда билдирмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп сиёсий тадбирлардаги ғайриоддий чиқишлари билан яна бир бор эътибор марказига тушди. Унинг саҳнада рақсга тушиши, қўл ҳаракатлари ва оғир атлетикачиларга тақлид қилиши тарафдорларига ёқса-да, рафиқаси Мелания Трамп буни президентлик мақомига мос деб ҳисобламайди.
Трампнинг ўзи эса бу борада рафиқасининг фикрига тўлиқ қўшилмайди. Унинг таъкидлашича, одамлар машҳур рақс ҳаракатларини чин дилдан яхши кўради.
Мелания эрига: «Бу президентга хос эмас», дейди
Трампнинг айтишича, Мелания унинг саҳнада рақсга тушишини маъқулламайди ва бундай ҳаракатлардан воз кечишни сўрайди.
Президент рафиқасининг гапларини қуйидагича келтиради:
«Азизим, бу президентга хос эмас».
Трампнинг сўзларига кўра, Мелания ҳатто АҚШнинг собиқ президенти Франклин Рузвельтни мисол қилиб, унинг рақсга тушишини тасаввур қилиш қийинлигини таъкидлаган.
Бироқ Америка раҳбари бу эътирозга ҳазил билан жавоб қайтаради.
«Лекин мен барибир президент бўлдим-ку», — дейди у.
Трампнинг фикрича, унинг рақсларини олқишлаётган одамлар буни шунчаки ҳурмат юзасидан эмас, балки ҳақиқатан ҳам ёқтиргани учун қилмоқда.
«Y.M.C.A.» рақси ва оғир атлетикачиларга тақлид
Трампнинг энг машҳур саҳна ҳаракатлари Village People гуруҳининг «Y.M.C.A.» қўшиғи билан боғлиқ. У қўшиқ янграганда қўлларини кўтариб, ўзига хос ҳаракатлар билан рақсга тушади.
Бироқ Меланияга фақат бу рақс эмас, президентнинг бошқа саҳна чиқишлари ҳам ёқмайди. Трампнинг айтишича, у нутқлари давомида оғир атлетикачиларга тақлид қилиб кўрсатадиган ҳаракатларини ҳам рафиқаси «ўта нопрезидентларча» деб ҳисоблайди.
Президент бу ҳаракатлар Меланияга рақсидан ҳам кўпроқ ёқмаслигини ҳазиломуз тарзда таъкидлаган.
Трамп рафиқасининг фикрига қарамай, рақсни давом эттирмоқда
АҚШ раҳбари бу мавзуга 2026 йил давомидаги бир қатор митинглар ва сиёсий тадбирларда қайта-қайта тўхталган. Жумладан, январь, май ва октябрь ойларидаги чиқишларида ҳам рафиқасининг муносабати ҳақида гапирган.
«У ҳамма нарса президентлик мақомига мос бўлиши керак, деб қатъий ҳисоблайди. Агар мен баъзан рақсга тушиб кетсам, бу унга унчалик ёққанига ишончим комил эмас, лекин одамларга бу жуда ёқади», — деган Трамп.
Шу тариқа, Мелания Трамп эрининг саҳнадаги ҳаракатларини президентлик мақомига мос деб ҳисобламаса-да, Дональд Трамп бу чиқишлар унинг тарафдорларига маъқул келаётганига ишонч билдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…