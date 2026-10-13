«Ўргимчак-одам» фильми юлдузи Тоби Магуайр собиқ рафиқасининг тўй маросимини бошқариб берди

·0·Дунё
«Ўргимчак-одам» фильми юлдузи Тоби Магуайр собиқ рафиқасининг тўй маросимини бошқариб берди

«Ўргимчак-одам» фильми юлдузи, 51 ёшли Тоби Магуайр собиқ турмуш ўртоғи Женнифер Мейернинг мусиқий менежер Жеффри (Жефф) Огунлеси билан никоҳ маросимини бошқариб берди. Бу ҳақда People хабар берди.

Тўй 10 октябрь куни Ҳавайидаги Ланаи оролида жойлашган Four Seasons Resort Lanai меҳмонхонасида бўлиб ўтди. Женнифер Мейер оқ либосда кўриниш берган. Маросимнинг диққатга сазовор жиҳати шундаки, унинг собиқ эри Тоби Магуайр янги турмуш қурган жуфтликнинг никоҳ маросимини ўтказган.

Магуайр ва Мейер 2007 йилда турмуш қуриб, 2016 йилда ажралишларини эълон қилган. Уларнинг ажрашиш жараёни 2026 йил 21 сентябрда расман якунланган. Шунга қарамай, собиқ жуфтлик фарзандларини биргаликда тарбиялаш ва дўстона муносабатларни сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Тўйда уларнинг фарзандлари — 19 ёшли қизи Руби ва 17 ёшли ўғли Отис, шунингдек, Женнифер Мейер ва Жеффри Огунлесининг 2026 йил июнь ойида туғилган қизалоғи ҳам қатнашган. Меҳмонлар орасида Леонардо Ди Каприо, Кортни Кокс, Кейт Ҳадсон, Жефф Безос ва Лорен Санчес Безос каби машҳурлар бўлган.

Маълумот учун, Жеффри Огунлеси нигериялик миллиардер ва инвестор Адебайо Огунлесининг ўғли. У Женнифер Мейер билан 2023 йилда учраша бошлаган, 2024 йилда эса унаштирилганини эълон қилган.

Rasmlar to‘plamida bir juftlik va bir erkak alohida-alohida turibdi.
Тоби МагуайрЖеннифер МейерЖеффри ОгунлесиҲавайи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди20 сентябр 11:37Гватемалада 15 ёшли қиз ўз жаноза маросимида ҳушига келди (видео)Гватемалада 15 ёшли қиз ўз жаноза маросимида ҳушига келди (видео)Бугун 21:54Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)Балида бензин тақчиллиги сабаб юзлаб скутерларнинг навбати пайдо бўлди (видео)Бугун 21:17“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолди“Яндекс Пэй” музлади: Одамлар ўз пулини еча олмай, озиқ-овқатга тўлов қила олмай қолдиБугун 18:22Покистонда поезд рельсдан чиқиб кетди, қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор (видео)Покистонда поезд рельсдан чиқиб кетди, қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар бор (видео)Бугун 18:12Шон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилдиШон Стрикленд машҳур инсайдерни ер билан битта қилдиБугун 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда