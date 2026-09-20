Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Иқлимнинг исиши сабабли Финляндияда заҳарли сариқ халтали санчувчи ўргимчак тарқалмоқда.
- Ушбу ўргимчак заҳри инсон организмида кучли яллиғланишни келтириб чиқариши мумкин.
- Ўргимчак илк бор 2022 йилда Сейли оролида аниқланган бўлиб, 2026 йил ёзи охирида Порккала ярим оролида ҳам қайд этилган.
Финляндияда иқлимнинг исиб бориши туфайли мамлакатда учрайдиган энг заҳарли ўргимчак турларидан бири — сариқ халтали санчувчи ўргимчак кенгроқ тарқала бошлади. Бу ҳақда “Suomen Luonto” илмий журнали хабар берди.
“Финляндияда заҳарли ўргимчак тарқалмоқда — ёт турга иқлим исиши манфаат келтирмоқда”, — дейилади нашр маълумотида.
Журнал қайд этишича, ҳозирда ушбу ўргимчак Финляндия ҳудудида учрайдиган турлар орасида энг заҳарлиларидан бири ҳисобланади. У илк бор 2022 йилда Сейли оролида аниқланган. Кейинчалик архипелагнинг бошқа ҳудудлари ва қирғоқ бўйларида ҳам учратилган. 2026 йил ёзи охирида эса мазкур тур Порккала ярим оролида ҳам қайд этилган.
Заҳри инсон организмига таъсир қилади
Маълумотларга кўра, сариқ халтали санчувчи ўргимчакнинг асосий популяцияси Марказий Европада жойлашган.
Ушбу ўргимчак заҳри инсон организмида кучли яллиғланиш жараёнини келтириб чиқариши мумкин.
Финляндияда санчувчи, яъни сариқ халтали ўргимчакларнинг тўртта тури учрайди. Булар — оддий санчувчи ўргимчак, яшил санчувчи ўргимчак, тасмали санчувчи ўргимчак ва эгри санчувчи ўргимчак.
Мутахассислар ушбу турларни ташқи белгиларига қараб бир-биридан ажратиш осон эмаслигини таъкидлайди.
Кундузи яширинади, кечаси овга чиқади
Сариқ халтали санчувчи ўргимчаклар асосан тунги вақтда фаоллашади. Қоронғи тушгач, улар турли ҳашаротларни овлаш учун ҳаракатлана бошлайди.
Кундузи эса паст бўйли ўсимликлар орасида тўқийдиган зич, халтачага ўхшаш тўрлари ичида яшириниб олади.
Шу сабабли, масалан, ҳашаротлар ишқибози — энтомологнинг тўрига ушбу ўргимчак тушиб қолиши эҳтимоли бошқа айрим ўргимчак турларига қараганда анча паст.
Изоҳлар 0
…