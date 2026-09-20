Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди

·8·Дунё
Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иқлимнинг исиши сабабли Финляндияда заҳарли сариқ халтали санчувчи ўргимчак тарқалмоқда.
  • Ушбу ўргимчак заҳри инсон организмида кучли яллиғланишни келтириб чиқариши мумкин.
  • Ўргимчак илк бор 2022 йилда Сейли оролида аниқланган бўлиб, 2026 йил ёзи охирида Порккала ярим оролида ҳам қайд этилган.

Финляндияда иқлимнинг исиб бориши туфайли мамлакатда учрайдиган энг заҳарли ўргимчак турларидан бири — сариқ халтали санчувчи ўргимчак кенгроқ тарқала бошлади. Бу ҳақда “Suomen Luonto” илмий журнали хабар берди.

“Финляндияда заҳарли ўргимчак тарқалмоқда — ёт турга иқлим исиши манфаат келтирмоқда”, — дейилади нашр маълумотида.

Журнал қайд этишича, ҳозирда ушбу ўргимчак Финляндия ҳудудида учрайдиган турлар орасида энг заҳарлиларидан бири ҳисобланади. У илк бор 2022 йилда Сейли оролида аниқланган. Кейинчалик архипелагнинг бошқа ҳудудлари ва қирғоқ бўйларида ҳам учратилган. 2026 йил ёзи охирида эса мазкур тур Порккала ярим оролида ҳам қайд этилган.

Заҳри инсон организмига таъсир қилади

Маълумотларга кўра, сариқ халтали санчувчи ўргимчакнинг асосий популяцияси Марказий Европада жойлашган.

Ушбу ўргимчак заҳри инсон организмида кучли яллиғланиш жараёнини келтириб чиқариши мумкин.

Финляндияда санчувчи, яъни сариқ халтали ўргимчакларнинг тўртта тури учрайди. Булар — оддий санчувчи ўргимчак, яшил санчувчи ўргимчак, тасмали санчувчи ўргимчак ва эгри санчувчи ўргимчак.

Мутахассислар ушбу турларни ташқи белгиларига қараб бир-биридан ажратиш осон эмаслигини таъкидлайди.

Кундузи яширинади, кечаси овга чиқади

Сариқ халтали санчувчи ўргимчаклар асосан тунги вақтда фаоллашади. Қоронғи тушгач, улар турли ҳашаротларни овлаш учун ҳаракатлана бошлайди.

Кундузи эса паст бўйли ўсимликлар орасида тўқийдиган зич, халтачага ўхшаш тўрлари ичида яшириниб олади.

Шу сабабли, масалан, ҳашаротлар ишқибози — энтомологнинг тўрига ушбу ўргимчак тушиб қолиши эҳтимоли бошқа айрим ўргимчак турларига қараганда анча паст.

Сариқ халтали санчувчиSuomen LuontoСейли оролиКлиматнинг исиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!Бугун, 11:34«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!Бугун, 11:28«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйдиБугун, 11:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиБугун, 11:04Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Бугун, 10:46Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бразилияда чақалоқ беланчакдан йиқилиб, жароҳат олди (видео)Бугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?