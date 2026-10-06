Машҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмди
Жаҳон адабиёти ва Британия сиёсий элитаси оғир жудоликка учради. Дунёнинг энг кўп ўқиладиган муаллифларидан бири, Консерватив партиянинг собиқ фаол депутати ва пэри Жеффри Арчер 86 ёшида тўсатдан вафот этди. Бу ҳақда ёзувчининг асарларини чоп этиб келган нуфузли HarperCollins нашриёти расман эълон қилди.
Қайд этилишича, адиб ўз уйида навбатдаги ижодий иш жараёни оралиғидаги танаффус вақтида тинч ва тўсатдан ҳаёт билан видолашган. Арчер айнан 6 октябрь куни сотувга чиқиши кутилаётган янги асари — «Одам Ато ва Момо Ҳаво» (Adam and Eve) романи тақдимоти арафасида оламдан ўтди.
Адабий оламдаги беқиёс рекордлар: Рақамлар ва фактлар
HarperCollins нашриёти Жеффри Арчернинг ноширлик дунёсида чинакам афсонага айланганини алоҳида эътироф этди:
300 миллионлик тираж: Адибнинг асарлари бутун дунё бўйлаб жами 300 миллион нусхадан ортиқ ададда сотилган ҳамда 49 та турли тилга таржима қилинган;
Рейтинглар чўққисида йиллар давомида: Унинг китоблари The Sunday Times бестселлерлар рўйхатида жами 14 йил ва беш ой, The New York Times рейтингларида эса беш ярим йил давомида етакчиликни қўлдан бермай келган;
Бой адабий мерос: У 30 дан зиёд йирик роман, иккита саҳна асари (пьеса), 20 дан ортиқ ҳикоялар тўплами ҳамда тўртта болалар китобини ёзиб қолдирган;
Энг машҳур дурдоналари: Ёзувчига оламшумул машҳурлик келтирган асарлар сифатида дунё бўйлаб миллионлаб ўқувчилар меҳрини қозонган саргузаштларга бой «Клифтон хроникалари» оилавий сагаси ҳамда машҳур «Қобил ва Ҳобил» (Kane and Abel) романи тилга олинади.
Сиёсат, суд можароси ва Лордлар палатаси
Жеффри Арчер фақат сермаҳсул қаламкаш эмас, балки Британиянинг энг кўзга кўринган сиёсатчиларидан бири ҳам бўлган:
Парламент ва умрбод пэрлик: У Британия парламентида Консерватив партия сафида депутатлик қилган, 1992 йилда эса давлат олдидаги хизматлари учун умрбод пэрлик мақомини олиб, баронлик даражасига кўтарилган;
Шов-шувли суд ва қамоқ жазоси: 2001 йилда унинг сиёсий фаолиятига жиддий путур етди. У Daily Star газетасига қарши очилган аввалги туҳмат ишида ёлғон гувоҳлик берганликда айбланиб, тўрт йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди;
Лордлар сафига қайтиш: 2003 йилда озодликка чиққан Арчер қайтадан Британия парламентининг Лордлар палатаси фаолиятига қўшилди ва ушбу палатанинг аъзоси сифатида 2024 йилга қадар хизмат қилди.
Сиёсий тўфонлар, маҳкамалар ва улкан ижодий парвозлар билан кечган Жеффри Арчернинг ҳаёти кўплаб ёзувчилар учун драматик тарзда кечган классик Британия эпоси сифатида тарихга кирди.
Изоҳлар 0
…