Машҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмди

·0·Дунё
Машҳур ёзувчи янги «Одам Ато ва Момо Ҳаво» романи тақдимоти куни ҳаётдан кўз юмди

Жаҳон адабиёти ва Британия сиёсий элитаси оғир жудоликка учради. Дунёнинг энг кўп ўқиладиган муаллифларидан бири, Консерватив партиянинг собиқ фаол депутати ва пэри Жеффри Арчер 86 ёшида тўсатдан вафот этди. Бу ҳақда ёзувчининг асарларини чоп этиб келган нуфузли HarperCollins нашриёти расман эълон қилди.

Қайд этилишича, адиб ўз уйида навбатдаги ижодий иш жараёни оралиғидаги танаффус вақтида тинч ва тўсатдан ҳаёт билан видолашган. Арчер айнан 6 октябрь куни сотувга чиқиши кутилаётган янги асари — «Одам Ато ва Момо Ҳаво» (Adam and Eve) романи тақдимоти арафасида оламдан ўтди.

Адабий оламдаги беқиёс рекордлар: Рақамлар ва фактлар

HarperCollins нашриёти Жеффри Арчернинг ноширлик дунёсида чинакам афсонага айланганини алоҳида эътироф этди:

  • 300 миллионлик тираж: Адибнинг асарлари бутун дунё бўйлаб жами 300 миллион нусхадан ортиқ ададда сотилган ҳамда 49 та турли тилга таржима қилинган;

  • Рейтинглар чўққисида йиллар давомида: Унинг китоблари The Sunday Times бестселлерлар рўйхатида жами 14 йил ва беш ой, The New York Times рейтингларида эса беш ярим йил давомида етакчиликни қўлдан бермай келган;

  • Бой адабий мерос: У 30 дан зиёд йирик роман, иккита саҳна асари (пьеса), 20 дан ортиқ ҳикоялар тўплами ҳамда тўртта болалар китобини ёзиб қолдирган;

  • Энг машҳур дурдоналари: Ёзувчига оламшумул машҳурлик келтирган асарлар сифатида дунё бўйлаб миллионлаб ўқувчилар меҳрини қозонган саргузаштларга бой «Клифтон хроникалари» оилавий сагаси ҳамда машҳур «Қобил ва Ҳобил» (Kane and Abel) романи тилга олинади.

Сиёсат, суд можароси ва Лордлар палатаси

Жеффри Арчер фақат сермаҳсул қаламкаш эмас, балки Британиянинг энг кўзга кўринган сиёсатчиларидан бири ҳам бўлган:

  • Парламент ва умрбод пэрлик: У Британия парламентида Консерватив партия сафида депутатлик қилган, 1992 йилда эса давлат олдидаги хизматлари учун умрбод пэрлик мақомини олиб, баронлик даражасига кўтарилган;

  • Шов-шувли суд ва қамоқ жазоси: 2001 йилда унинг сиёсий фаолиятига жиддий путур етди. У Daily Star газетасига қарши очилган аввалги туҳмат ишида ёлғон гувоҳлик берганликда айбланиб, тўрт йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди;

  • Лордлар сафига қайтиш: 2003 йилда озодликка чиққан Арчер қайтадан Британия парламентининг Лордлар палатаси фаолиятига қўшилди ва ушбу палатанинг аъзоси сифатида 2024 йилга қадар хизмат қилди.

Сиёсий тўфонлар, маҳкамалар ва улкан ижодий парвозлар билан кечган Жеффри Арчернинг ҳаёти кўплаб ёзувчилар учун драматик тарзда кечган классик Британия эпоси сифатида тарихга кирди.

Жеффри АрчерHarperCollinsКонсерватив партияЛордлар палатаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди2 октябр 02:29112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб бердиКутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб берди15 июл 20:37Мисрда илон чақиши оқибатида сайёҳ ҳаётдан кўз юмдиМисрда илон чақиши оқибатида сайёҳ ҳаётдан кўз юмди28 апрел 23:58Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди8 июл 01:31Исроил ва Фаластин байроғи туширилган кипа кийган ёзувчи ҳибсга олиндиИсроил ва Фаластин байроғи туширилган кипа кийган ёзувчи ҳибсга олинди24 апрел 19:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота