Ҳамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этди

·11·Дунё
Ҳамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этди

Доғистонда ҳамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли беморнинг ўлимига сабаб бўлганликда айбланмоқда. Ҳодиса юзасидан тергов олиб борилмоқда.

Тергов маълумотларига кўра, ўт пуфагидаги тошларни олиб ташлаш бўйича режали операциядан кейин қиз оддий палатага ўтказилган. Бироқ орадан 10–15 дақиқа ўтиб, уни кузатиб туриши керак бўлган ҳамшира шифохона қаршисида ўтаётган ҳамкасбининг тўйига кетган. У кетишидан олдин бошқа ходимдан беморга қараб туришни сўраб, ёзув қолдирган.

Avtomobil ichida kulrang ro'mol o'ragan moviy ko'zli yosh ayol selfi tushmoqda.

Шу пайтда беморнинг аҳволи кескин оғирлашган. Қизнинг онаси ёрдам сўраб шифохона йўлакларида юрган, аммо тиббий назорат ўз вақтида таъминланмаган. Анестезиолог эса бошқа оғир бемор билан банд бўлган.

Шифокорлар беморни қутқаришга ҳаракат қилган бўлса-да, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган. Марҳуманинг ортида ҳали бир ёшга ҳам тўлмаган фарзанди қолган.

19 ёшли беморшифокорлартергованестезиолог
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилди1 август 19:44Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олдиСохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олди12 сентябр 12:00Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлдиБугун 13:02Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?Бугун 10:3116 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келдиБугун 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди