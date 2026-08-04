Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 2025 йил август ойида унаштирилган, бироқ тўй санаси, манзили ва меҳмонлар рўйхати ҳали расман еълон қилинмаган. Лионель Месси, Неймар, Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор маросимга таклиф етилгани ҳақидаги хабарлар тарқалган бўлса-да, уларнинг ҳеч бири расмий тасдиқланмаган.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг кутилаётган тўйи футбол оламидаги энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бирига айланди. Энди эса маросим меҳмонлари орасида Лионель Месси, Неймар, Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор каби машҳур спортчилар бўлиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда.
Бироқ ҳозирча машҳур меҳмонлар рўйхати расман эълон қилинган эмас. Роналду ва Жоржина никоҳга тайёрланаётгани тасдиқланган бўлса-да, тўй санаси, манзили ва таклиф этилган шахслар ҳақидаги маълумотларнинг катта қисми ижтимоий тармоқлардаги тасдиқланмаган хабарларга асосланмоқда.
Роналду ва Жоржина ҳақиқатан ҳам унаштирилган
Жуфтликнинг никоҳ қуриш режаси шунчаки миш-миш эмас. Жоржина Родригес 2025 йил август ойида катта узук акс этган суратни эълон қилиб, Роналдунинг турмуш қуриш таклифини қабул қилганини маълум қилган. Уларнинг унаштирилгани Reuters томонидан ҳам қайд этилган.
Роналду 2025 йил ноябрида Пирс Морганга берган интервьюсида тўй санаси ҳали белгиланмаганини айтган. У ўша пайтда никоҳ маросимини 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин ўтказишни режалаштирганини, Жоржина эса катта тантаналардан кўра хусусий маросимни афзал кўришини билдирганди.
Демак, жуфтликнинг турмуш қуриши ҳақидаги режа тасдиқланган. Аммо маросимга кимлар таклиф қилингани борасида ҳозирча расмий маълумот йўқ.
Месси ва Неймарга таклифнома юборилганми?
Журналист Эсегбона Луисга нисбат берилаётган хабарда Лионель Месси ва Неймар тўй меҳмонлари рўйхатига киритилгани айтилмоқда.
Бу хабар футбол мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиши табиий. Роналду ва Месси қарийб йигирма йил давомида футбол тарихидаги энг машҳур рақобатнинг асосий қаҳрамонлари бўлди. Улардан бирининг иккинчиси тўйида иштирок этиши оддий меҳмондорчиликдан кўра каттароқ рамзий воқеа сифатида қабул қилинади.
Бироқ Месси, унинг рафиқаси Антонела Рокуццо, Неймар ёки уларнинг вакиллари таклифнома олганини тасдиқлаган эмас. Тарқалаётган «меҳмонлар рўйхати»нинг ҳақиқийлигига оид ҳам ишончли ҳужжат ёки расмий баёнот тақдим этилмаган. Мессининг маросимда қатнашиши ҳозирча тахмин даражасида қолмоқда.
Ҳабиб ва Макгрегор ҳақидаги хабар ҳам тасдиқланмади
Аввалроқ Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор ҳам Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабар тарқалганди.
Роналдунинг ҳар икки жангчи билан турли тадбирларда учрашгани ва улар билан илиқ муносабатда экани маълум. Аммо айнан тўй таклифномаси юборилганини тасдиқлайдиган ишончли далил топилмаган.
Ушбу хабарни текширган манбада Ҳабиб ва Макгрегорга таклифнома берилгани ҳақида расмий баёнот ҳам, ишончли тасдиқ ҳам йўқлиги қайд этилган. Хабарга илова қилинган айрим суратлар эса аввалги учрашувлардан олинган бўлиб, бўлажак тўй билан бевосита боғлиқ эмас.
Машҳур шахс
Таклиф этилгани ҳақида хабар
Расмий тасдиқ
Лионель Месси
Тарқалган
Йўқ
Неймар
Тарқалган
Йўқ
Ҳабиб Нурмагомедов
Тарқалган
Йўқ
Конор Макгрегор
Тарқалган
Йўқ
Шу сабаб уларнинг исмларини тасдиқланган меҳмонлар сифатида эмас, тўй атрофидаги хабарларда тилга олинаётган номлар сифатида кўрсатиш тўғрироқ.
Тўй қачон ва қаерда ўтиши ҳам номаълум
Сўнгги хабарларда маросим 8 август куни Португалиянинг Мадейра оролида ўтказилиши мумкинлиги айтилмоқда. Айрим нашрлар никоҳ Фуншал соборида қайд этилиб, тантана Savoy Palace меҳмонхонасида давом этишини ёзди.
Бироқ Роналду, Жоржина ёки уларнинг расмий вакиллари бу сана ва манзилни тасдиқлаган эмас. Шунинг учун 8 август ҳақидаги маълумот ҳам ҳозирча расмий режа эмас, матбуотдаги хабар ҳисобланади.
Бундан ташқари, тўй аллақачон яширинча ўтказилгани, бошқа санага кўчирилгани ёки умуман кечиктирилгани ҳақида ҳам бир-бирига зид хабарлар тарқалди. Айрим сўнгги мақолаларда Роналду оиласи махфий никоҳ ҳақидаги гапларни рад этгани қайд этилган.
Ҳозирча аниқ ҳолат қуйидагича:
Роналду ва Жоржина унаштирилган;
улар никоҳ қуришни режалаштирган;
тўйнинг расмий санаси очиқланмаган;
маросим жойи тасдиқланмаган;
меҳмонлар рўйхати эълон қилинмаган.
Деярли ўн йиллик муносабат
Роналду ва Жоржина муносабатлари 2016–2017 йиллар атрофида бошланган. Жоржина ўша пайтда Мадриддаги Gucci дўконида ишлаган ва жуфтликнинг танишуви ҳам шу даврга тўғри келгани айтилган. Улар 2025 йил август ойида расман унаштирилди.
Жуфтлик биргаликда беш нафар фарзандни тарбияламоқда:
Криштиану Роналду кичик;
эгизаклар Ева ва Матео;
Алана Мартина;
Белла Эсмеральда.
Жоржина Алана ва Белланинг биологик онаси бўлиб, Роналдунинг барча фарзандлари ҳаётида оналик вазифасини бажариб келмоқда. Жуфтлик 2022 йилда янги туғилган ўғли Анхелни йўқотган эди.
Роналдунинг ўзи унаштирувни оиласи учун янги боб сифатида баҳолаб, маросимда Жоржинанинг хусусийлик ҳақидаги истагини ҳурмат қилишини айтган.
Нега айнан Мессининг номи катта шов-шув уйғотди?
Роналду ва Месси майдонда узоқ йиллар асосий рақиб бўлган бўлса-да, улар шахсий адоват борлигини очиқ намойиш қилмаган. Икки футболчи турли маросимларда бир-бирига ҳурмат билан муносабат билдирган.
Шу сабаб Мессининг тўйга эҳтимолий таклифи икки юлдуз ўртасидаги муносабат ҳақидаги энг қизиқ рамзий воқеалардан бирига айланиши мумкин.
Неймарнинг номи ҳам тасодифан тилга олинмаяпти. Бразилиялик футболчи Месси билан «Барселона» ва ПСЖда бирга ўйнаган, Роналду билан эса футболдан ташқари тадбирларда учрашган.
Бироқ машҳур исмларнинг бир рўйхатда бўлиши хабарни қизиқарли қилади, холос. Бу уларнинг ҳақиқатан таклиф этилганини исботламайди.
Нега тўй атрофида сохта хабарлар кўпайди?
Роналду — ижтимоий тармоқлардаги энг катта аудиторияга эга спортчилардан бири. Унинг шахсий ҳаёти ҳақидаги ҳар қандай хабар қисқа вақт ичида миллионлаб одамларга тарқалиши мумкин.
Бу эса тасдиқланмаган маълумотлар учун қулай муҳит яратади. Аввал ҳам жуфтликнинг сохта тўй суратлари, қалбаки таклифномалар ва машҳур меҳмонлар ҳақидаги хабарлар тарқалган. 2025 йилда Роналду ва Жоржина никоҳ либосида тасвирланган вирусли сурат сунъий интеллект ёрдамида яратилгани аниқланган эди.
Тўй хабарларида қуйидаги белгилар бўлса, эҳтиёткорлик зарур:
хабар фақат ижтимоий тармоқ саҳифасига таянса;
таклифнома ёки меҳмонлар рўйхати манбаси кўрсатилмаса;
Роналду ва Жоржинанинг расмий саҳифаларида маълумот бўлмаса;
машҳур меҳмонларнинг вакиллари хабарни тасдиқламаса;
бир нечта нашр бир-бирига зид сана ва манзилни келтирса.
Тасдиқланган воқеа — унаштирув, қолгани ҳозирча сир
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес қарийб ўн йиллик муносабатдан кейин оила қуришга тайёрланаётгани тасдиқланган. Аммо уларнинг тўйи қаерда ва қачон ўтиши, маросимда Месси, Неймар, Ҳабиб ёки Макгрегор қатнашиши ҳали очиқ эмас.
Эсегбона Луисга нисбат берилаётган меҳмонлар рўйхатини бошқа ишончли манбалар орқали мустақил тасдиқлашнинг иложи бўлмади. Шунинг учун бу маълумотни расмий хабар эмас, тўй атрофида тарқалаётган даъво сифатида қабул қилиш зарур.
Агар Месси ҳақиқатан ҳам маросимда қатнашса, бу икки буюк футболчининг майдондаги узоқ рақобатидан кейинги энг рамзий кадрлардан бири бўлиши мумкин. Ҳозирча эса мухлислар расмий сурат ёки баёнотни кутишига тўғри келади.
Сизнингча, Месси Роналдунинг тўйига борса, бу футбол тарихидаги энг машҳур меҳмондорчиликка айланадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…