Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олди

·47·Дунё
Сохта ҳамшира 900 мижозни алдаб, миллионлаб пул олди

АҚШда ўзини рўйхатдан ўтган ҳамшира сифатида таништирган аёл 2 мингдан ортиқ сохта ботокс муолажаларини амалга ошириб, мижозларидан 1 миллион доллардан зиёд пул олган. 40 ёшли Ребекка Фаданелли энди қилмишлари учун қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Фаданелли тахминан 900 нафар мижозни алдаган. У уларга Хитой ва Бразилиядан олиб келинган қалбаки косметик маҳсулотларни инъекция орқали юборган. Айрим жабрланувчиларда оғир асоратлар кузатилиб, улар шифохонага ётқизилган.

Маълум қилинишича, Фаданелли Массачусетс штатидаги Стоутон шаҳрида яшаган. У ҳеч қандай лицензияга эга бўлмаганига қарамай, ўзини рўйхатдан ўтган ҳамшира сифатида кўрсатган. Шунингдек, у инъекция қилиш, рецепт билан бериладиган дори воситалари ёки тиббий қурилмалардан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаган.

Фаданелли Skin Beaute Med Spa номли тиббий-эстетик марказга эгалик қилган ва унинг Рэндолф ҳамда Саут-Истон шаҳарларида филиаллари бўлган. 2021 йил март ойидан камида бошлаб у мижозлар ва ходимларига ўзини лицензияланган ҳамшира сифатида таништириб келган.

У мижозларга ботокс ҳамда FDA томонидан тасдиқланган Sculptra, Restylane ва Juvéderm каби дермал филлерлардан фойдаланаётганини айтган. Бироқ прокурорлар аслида Хитой ва Бразилиядан келтирилган қалбаки маҳсулотлар қўлланганини маълум қилди.

Энг эътиборлиси, ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг қалбаки маҳсулотларини мусодара қилганидан кейин ҳам Фаданелли фаолиятини давом эттирган. 2024 йил июнь ойида унинг бизнес жойларида ўтказилган тинтувлар вақтида қалбаки маҳсулотлар аниқланган. У шу йил ноябрь ойида қўлга олинган.

Терговчилар Фаданелли сохта муолажалар учун мижозлардан 1 миллион доллардан ортиқ тўлов олганини аниқлаган.

Oq sochli ayol qo'lida telefon bilan oyna qarshisida selfi tushmoqda.

Унинг бир қатор мижозларида салбий таъсирлар кузатилган. Айримлари шифохонада даволанишга мажбур бўлган. Улар орасида кучли шиш, инфекциялар, юз ва кўз фалажи, кўриш қобилиятининг пасайиши, қаттиқ шишлар ва тугунчалар каби асоратлар қайд этилган.

Фаданелли апрель ойида қонунга хилоф равишда товар олиб кириш бўйича тўртта, қалбаки дори воситасини сотиш ёки тарқатиш бўйича иккита ҳамда қалбаки тиббий қурилмани сотиш ёки тарқатиш бўйича яна иккита айбловни тан олган.

У 2 сентябрь куни Бостондаги федерал судда 46 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Жазодан кейин яна икки йил назорат остида бўлади. Шунингдек, унга жабрланганларга 1 001 562 доллар товон пули тўлаш ва худди шу миқдордаги маблағни мусодара қилиш мажбурияти юклатилди.

АҚШ прокурори Лиа Б. Фоули бу ҳолат оддий хато ёки бир марталик нотўғри қарор эмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Фаданелли одамларни алдаш асосида бизнес қурган ва ўз фойдасини мижозларининг саломатлиги ҳамда хавфсизлигидан устун қўйган.

Прокурор косметик инъекциялар ва эстетик тиббиёт марказлари оммалашиб бораётган бир пайтда қалбаки маҳсулотлар ҳамда лицензиясиз мутахассислар жиддий хавф туғдиришини қайд этди.

Ҳозирда мазкур иш сохта тиббий хизматлар ва қалбаки косметик воситалар инсон саломатлиги учун қандай жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Ребекка ФаданеллиSkin Beaute Med Spaқалбаки косметик маҳсулотларБостон федерал суд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиБугун, 11:43«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйдиБугун, 10:14«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?Бугун, 09:30Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Бугун, 08:30Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Бугун, 07:01Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Бугун, 00:11
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи