Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилди

·67·Дунё
Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилди
Қисқача

Буюк Британияда 22 ёшли Еми Барбернинг психиатрия шифохонасида вафот етиши билан боғлиқ иш юзасидан навбатчи руҳий саломатлик ҳамшираси Лоренс Чапонг айбдор деб топилди. Тергов натижаларига кўра, ҳамшира ҳар беш дақиқада бажарилиши керак бўлган қатъий назорат талабларини бажармаган ва кузатув журналига беморни текширгани ҳақида ёлғон маълумотлар киритган.

Буюк Британияда 22 ёшли Эми Барбернинг психиатрия шифохонасида вафот этиши билан боғлиқ иш судда кўриб чиқилди. Тергов натижаларига кўра, беморни белгиланган тартибда кузатмаган ва кейинчалик бу ҳақда ёлғон маълумот киритган ҳамшира айбдор деб топилди.

Маълум қилинишича, Эми 14 ёшидан эмоционал беқарор шахсият синдроми ва овқатланиш бузилиши ташхиси билан даволанган. Ўсмирлик йилларида ўз жонига қасд қилишга уринишлари кузатилгани сабабли у кейинчалик Вирралдаги Clatterbridge Hospital ҳудудида жойлашган Brooklands Psychiatric Intensive Care Unitга ўтказилган.

2022 йил 30 июнь куни Эми ҳар беш дақиқада тиббиёт ходимлари томонидан назорат қилиниши керак эди. Ўша куни навбатчи руҳий саломатлик ҳамшираси Лоренс Чапонг соат 20:15 да қизга сочиқ бериб, хонадан чиққан. Орадан 25 дақиқа ўтиб, дори тарқатаётган бошқа ҳамшира унинг хонасига кирганида Эмини ҳушсиз ҳолда топган.

Тергов материалларига кўра, ҳамшира беморнинг аҳволини ҳар беш дақиқада ойнача орқали текшириши, унинг уйғоқлиги ва ўзини шикастламаганини назорат қилиши шарт бўлган. Бироқ кузатув камералари у бу талабларни бажармаганини кўрсатган.

Шунга қарамай, ҳамшира кузатув журналига камида ўн марта беморни текширгани ва уни уйғоқ ҳолда кўргани ҳақида қайд киритган. Кейинчалик у раҳбариятига Эми олма ва сочиқ сўраганини айтган, аммо видеокузатув тасвирлари бу маълумотларни тасдиқламаган.

Yashil butalar fonida bir ayol va qiz bir-biriga suyanib tabassum qilmoqda.

Шифокорлар Эмини зудлик билан Arrowe Park Hospitalга олиб борган бўлса-да, у оғир мия жароҳати олган ва 2022 йил 4 июль куни вафот этган.

Ливерпуль тож суди ҳамшира Лоренс Чапонгни қасддан бепарволик қилишда айбдор деб топди. Ҳимоя томони ҳамшира беморни соат 20:15 дан кейин текширмаганини тан олган, аммо буни бошқа вазифалар ва бошқа беморлар билан банд бўлгани билан изоҳлаган. Унга нисбатан ҳукм 1 сентябрь куни эълон қилиниши кутилмоқда.

Марҳуманинг онаси Сью Барбер қизини меҳрибон, билимли ва иқтидорли инсон сифатида эслади. Унинг айтишича, Эми мактабда 11 та A баҳосини олган, 2012 йилда Олимпия машъаласини кўтарган ва орган донори сифатида вафотидан кейин тўрт нафар инсонга ҳаёт бағишлаган.

Она суддан кейин ҳамширанинг бепарволиги қизининг ҳаётига қимматга тушганини таъкидлаб, адолатли жазо тайинланишига умид билдирган.

Буюк БританияЭми БарберЛоуренс ЧапонгЛиверпуль Краун КортЭрроу Парк касалхонаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқландиБугун, 20:13Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиБугун, 19:02Сеҳр-жоду дейилган ҳолатСеҳр-жоду дейилган ҳолатБугун, 18:28Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда