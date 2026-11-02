Тўйида ёлғиз қолишдан қўрққан етим йигит минглаб нотаниш инсонларни тўйига таклиф қилди
Хитойда 24 ёшли йигитнинг тўйига қилган ноодатий таклифи кутилмаган натижа билан якунланди. Сю Ченгҳонг исмли йигит яқин қариндошлари бўлмагани сабабли тўй куни маросим ҳувиллаб қолишидан хавотирланган. Шу боис у ижтимоий тармоқ орқали мутлақо нотаниш инсонларни ўз тўйига таклиф қилишга қарор қилган.
Маълум қилинишича, йигит 25 октябрь куни Хитойнинг Douyin платформасида очиқ таклифнома эълон қилиб, истаган инсонни тўйига келишга чақирган. У атиги 10–20 киши ташриф буюришини кутган эди.
Бироқ 31 октябрь куни бўлиб ўтган маросимга минглаб одамлар келган. Айрим маълумотларда меҳмонлар сони 10 минг нафаргача етгани айтилмоқда. Улар шунчаки тўйда қатнашибгина қолмай, ёш оилага маиший техника, озиқ-овқат ва турли қимматбаҳо совғалар ҳам олиб келишган.
Бундан ташқари, кўнгилли ошпазлар тўй учун таомларни бепул тайёрлаб беришган. Меҳмонлар сони кутилганидан анча кўпайиб кетгани сабабли, маҳаллий ҳокимият транспорт ҳаракатини тартибга солишга киришган. Зиёфат эса кўпроқ одамни сиғдириш учун қишлоқ майдонига кўчирилган.
Шундай қилиб, яқинлари камлиги сабабли тўйини камтарона ўтказишдан хавотирланган йигит минглаб нотаниш инсонларнинг эътиборига сазовор бўлди. Уларнинг ташрифи ва совғалари ёш оиланинг бу кунини унутилмас воқеага айлантирди.
Изоҳлар 0
…