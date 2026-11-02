Тўйида ёлғиз қолишдан қўрққан етим йигит минглаб нотаниш инсонларни тўйига таклиф қилди

·68·Дунё
Тўйида ёлғиз қолишдан қўрққан етим йигит минглаб нотаниш инсонларни тўйига таклиф қилди

Хитойда 24 ёшли йигитнинг тўйига қилган ноодатий таклифи кутилмаган натижа билан якунланди. Сю Ченгҳонг исмли йигит яқин қариндошлари бўлмагани сабабли тўй куни маросим ҳувиллаб қолишидан хавотирланган. Шу боис у ижтимоий тармоқ орқали мутлақо нотаниш инсонларни ўз тўйига таклиф қилишга қарор қилган.

Маълум қилинишича, йигит 25 октябрь куни Хитойнинг Douyin платформасида очиқ таклифнома эълон қилиб, истаган инсонни тўйига келишга чақирган. У атиги 10–20 киши ташриф буюришини кутган эди.

Бироқ 31 октябрь куни бўлиб ўтган маросимга минглаб одамлар келган. Айрим маълумотларда меҳмонлар сони 10 минг нафаргача етгани айтилмоқда. Улар шунчаки тўйда қатнашибгина қолмай, ёш оилага маиший техника, озиқ-овқат ва турли қимматбаҳо совғалар ҳам олиб келишган.

Бундан ташқари, кўнгилли ошпазлар тўй учун таомларни бепул тайёрлаб беришган. Меҳмонлар сони кутилганидан анча кўпайиб кетгани сабабли, маҳаллий ҳокимият транспорт ҳаракатини тартибга солишга киришган. Зиёфат эса кўпроқ одамни сиғдириш учун қишлоқ майдонига кўчирилган.

Шундай қилиб, яқинлари камлиги сабабли тўйини камтарона ўтказишдан хавотирланган йигит минглаб нотаниш инсонларнинг эътиборига сазовор бўлди. Уларнинг ташрифи ва совғалари ёш оиланинг бу кунини унутилмас воқеага айлантирди.

ХитойDouyinСю Ченгҳонгижтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ота-оналар фарзандларини уйлантириш учун AI’дан фойдаланмоқдаХитойда ота-оналар фарзандларини уйлантириш учун AI’дан фойдаланмоқда17 октябр 00:05Уч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилиндиУч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилинди7 октябр 20:00Қизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлдиҚизидан айрилган аёл 800 нафар етим қизга она бўлди12 октябр 21:13Ҳамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этдиҲамшира ҳамкасбининг тўйига кетиб қолгани оқибатида 19 ёшли бемор вафот этди16 октябр 13:08Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46Канадада нотаниш аёл кўчада кетаётган аёлнинг юзига мушт туширди (видео)Канадада нотаниш аёл кўчада кетаётган аёлнинг юзига мушт туширди (видео)Кеча 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда