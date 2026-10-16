«Агар ичганимда ва чекканимда...»: Трамп ўз ҳаёти ва зарарли одатлар ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп ўзининг ҳаётида кўплаб жиддий муаммолар борлигини, аммо чекиш ва алкогол уларнинг қаторига кирмаслигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, сиёсат ва бизнесдаги муваффақиятлари зарарли одатлардан йироқ бўлиши билан боғлиқ.
- Трампнинг акаси Фред Трампнинг алкоголга қарамликдан вафот этиши унга ёшлигидан сабоқ бўлган.
- Президент стресс ва босим остида ишлаш учун соғлом тана ва тиниқ фикрлаш зарурлигини кўрсатди.
АҚШ президенти Дональд Трамп ўз ҳаётидаги мураккабликлар, кундалик сиёсий босимлар ҳамда шахсий одатлари ҳақида гапира туриб, саломатлик ва интизом борасидаги қатъий позициясини яна бир бор эслатиб ўтди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, унинг ҳаётида етарлича жиддий ва мураккаб муаммолар бор, бироқ улар орасида зарарли одатлар асло ўрин олмаган.
Президент сиёсат ва катта бизнесдаги улкан муваффақиятлари замирида айнан зарарли одатлардан бутунлай йироқ бўлиш тамойили ётганини очиқлади.
«Агар чекиб, ичганимда — ҳозир бу ерда ўтирмасдим»
Дональд Трамп ўзининг соғлом турмуш тарзи ва зарарли одатлардан йироқлигини қуйидагича таърифлади:
Шахсий танлов ва қатъият: «Менинг бир нечта жуда жиддий муаммоларим бор, аммо чекиш ва алкоголь уларнинг қаторига кирмайди. Мен буларни ўз муаммоларим рўйхатига қўшишни мутлақо истамайман;
Муваффақият омили: Агар мен чекканимда ва спиртли ичимлик ичганимда, ишонтириб айтаманки, ҳозир бу ерда бўлмас эдим», — дея таъкидлади у.
Трампнинг машҳур принципи: Зарарли одатлардан умрбод воз кечиш
Трампнинг спиртли ичимликлар, тамаки ва бошқа зарарли моддаларга қарши позицияси унинг бутун ҳаёти давомида энг муҳим принципларидан бири бўлиб келган:
Оилавий тажриба ва сабоқ: Сиёсатчи бир неча бор таъкидлаганидек, унинг акаси Фред Трампнинг алкоголга қарамлик ортидан бевақт ҳаётдан кўз юмиши унга ёшлигидан бундай моддаларга ҳеч қачон қўл урмаслик борасида улкан сабоқ бўлган;
Энергия ва тиниқ ақл: Трамп юқори даражадаги стресс, муттасил босим ва кеча-ю кундуз ишлаш талаб этиладиган давлат бошқарувида фақат соғлом тана ва тиниқ фикрлаш билангина барқарор натижага эришиш мумкинлигини кўрсатмоқда.
АҚШ президентининг ушбу баёноти замонавий дунёда стресс ва чарчоқни енгиш учун зарарли одатларга ружу қўйиш муаммосини ҳал қилмаслиги, аксинча, муваффақият ва узоқ умр кўришнинг бош омили соғлом танлов эканини эслатди.
Изоҳлар 0
…