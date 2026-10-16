«Агар ичганимда ва чекканимда...»: Трамп ўз ҳаёти ва зарарли одатлар ҳақида гапирди

·1·Дунё
«Агар ичганимда ва чекканимда...»: Трамп ўз ҳаёти ва зарарли одатлар ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доналд Трамп ўзининг ҳаётида кўплаб жиддий муаммолар борлигини, аммо чекиш ва алкогол уларнинг қаторига кирмаслигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, сиёсат ва бизнесдаги муваффақиятлари зарарли одатлардан йироқ бўлиши билан боғлиқ.
  • Трампнинг акаси Фред Трампнинг алкоголга қарамликдан вафот этиши унга ёшлигидан сабоқ бўлган.
  • Президент стресс ва босим остида ишлаш учун соғлом тана ва тиниқ фикрлаш зарурлигини кўрсатди.

АҚШ президенти Дональд Трамп ўз ҳаётидаги мураккабликлар, кундалик сиёсий босимлар ҳамда шахсий одатлари ҳақида гапира туриб, саломатлик ва интизом борасидаги қатъий позициясини яна бир бор эслатиб ўтди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, унинг ҳаётида етарлича жиддий ва мураккаб муаммолар бор, бироқ улар орасида зарарли одатлар асло ўрин олмаган.

Президент сиёсат ва катта бизнесдаги улкан муваффақиятлари замирида айнан зарарли одатлардан бутунлай йироқ бўлиш тамойили ётганини очиқлади.

«Агар чекиб, ичганимда — ҳозир бу ерда ўтирмасдим»

Дональд Трамп ўзининг соғлом турмуш тарзи ва зарарли одатлардан йироқлигини қуйидагича таърифлади:

  • Шахсий танлов ва қатъият: «Менинг бир нечта жуда жиддий муаммоларим бор, аммо чекиш ва алкоголь уларнинг қаторига кирмайди. Мен буларни ўз муаммоларим рўйхатига қўшишни мутлақо истамайман;

  • Муваффақият омили: Агар мен чекканимда ва спиртли ичимлик ичганимда, ишонтириб айтаманки, ҳозир бу ерда бўлмас эдим», — дея таъкидлади у.

Трампнинг машҳур принципи: Зарарли одатлардан умрбод воз кечиш

Трампнинг спиртли ичимликлар, тамаки ва бошқа зарарли моддаларга қарши позицияси унинг бутун ҳаёти давомида энг муҳим принципларидан бири бўлиб келган:

  • Оилавий тажриба ва сабоқ: Сиёсатчи бир неча бор таъкидлаганидек, унинг акаси Фред Трампнинг алкоголга қарамлик ортидан бевақт ҳаётдан кўз юмиши унга ёшлигидан бундай моддаларга ҳеч қачон қўл урмаслик борасида улкан сабоқ бўлган;

  • Энергия ва тиниқ ақл: Трамп юқори даражадаги стресс, муттасил босим ва кеча-ю кундуз ишлаш талаб этиладиган давлат бошқарувида фақат соғлом тана ва тиниқ фикрлаш билангина барқарор натижага эришиш мумкинлигини кўрсатмоқда.

АҚШ президентининг ушбу баёноти замонавий дунёда стресс ва чарчоқни енгиш учун зарарли одатларга ружу қўйиш муаммосини ҳал қилмаслиги, аксинча, муваффақият ва узоқ умр кўришнинг бош омили соғлом танлов эканини эслатди.

Дональд Трампсоғлом турмушзарарли одатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?12 октябр 10:00Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Трамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиТрамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлили25 сентябр 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди