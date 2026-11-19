Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан учрашувни 10 баллик тизимда 12 баллга баҳолади
АҚШ президенти Дональд Трамп Хитойда Россия президенти Владимир Путин ва ХХР раиси Си Цзиньпин билан бўлиб ўтган уч томонлама учрашувга ўзининг энг юқори баҳосини берди. NBC News телеканалининг Оқ уй раҳбари билан телефон орқали суҳбатлашган мухбири Гейб Гутьерресга таяниб хабар беришича, Америка етакчиси ушбу мулоқотни «ажойиб» деб таърифлаган ва саммит иштирокчилари «фантастик муносабатлар» ўрната олганини таъкидлаган.
«Ўйлайманки, учрашув 12 баллга ўтди. Нолдан ўнгача бўлган шкала бўйича у 12 балл билан якунланди. Музокаралар жуда яхши ўтди», — деди Дональд Трамп.
Музокараларнинг бош мавзулари: Украина ва «ўта интеллект»
Уч жаҳон етакчисининг музокаралари 19 ноябрь куни Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС)нинг 33-саммити доирасида бўлиб ўтди. «Цилинь Шаньчжуан» давлат қароргоҳида кечган суҳбат қарийб бир ярим соат давом этди.
NBC News журналисти Гейб Гутьерреснинг маълум қилишича, Вашингтон раҳбари мулоқотларининг асосий ва марказий мавзуси Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этиш бўлган. Шу билан бирга, Эрон атрофидаги вазиятга музокаралар чоғида деярли тўхталинмаган.
Бундан ташқари, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин АҚШ президенти «ўта интеллект» деб атаган сунъий интеллект соҳасида базавий чекловчи меъёрлар ва қоидаларни жорий этиш зарурлигини алоҳида муҳокама қилишган.
Саммит тафсилотлари
Асосий маълумотлар ва натижалар
Сана ва жой
2026 йил 19 ноябрь, Шэньчжэнь («Цилинь Шаньчжуан» қароргоҳи)
Давомийлиги
Уч томонлама суҳбат — ~1,5 соат; Путин ва Трамп мулоқоти — ~40 дақиқа
Асосий кун тартиби
Украина можаросини ҳал этиш ва сунъий интеллект учун чекловчи меъёрлар
Якуний ҳужжат
Ядровий хатарларни камайтириш ва БМТни ислоҳ қилиш бўйича қўшма тинчлик декларацияси
Қўшма тинчлик декларацияси ва икки томонлама мулоқот
Шэньчжэнда умумий саммитдан ташқари Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасида тахминан 40 дақиқа давом этган алоҳида икки томонлама музокаралар ҳам ўтказилган.
Тарихий уч томонлама саммит якунлари бўйича Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарлари қўшма тинчлик декларациясини қабул қилишди. Ушбу ҳужжатда уч буюк держава етакчилари ядровий хатарларни пасайтириш бўйича мулоқотни давом эттиришга ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилотини (БМТ) ислоҳ қилишга содиқ эканликларини расман тасдиқладилар.
Сизнингча, Дональд Трампнинг саммитга берган юқори баҳоси ва уч держава томонидан қабул қилинган қўшма тинчлик декларацияси яқин ойларда Украина можароси ва глобал сиёсатда реал ўзгаришларга олиб келадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…