Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Сзинпин Вашингтондаги Оқ уйда ўтказган музокаралар якунида икки давлат ўртасида янги савдо битими имзолангани маълум қилинди.
- Си Сзинпин учрашувни «самимий ва чуқур» деб атаб, кўплаб муҳим масалалар бўйича янги консенсусга эришилганини таъкидлади.
Вашингтондаги Оқ уйда АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин ўртасида кечган тарихий музокаралар якунида икки супердавлат муносабатларини янги стратегик босқичга олиб чиқувчи сенсацион баёнотлар янгради. 24–25 сентябрь кунлари расмий давлат ташрифи билан АҚШда бўлиб турган ХХР етакчиси Оқ уй минбаридан туриб, Трамп билан учрашув «самимий ва чуқур» кечганини ҳамда томонлар кўплаб муҳим масалалар бўйича янги консенсусга (ўзаро якдилликка) эришганини маълум қилди.
«Бугун мен президент Дональд Трамп билан очиқ ва чуқур фикр алмашдим. Музокаралар давомида биз кўплаб янги консенсусларга эришдик, Хитой ва АҚШ ўртасидаги конструктив ҳамда барқарор стратегик алоқалар мазмунини бойитдик ва келажак муносабатларимизга янги стратегик йўналишлар бағишладик», — дея баёнот берди Си Цзиньпин. Бундан ташқари, Хитой раҳбари томонлар янги қўшма савдо битимига эришганини таъкидлаб, «ҳамкорлик — бу икки томонлама ҳаракат йўлидир» деган муҳим тамойилни илгари сурди. Ўз навбатида, шарафли меҳмон учун ташкил этилган расмий қабул кечки овқатида сўз олган АҚШ президенти Дональд Трамп сиёсий тузумлар фарқли бўлса-да, унинг иккинчи президентлик муддати даврида Вашингтон ва Пекин алоқалари тарихда ҳеч қачон бу қадар мустаҳкам ва дўстона бўлмаганини эълон қилди.
Хўш, икки раҳбар эришган янги савдо битими глобал иқтисодиётга қандай таъсир кўрсатади, турли сиёсий тузумларга эга гигантлар қандай қилиб умумий тил топди ва Оқ уйдаги ушбу келишув дунё бозорларини қандай ўзгартиради?
«Янги консенсус, савдо битими ва икки томонлама ҳаракат»: Оқ уй баёнотларининг 5 та асосий нуқтаси
Си Цзиньпин ва Дональд Трамп учрашуви якунларидан энг муҳим расмий тезислар:
«Самимий ва чуқур» музокаралар: Си Цзиньпин учрашувда кўплаб стратегик йўналишлар бўйича янги консенсусга эришилганини тасдиқлади;
Янги қўшма савдо битими: Музокаралар якунида икки давлат ўртасидаги иқтисодий ва тижорий мувозанатни таъминловчи янги савдо келишувига қўл қўйилди;
«Ҳамкорлик — икки томонлама йўл»: ХХР етакчиси глобал барқарорлик фақат ўзаро манфаатлар ва бир-бирини ҳурмат қилиш орқали таъминланишини уқтирди;
Трампнинг эътирофи ва «иккинчи муддат»: Трамп сиёсий қарашлар ва тизимлар ҳар хил бўлишига қарамай, икки давлат халқлари алоқалари ҳар қачонгидан мустаҳкам эканини айтди;
Дунё бозорлари учун стратегик кафолат: Икки лидернинг дўстона келишуви савдо урушлари ва божлар бўйича хавотирларни расман барҳам топтирди.
АҚШ ва Хитой етакчилари позицияси: Расмий баёнотлар ва стратегик мазмун таққоси
Оқ уйдаги музокаралар якунлари бўйича икки томон илгари сурган асосий мезонлар:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
ХХР раиси Си Цзиньпин позицияси
АҚШ президенти Дональд Трамп позицияси
Мулоқотнинг умумий баҳоси
«Самимий, чуқур ва очиқ фикр алмашинуви»
«Ҳеч қачон бу қадар яхши тил топишмаганмиз»
Эришилган натижа
Янги стратегик йўналишлар ва консенсуслар
Икки давлат халқлари ўртасидаги мустаҳкам алоқалар
Иқтисодиёт ва тижорат
Янги савдо битими («Икки томонлама йўл»)
АҚШ манфаатларига жавоб берувчи мувозанат
Сиёсий тизимлар муносабати
Ўзаро ҳурмат ва конструктив стратегик ҳамкорлик
«Турли тизимлар, аммо мутлақ мустаҳкам муносабатлар»
Тарихий аҳамияти
10 йил ичидаги илк давлат ташрифи муваффақияти
Иккинчи президентлик муддатидаги энг мустаҳкам алоқалар
Геосиёсий ва геоиқтисодий экспертиза: Нега ушбу баёнотлар дунё учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Халқаро сиёсатшунослар, Уолл-стрит ва Гонконг биржаси таҳлилчиларининг хулосалари:
«Янги савдо битими» — рецессия хавфини тўхтатувчи қалқон: Оқ уйда эришилган янги савдо келишуви Трамп давридаги эҳтимолий янги божлар ва савдо чекловлари хавфини минималлаштиради; бу эса жаҳон логистика занжирлари ва экспорт бозорлари учун узоқ кутилган хотиржамликни беради;
«Икки томонлама йўл» фалсафаси: Си Цзиньпиннинг бу сўзлари Вашингтоннинг бир томонлама санкциялар ёки босим тили билан эмас, балки Пекиннинг ҳам миллий манфаатларини тан олган ҳолдагина ҳақиқий натижага эришиш мумкинлигини кўрсатган рамзий огоҳлантиришидир; Трамп эса бу қоидани қабул қилганини очиқ намойиш этди;
Сиёсий тизимлар қарама-қаршилигининг иккинчи планга ўтиши: Трампнинг «биз турли тизимларни тамсил этамиз, аммо шунга қарамай тил топишдик» дейиши — прагматик геосиёсат ғалабасидир; Вашингтон ва Пекин мафкуравий баҳсларни бир четга суриб, реал иқтисодий манфаатлар устида тўхтади;
Глобал муаммоларни ечишнинг янги архитектураси: Икки раҳбарнинг якдиллиги Украина, Яқин Шарқ ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги инқирозларни барқарорлаштириш бўйича парда ортида аниқ келишувларга эришилганидан далолат беради.
Си Цзиньпин ва Дональд Трамп томонидан Оқ уйда эълон қилинган ушбу тарихий консенсус инсониятнинг янги глобал тўқнашувлар эмас, балки прагматик ҳамкорлик даврига ўтаётганининг ёрқин тимсоли бўлди.
Сизнингча, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин ўртасидаги янги савдо келишуви ҳамда очиқ мулоқот дунё иқтисодиётига ва глобал нарх-наво барқарорлигига қандай таъсир кўрсатади? Сиёсий тузумлари турлича бўлган бу икки гигантнинг дўстона келишувига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатининг бош воқеасига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…