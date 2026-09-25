Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади

·7·Дунё
Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Сзинпин Вашингтондаги Оқ уйда ўтказган музокаралар якунида икки давлат ўртасида янги савдо битими имзолангани маълум қилинди.
  • Си Сзинпин учрашувни «самимий ва чуқур» деб атаб, кўплаб муҳим масалалар бўйича янги консенсусга эришилганини таъкидлади.

Вашингтондаги Оқ уйда АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин ўртасида кечган тарихий музокаралар якунида икки супердавлат муносабатларини янги стратегик босқичга олиб чиқувчи сенсацион баёнотлар янгради. 24–25 сентябрь кунлари расмий давлат ташрифи билан АҚШда бўлиб турган ХХР етакчиси Оқ уй минбаридан туриб, Трамп билан учрашув «самимий ва чуқур» кечганини ҳамда томонлар кўплаб муҳим масалалар бўйича янги консенсусга (ўзаро якдилликка) эришганини маълум қилди.

«Бугун мен президент Дональд Трамп билан очиқ ва чуқур фикр алмашдим. Музокаралар давомида биз кўплаб янги консенсусларга эришдик, Хитой ва АҚШ ўртасидаги конструктив ҳамда барқарор стратегик алоқалар мазмунини бойитдик ва келажак муносабатларимизга янги стратегик йўналишлар бағишладик», — дея баёнот берди Си Цзиньпин. Бундан ташқари, Хитой раҳбари томонлар янги қўшма савдо битимига эришганини таъкидлаб, «ҳамкорлик — бу икки томонлама ҳаракат йўлидир» деган муҳим тамойилни илгари сурди. Ўз навбатида, шарафли меҳмон учун ташкил этилган расмий қабул кечки овқатида сўз олган АҚШ президенти Дональд Трамп сиёсий тузумлар фарқли бўлса-да, унинг иккинчи президентлик муддати даврида Вашингтон ва Пекин алоқалари тарихда ҳеч қачон бу қадар мустаҳкам ва дўстона бўлмаганини эълон қилди.

Хўш, икки раҳбар эришган янги савдо битими глобал иқтисодиётга қандай таъсир кўрсатади, турли сиёсий тузумларга эга гигантлар қандай қилиб умумий тил топди ва Оқ уйдаги ушбу келишув дунё бозорларини қандай ўзгартиради?

«Янги консенсус, савдо битими ва икки томонлама ҳаракат»: Оқ уй баёнотларининг 5 та асосий нуқтаси

Си Цзиньпин ва Дональд Трамп учрашуви якунларидан энг муҳим расмий тезислар:

  • «Самимий ва чуқур» музокаралар: Си Цзиньпин учрашувда кўплаб стратегик йўналишлар бўйича янги консенсусга эришилганини тасдиқлади;

  • Янги қўшма савдо битими: Музокаралар якунида икки давлат ўртасидаги иқтисодий ва тижорий мувозанатни таъминловчи янги савдо келишувига қўл қўйилди;

  • «Ҳамкорлик — икки томонлама йўл»: ХХР етакчиси глобал барқарорлик фақат ўзаро манфаатлар ва бир-бирини ҳурмат қилиш орқали таъминланишини уқтирди;

  • Трампнинг эътирофи ва «иккинчи муддат»: Трамп сиёсий қарашлар ва тизимлар ҳар хил бўлишига қарамай, икки давлат халқлари алоқалари ҳар қачонгидан мустаҳкам эканини айтди;

  • Дунё бозорлари учун стратегик кафолат: Икки лидернинг дўстона келишуви савдо урушлари ва божлар бўйича хавотирларни расман барҳам топтирди.

АҚШ ва Хитой етакчилари позицияси: Расмий баёнотлар ва стратегик мазмун таққоси

Оқ уйдаги музокаралар якунлари бўйича икки томон илгари сурган асосий мезонлар:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

ХХР раиси Си Цзиньпин позицияси

АҚШ президенти Дональд Трамп позицияси

Мулоқотнинг умумий баҳоси

«Самимий, чуқур ва очиқ фикр алмашинуви»

«Ҳеч қачон бу қадар яхши тил топишмаганмиз»

Эришилган натижа

Янги стратегик йўналишлар ва консенсуслар

Икки давлат халқлари ўртасидаги мустаҳкам алоқалар

Иқтисодиёт ва тижорат

Янги савдо битими («Икки томонлама йўл»)

АҚШ манфаатларига жавоб берувчи мувозанат

Сиёсий тизимлар муносабати

Ўзаро ҳурмат ва конструктив стратегик ҳамкорлик

«Турли тизимлар, аммо мутлақ мустаҳкам муносабатлар»

Тарихий аҳамияти

10 йил ичидаги илк давлат ташрифи муваффақияти

Иккинчи президентлик муддатидаги энг мустаҳкам алоқалар

Геосиёсий ва геоиқтисодий экспертиза: Нега ушбу баёнотлар дунё учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Халқаро сиёсатшунослар, Уолл-стрит ва Гонконг биржаси таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Янги савдо битими» — рецессия хавфини тўхтатувчи қалқон: Оқ уйда эришилган янги савдо келишуви Трамп давридаги эҳтимолий янги божлар ва савдо чекловлари хавфини минималлаштиради; бу эса жаҳон логистика занжирлари ва экспорт бозорлари учун узоқ кутилган хотиржамликни беради;

  • «Икки томонлама йўл» фалсафаси: Си Цзиньпиннинг бу сўзлари Вашингтоннинг бир томонлама санкциялар ёки босим тили билан эмас, балки Пекиннинг ҳам миллий манфаатларини тан олган ҳолдагина ҳақиқий натижага эришиш мумкинлигини кўрсатган рамзий огоҳлантиришидир; Трамп эса бу қоидани қабул қилганини очиқ намойиш этди;

  • Сиёсий тизимлар қарама-қаршилигининг иккинчи планга ўтиши: Трампнинг «биз турли тизимларни тамсил этамиз, аммо шунга қарамай тил топишдик» дейиши — прагматик геосиёсат ғалабасидир; Вашингтон ва Пекин мафкуравий баҳсларни бир четга суриб, реал иқтисодий манфаатлар устида тўхтади;

  • Глобал муаммоларни ечишнинг янги архитектураси: Икки раҳбарнинг якдиллиги Украина, Яқин Шарқ ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги инқирозларни барқарорлаштириш бўйича парда ортида аниқ келишувларга эришилганидан далолат беради.

Си Цзиньпин ва Дональд Трамп томонидан Оқ уйда эълон қилинган ушбу тарихий консенсус инсониятнинг янги глобал тўқнашувлар эмас, балки прагматик ҳамкорлик даврига ўтаётганининг ёрқин тимсоли бўлди.

Сизнингча, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин ўртасидаги янги савдо келишуви ҳамда очиқ мулоқот дунё иқтисодиётига ва глобал нарх-наво барқарорлигига қандай таъсир кўрсатади? Сиёсий тузумлари турлича бўлган бу икки гигантнинг дўстона келишувига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатининг бош воқеасига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Дональд ТрампСи ЦзиньпинОқ уйдаги учрашувАҚШ-Хитой савдо битими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариБугун 07:59Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30Трамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиТрамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиБугун 08:43Си Цзиньпин ва Владимир Путин ўртасида тарихий музокаралар бошландиСи Цзиньпин ва Владимир Путин ўртасида тарихий музокаралар бошланди20 май 17:53Трамп Си Цзиньпин ҳақидаги “диктатор” саволига жавоб беришдан қочдиТрамп Си Цзиньпин ҳақидаги “диктатор” саволига жавоб беришдан қочди16 май 04:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота