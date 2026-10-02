Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди

·7·Дунё
Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди

Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги дипломатик муносабатларда муҳим ва эътиборга молик воқеа юз берди! Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан расмий учрашув ўтказди. Мулоқот чоғида Саида Мирзиёева АҚШ етакчисига Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг энг самимий саломлари ҳамда эзгу тилакларини шахсан етказди. Юқори ва илиқ руҳда ташкил этилган мазкур тарихий учрашув икки давлат ўртасидаги стратегик алоқалар янги босқичга кўтарилаётганининг яққол рамзига айланди. Хўш, Олий даражадаги учрашув қандай муҳитда ўтди ва унинг аҳамияти нимада?

Оқ уй ва олий даражадаги мулоқот тафсилотлари

Учрашувдан олинган расмий фотосуратда икки томоннинг самимий ва очиқ кайфияти яққол намоён бўлган:

  • Самимий тилаклар: Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг илиқ саломлари ва эзгу истакларини Дональд Трампга топширди;

  • Давлат рамзлари фонида: Мулоқот АҚШ миллий байроғи ҳамда АҚШ Президентининг расмий герби (Seal of the President of the United States) ўрнатилган тантанали муҳитда бўлиб ўтди;

  • Илиқ муносабат: АҚШ президенти Дональд Трампнинг юқори кайфияти ва дўстона ишораси икки давлат ўртасидаги алоқаларга берилаётган юксак эътибордан далолат беради;

  • Стратегик шериклик: Ушбу юқори даражадаги алоқа Ўзбекистон ва АҚШ ҳамкорлигининг турли соҳалардаги истиқболли ривожига хизмат қилиши кутилмоқда.

Тарихий учрашувнинг асосий мазмуни

«Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан учрашиб, унга Шавкат Мирзиёевнинг самимий ва эзгу тилакларини етказди».

Ушбу дипломатик қадам Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи ҳамда қудратли давлатлар билан тўғридан-тўғри очиқ мулоқоти изчил мустаҳкамланиб бораётганини яна бир карра тасдиқлади.

Саида Мирзиёева ва Дональд Трамп учрашуви (Жадвал)

Мезон / Ҳолат

Асосий фактлар ва тафсилотлар

Иштирокчилар

Саида Мирзиёева (Президент Администрацияси раҳбари) ва Дональд Трамп (АҚШ президенти)

Асосий мақсад

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг самимий ва эзгу тилакларини етказиш

Мулоқот формати

Олий даражадаги юзма-юз учрашув

Муҳит

АҚШ давлат байроғи ва Президент расмий герби фонидаги дўстона ва илиқ даража

Геосиёсий аҳамияти

Ўзбекистон — АҚШ стратегик ҳамкорлигини янги савияга олиб чиқиш

Сизнингча, Саида Мирзиёеванинг АҚШ президенти Дональд Трамп билан ўтказган ушбу учрашуви Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларни қайси йўналишларда янада жадал ривожлантиради? Икки давлат алоқаларининг келажагига қандай баҳо берасиз?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва юртимиз дипломатияси учун муҳим бўлган ушбу тарихий лаҳзаларни яқинларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

Саида МирзиёеваДональд ТрампЎзбекистон–АҚШ дипломатик учрашувШавкат Мирзиёев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда27 июн 22:55Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди21 июн 22:28Вояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланадиВояга етмаганларни наркожиноятга жалб қилганлар жазоланади15 июн 10:50Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади5 июл 00:32Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилдиЎзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди1 июн 20:53Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди16 июн 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота