Тарихий учрашув: Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан юзма-юз мулоқот қилди
Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги дипломатик муносабатларда муҳим ва эътиборга молик воқеа юз берди! Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан расмий учрашув ўтказди. Мулоқот чоғида Саида Мирзиёева АҚШ етакчисига Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг энг самимий саломлари ҳамда эзгу тилакларини шахсан етказди. Юқори ва илиқ руҳда ташкил этилган мазкур тарихий учрашув икки давлат ўртасидаги стратегик алоқалар янги босқичга кўтарилаётганининг яққол рамзига айланди. Хўш, Олий даражадаги учрашув қандай муҳитда ўтди ва унинг аҳамияти нимада?
Оқ уй ва олий даражадаги мулоқот тафсилотлари
Учрашувдан олинган расмий фотосуратда икки томоннинг самимий ва очиқ кайфияти яққол намоён бўлган:
Самимий тилаклар: Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг илиқ саломлари ва эзгу истакларини Дональд Трампга топширди;
Давлат рамзлари фонида: Мулоқот АҚШ миллий байроғи ҳамда АҚШ Президентининг расмий герби (Seal of the President of the United States) ўрнатилган тантанали муҳитда бўлиб ўтди;
Илиқ муносабат: АҚШ президенти Дональд Трампнинг юқори кайфияти ва дўстона ишораси икки давлат ўртасидаги алоқаларга берилаётган юксак эътибордан далолат беради;
Стратегик шериклик: Ушбу юқори даражадаги алоқа Ўзбекистон ва АҚШ ҳамкорлигининг турли соҳалардаги истиқболли ривожига хизмат қилиши кутилмоқда.
Тарихий учрашувнинг асосий мазмуни
«Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ президенти Дональд Трамп билан учрашиб, унга Шавкат Мирзиёевнинг самимий ва эзгу тилакларини етказди».
Ушбу дипломатик қадам Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи ҳамда қудратли давлатлар билан тўғридан-тўғри очиқ мулоқоти изчил мустаҳкамланиб бораётганини яна бир карра тасдиқлади.
Саида Мирзиёева ва Дональд Трамп учрашуви (Жадвал)
Мезон / Ҳолат
Асосий фактлар ва тафсилотлар
Иштирокчилар
Саида Мирзиёева (Президент Администрацияси раҳбари) ва Дональд Трамп (АҚШ президенти)
Асосий мақсад
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг самимий ва эзгу тилакларини етказиш
Мулоқот формати
Олий даражадаги юзма-юз учрашув
Муҳит
АҚШ давлат байроғи ва Президент расмий герби фонидаги дўстона ва илиқ даража
Геосиёсий аҳамияти
Ўзбекистон — АҚШ стратегик ҳамкорлигини янги савияга олиб чиқиш
Сизнингча, Саида Мирзиёеванинг АҚШ президенти Дональд Трамп билан ўтказган ушбу учрашуви Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларни қайси йўналишларда янада жадал ривожлантиради? Икки давлат алоқаларининг келажагига қандай баҳо берасиз?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва юртимиз дипломатияси учун муҳим бўлган ушбу тарихий лаҳзаларни яқинларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…