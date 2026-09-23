Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?

·40·Дунё
Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ХХР Раиси Си Сзинпин 11 йилдан буён илк бор АҚШга расмий давлат ташрифи билан йўл олди.
  • Ушбу ташриф доирасида АҚШ Президенти Доналд Трамп Хитой раҳбарини аеропортда шахсан кутиб олиши кутилмоқда, бу эса дипломатик протокол учун ноёб ҳодисадир.
  • Музокаралар савдо урушлари, глобал хавфсизлик ва Россия-Украина можароси каби масалаларни қамраб олади.

Жаҳоннинг икки қудратли иқтисодий гиганти — АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо урушлари ва кескин геосиёсий зиддиятлар давом этаётган бир паллада глобал харитани ўзгартириши мумкин бўлган мислсиз тарихий воқеа юз бермоқда. ХХР Раиси Си Цзиньпин сўнгги 11 йил ичида илк бор расмий давлат ташрифи билан АҚШга йўл олди. Пекинда икки буюк давлат раҳбарларининг ярим йил ичида ўзаро ташрифлар алмашинувини «тарихий бурилиш босқичи» сифатида баҳоладилар. Пекин вақти билан 23 сентябрдан 25 сентябрга қадар давом этадиган ушбу олий даражадаги учрашув давомида АҚШ Президенти Дональд Трамп Хитой раҳбарини аэропортнинг бевосита учиш майдонида шахсан ўзи қарши олиши кутилмоқда — бу Трамп дипломатик протоколида ўта ноёб ва мисли кўрилмаган ишора ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, Си Цзиньпиннинг АҚШга сўнгги расмий давлат ташрифи 2015 йилнинг сентябрь ойида (Барак Обама даврида) бўлиб ўтган эди; кейинчалик у саммитлар доирасида Мар-а-Лаго (2017) ва Сан-Францискода (2023) бўлган бўлса-да, бу каби тўлиқ форматдаги давлат ташрифи ўн йилдан ортиқ вақт давомида кузатилмаган эди. Ташриф арафасида Хитой Ташқи ишлар вазири Ван И ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ўртасидаги муҳим дипломатик музокаралар бўлиб ўтди ва томонлар ўзаро ҳурмат, манфаатларни ҳисобга олиш ва зиддиятларни назорат қилиш бўйича принципиал йўналишларни белгилаб олишди.

Хўш, Оқ уй ва Пекин савдо урушларини тўхтатиб, янги глобал иқтисодий битим туза оладими, Трамп ва Си Цзиньпин музокаралари Россия, Украина ва Тайван тақдирига қандай таъсир кўрсатади ҳамда Вашингтондаги учрашув янги кўп қутбли дунёнинг бошланиши бўладими?

«11 йиллик танаффус, Трампдан шахсий эҳтиром ва янги давр»: Саммитнинг 5 та асосий нуқтаси

Си Цзиньпиннинг АҚШга ташрифи атрофидаги энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • 11 йилдаги биринчи давлат ташрифи: ХХР етакчиси 2015 йилдан буён илк бор АҚШга тўлиқ давлат ташрифи мақомидаги расмий миссия билан бормоқда;

  • Трампнинг кутилмаган ишораси: АҚШ президенти Дональд Трамп дипломатик одатларга зид равишда Си Цзиньпинни аэропортда самолёт трапи ёнида шахсан кутиб олиши кутилмоқда;

  • Ярим йиллик тарихий алмашинув: Томонларнинг сўнгги олти ой ичида олий даражадаги контактларни муттасил амалга ошириши расмий Пекин томонидан «тарихий босқич» деб аталди;

  • Ван И ва Марко Рубио музокаралари: Икки мамлакат дипломатия раҳбарлари учрашув олдидан конструктив стратегик барқарорлик ва манфаатларни назорат қилиш бўйича кун тартибини тасдиқлаб олди;

  • Глобал тинчлик масаласи: Музокаралар марказида нафақат савдо ва бож тўловлари, балки дунёдаги уруш ўчоқлари ҳамда глобал хавфсизлик муаммолари турибди.

Си Цзиньпиннинг АҚШга ташрифлари тарихи ва бугунги миссияси

ХХР Раҳбарининг Океан ортига сафарлари динамикаси ва 2026 йилги саммит хусусиятлари:

Мезонлар ва параметрлар

2015 йилги давлат ташрифи (Барак Обама даври)

2026 йилги тарихий давлат ташрифи (Дональд Трамп даври)

Сафар мақоми

Расмий давлат ташрифи (Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк)

Тўлиқ давлат ташрифи (23–25 сентябрь)

Қарши олиш даражаси

Стандарт протокол тадбирлари

Трамп аэропортда самолёт ёнида шахсан кутиб олиши кутилмоқда

Икки томонлама алоқалар ҳолати

Рақобатнинг бошланиши, нисбий иқтисодий ҳамкорлик

Савдо урушлари ва технологик блокадалар даври

Тайёргарлик вакиллари

АҚШ ва ХХР классик дипломатлари

Ван И ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио

Кўтарилган бош мавзулар

Иқлим ўзгариши ва БМТнинг 70 йиллиги

Глобал савдо, Россия-Украина можароси ва хавфсизлик

Геосиёсий мақсад

Хитойнинг кучайишини кўрсатиш

«Катта иккилик» (G2) шаклида янги дунё тартиботини келишиш

Халқаро геосиёсат ва иқтисодиёт экспертизаси: Нега бу саммит дунё учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Етакчи сиёсатшунослар ва халқаро дипломатия таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Трамп ва Си шахсий «кимёси»нинг қайта тикланиши: Дональд Трамп ўз фаолияти давомида ҳар доим Си Цзиньпинга кучли лидер сифатида ҳурмат билан қараган; Трампнинг уни трап ёнида қарши олиши расмий Пекин учун жуда қадрли бўлиб, музокараларни илиқ ва муросавий руҳда бошлашга хизмат қилади;

  • Рубио ва Ван И чизиғи: Давлат котиби Марко Рубио илгари Хитойга нисбатан энг қаттиқ сиёсатчи сифатида танилган эди; аммо унинг Ван И билан мулоқотда стратегик барқарорлик ҳақида гапириши Вашингтон Хитой билан тўғридан-тўғри тўқнашувдан қочиб, прагматик савдо келишувига тайёрлигини англатади;

  • Украина ва глобал харита: АҚШ ва Хитой дунёдаги барча катта низоларни ҳал қилиш қудратига эга ягона икки кучдир; саммитда Россия-Украина масаласида Пекиннинг роли ва санкциялар сиёсати ҳал қилувчи даражада қайта кўриб чиқилиши кутилмоқда;

  • Жаҳон иқтисодиётига таъсир: Икки гигантнинг савдо чекловларини юмшатиши ёки янги иқтисодий шартномалар имзолаши жаҳон бозорлари, жумладан Осиё давлатлари ва Марказий Осиё учун ҳам энергетика ва логистикада катта эркинлик беради.

Си Цзиньпиннинг Вашингтонга ташрифи XXI асрнинг энг муҳим геосиёсий воқеаси бўлиб, дунё сиёсатида узоқ кутилган барқарорлик даврини бошлаб бериши мумкин.

Сизнингча, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин учрашуви савдо урушлари ва глобал қарама-қаршиликка чек қўя оладими? Трампнинг Хитой раҳбарини шахсан аэропортда кутиб олишини АҚШнинг муросага тайёрлиги деб баҳолаш мумкинми ёки бу шунчаки нозик дипломатик тактиками? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё келажагини белгиловчи ушбу тарихий воқеа таҳлилини барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Си ЦзиньпинДональд ТрампАҚШ-Хитой савдо урушлариГлобал иқтисодий битим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззаков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?16 сентябр 08:45Си Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилдиСи Цзиньпин ва Нарендра Моди Путин билан мулоқотда Украина бўйича ёрдам таклиф қилди13 сентябр 18:17Си Цзиньпин ва Владимир Путин ўртасида тарихий музокаралар бошландиСи Цзиньпин ва Владимир Путин ўртасида тарихий музокаралар бошланди20 май 17:53БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Владимир Путиннинг Хитойга ташрифи якунлари ва муҳим келишувларВладимир Путиннинг Хитойга ташрифи якунлари ва муҳим келишувлар21 май 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота