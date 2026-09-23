Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ХХР Раиси Си Сзинпин 11 йилдан буён илк бор АҚШга расмий давлат ташрифи билан йўл олди.
- Ушбу ташриф доирасида АҚШ Президенти Доналд Трамп Хитой раҳбарини аеропортда шахсан кутиб олиши кутилмоқда, бу эса дипломатик протокол учун ноёб ҳодисадир.
- Музокаралар савдо урушлари, глобал хавфсизлик ва Россия-Украина можароси каби масалаларни қамраб олади.
Жаҳоннинг икки қудратли иқтисодий гиганти — АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо урушлари ва кескин геосиёсий зиддиятлар давом этаётган бир паллада глобал харитани ўзгартириши мумкин бўлган мислсиз тарихий воқеа юз бермоқда. ХХР Раиси Си Цзиньпин сўнгги 11 йил ичида илк бор расмий давлат ташрифи билан АҚШга йўл олди. Пекинда икки буюк давлат раҳбарларининг ярим йил ичида ўзаро ташрифлар алмашинувини «тарихий бурилиш босқичи» сифатида баҳоладилар. Пекин вақти билан 23 сентябрдан 25 сентябрга қадар давом этадиган ушбу олий даражадаги учрашув давомида АҚШ Президенти Дональд Трамп Хитой раҳбарини аэропортнинг бевосита учиш майдонида шахсан ўзи қарши олиши кутилмоқда — бу Трамп дипломатик протоколида ўта ноёб ва мисли кўрилмаган ишора ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, Си Цзиньпиннинг АҚШга сўнгги расмий давлат ташрифи 2015 йилнинг сентябрь ойида (Барак Обама даврида) бўлиб ўтган эди; кейинчалик у саммитлар доирасида Мар-а-Лаго (2017) ва Сан-Францискода (2023) бўлган бўлса-да, бу каби тўлиқ форматдаги давлат ташрифи ўн йилдан ортиқ вақт давомида кузатилмаган эди. Ташриф арафасида Хитой Ташқи ишлар вазири Ван И ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ўртасидаги муҳим дипломатик музокаралар бўлиб ўтди ва томонлар ўзаро ҳурмат, манфаатларни ҳисобга олиш ва зиддиятларни назорат қилиш бўйича принципиал йўналишларни белгилаб олишди.
Хўш, Оқ уй ва Пекин савдо урушларини тўхтатиб, янги глобал иқтисодий битим туза оладими, Трамп ва Си Цзиньпин музокаралари Россия, Украина ва Тайван тақдирига қандай таъсир кўрсатади ҳамда Вашингтондаги учрашув янги кўп қутбли дунёнинг бошланиши бўладими?
«11 йиллик танаффус, Трампдан шахсий эҳтиром ва янги давр»: Саммитнинг 5 та асосий нуқтаси
Си Цзиньпиннинг АҚШга ташрифи атрофидаги энг муҳим факт ва тафсилотлар:
11 йилдаги биринчи давлат ташрифи: ХХР етакчиси 2015 йилдан буён илк бор АҚШга тўлиқ давлат ташрифи мақомидаги расмий миссия билан бормоқда;
Трампнинг кутилмаган ишораси: АҚШ президенти Дональд Трамп дипломатик одатларга зид равишда Си Цзиньпинни аэропортда самолёт трапи ёнида шахсан кутиб олиши кутилмоқда;
Ярим йиллик тарихий алмашинув: Томонларнинг сўнгги олти ой ичида олий даражадаги контактларни муттасил амалга ошириши расмий Пекин томонидан «тарихий босқич» деб аталди;
Ван И ва Марко Рубио музокаралари: Икки мамлакат дипломатия раҳбарлари учрашув олдидан конструктив стратегик барқарорлик ва манфаатларни назорат қилиш бўйича кун тартибини тасдиқлаб олди;
Глобал тинчлик масаласи: Музокаралар марказида нафақат савдо ва бож тўловлари, балки дунёдаги уруш ўчоқлари ҳамда глобал хавфсизлик муаммолари турибди.
Си Цзиньпиннинг АҚШга ташрифлари тарихи ва бугунги миссияси
ХХР Раҳбарининг Океан ортига сафарлари динамикаси ва 2026 йилги саммит хусусиятлари:
Мезонлар ва параметрлар
2015 йилги давлат ташрифи (Барак Обама даври)
2026 йилги тарихий давлат ташрифи (Дональд Трамп даври)
Сафар мақоми
Расмий давлат ташрифи (Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк)
Тўлиқ давлат ташрифи (23–25 сентябрь)
Қарши олиш даражаси
Стандарт протокол тадбирлари
Трамп аэропортда самолёт ёнида шахсан кутиб олиши кутилмоқда
Икки томонлама алоқалар ҳолати
Рақобатнинг бошланиши, нисбий иқтисодий ҳамкорлик
Савдо урушлари ва технологик блокадалар даври
Тайёргарлик вакиллари
АҚШ ва ХХР классик дипломатлари
Ван И ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио
Кўтарилган бош мавзулар
Иқлим ўзгариши ва БМТнинг 70 йиллиги
Глобал савдо, Россия-Украина можароси ва хавфсизлик
Геосиёсий мақсад
Хитойнинг кучайишини кўрсатиш
«Катта иккилик» (G2) шаклида янги дунё тартиботини келишиш
Халқаро геосиёсат ва иқтисодиёт экспертизаси: Нега бу саммит дунё учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Етакчи сиёсатшунослар ва халқаро дипломатия таҳлилчиларининг хулосалари:
Трамп ва Си шахсий «кимёси»нинг қайта тикланиши: Дональд Трамп ўз фаолияти давомида ҳар доим Си Цзиньпинга кучли лидер сифатида ҳурмат билан қараган; Трампнинг уни трап ёнида қарши олиши расмий Пекин учун жуда қадрли бўлиб, музокараларни илиқ ва муросавий руҳда бошлашга хизмат қилади;
Рубио ва Ван И чизиғи: Давлат котиби Марко Рубио илгари Хитойга нисбатан энг қаттиқ сиёсатчи сифатида танилган эди; аммо унинг Ван И билан мулоқотда стратегик барқарорлик ҳақида гапириши Вашингтон Хитой билан тўғридан-тўғри тўқнашувдан қочиб, прагматик савдо келишувига тайёрлигини англатади;
Украина ва глобал харита: АҚШ ва Хитой дунёдаги барча катта низоларни ҳал қилиш қудратига эга ягона икки кучдир; саммитда Россия-Украина масаласида Пекиннинг роли ва санкциялар сиёсати ҳал қилувчи даражада қайта кўриб чиқилиши кутилмоқда;
Жаҳон иқтисодиётига таъсир: Икки гигантнинг савдо чекловларини юмшатиши ёки янги иқтисодий шартномалар имзолаши жаҳон бозорлари, жумладан Осиё давлатлари ва Марказий Осиё учун ҳам энергетика ва логистикада катта эркинлик беради.
Си Цзиньпиннинг Вашингтонга ташрифи XXI асрнинг энг муҳим геосиёсий воқеаси бўлиб, дунё сиёсатида узоқ кутилган барқарорлик даврини бошлаб бериши мумкин.
Сизнингча, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин учрашуви савдо урушлари ва глобал қарама-қаршиликка чек қўя оладими? Трампнинг Хитой раҳбарини шахсан аэропортда кутиб олишини АҚШнинг муросага тайёрлиги деб баҳолаш мумкинми ёки бу шунчаки нозик дипломатик тактиками? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё келажагини белгиловчи ушбу тарихий воқеа таҳлилини барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…