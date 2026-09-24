Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп Хитой раҳбари Си Сзинпинни кутиб олишда ҳарбий куч намойишини ташкил қилиб, Б-1 Лансер бомбардимончи самолётларини ҳавога кўтарди.
- Ушбу ҳаракатдан мақсад Си Сзинпинни ҳайратга солиш ва АҚШнинг ҳарбий устунлигини кўрсатиш эди.
- Бироқ, бу демарш кутилмаган тескари эффект бериб, Вашингтоннинг ноқулай ва агрессив ҳолатини кўрсатди.
Вашингтон ва Пекин ўртасидаги глобал геосиёсий рақобатнинг энг нозик ва тарихий лаҳзаларидан бирида АҚШ маъмурияти томонидан амалга оширилган кутилмаган дипломатик ҳаракат халқаро ҳамжамиятда улкан шов-шувга сабаб бўлди. АҚШга расмий давлат ташрифи билан ташриф буюрган Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзинпинни шахсан кутиб олган Дональд Трамп хитойлик ҳамкасбини ҳайратга солиш ва Американинг ҳарбий қудратини намойиш этиш мақсадида АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг стратегик B-1 Lancer оғир бомбардимончи самолётларини ҳавога кўтарди.
Оқ уй протоколи томонидан пухта ўйланган ва Пекин етакчисига психологик босим ўтказиш, Американинг мутлақ ҳарбий устунлигини кўрсатиб қўйиш учун мўлжалланган ушбу шов-шувли демарш кутилмаганда бутунлай тескари эффект берди. Дипломатик доиралар ва халқаро таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Хитой етакчисининг совуққон ва вазмин характери, Пекиннинг мислсиз сабр-тоқатга асосланган шарқона дипломатияси қаршисида стратегик авиациянинг бу тарзда намойиш этилиши Вашингтоннинг ҳайиқиши ва ҳаддан ташқари безовталиги сифатида қабул қилинди.
Хўш, Дональд Трамп нима сабабдан Си Цзинпинга айнан B-1 Lancer самолётлари билан куч кўрсатишга қарор қилди, ушбу қадам нима учун тескари натижа берди ва икки буюк держава ўртасидаги саммит кун тартибини бу воқеа қандай ўзгартириб юборди?
«B-1 Lancer парвози, Си Цзинпин совуққонлиги ва дипломатик хато»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Трамп ва Си Цзинпин учрашувидаги шов-шувли воқеликдан энг муҳим фактлар:
Шахсий кутиб олиш ва олий даражадаги эҳтиром: Дональд Трамп АҚШга давлат ташрифи билан келган Хитой раҳбари Си Цзинпинни шахсан ўзи қарши олди;
Стратегик B-1 Lancer бомбардимончилари парвози: Олий мартабали меҳмонни ҳайратлантириш ва ҳарбий қудратни кўрсатиш учун товушдан тез учар стратегик самолётлар ҳавога кўтарилди;
Психологик босим мақсади: Вашингтон ушбу намойиш орқали савдо ва геосиёсий музокаралар олдидан кучли позицияни эгаллашга уринди;
Кутилмаган «тескари эффект»: Куч кўрсатиш режаси Си Цзинпинни ҳайратга солмади, аксинча, АҚШ маъмуриятининг ноқулай ва агрессив ҳолатини намоён этиб қўйди;
Шарқона дипломатиянинг ғалабаси: Хитой делегацияси ушбу ҳарбий шоуни эътиборсиз қолдириб, музокаралардаги ўз стратегик манфаатларига совуққонлик билан эътибор қаратди.
АҚШ ва Хитой саммити: Трампнинг ҳарбий демарши ва томонлар позициялари таққоси
Вашингтоннинг куч кўрсатиш тактикаси ва Пекиннинг дипломатик реакцияси таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
АҚШ томони (Дональд Трамп маъмурияти)
Хитой томони (Си Цзинпин делегацияси)
Ташриф мақоми ва манфаат
Давлат ташрифини глобал гегемонлик платформасига айлантириш
Ҳуқуқий тенглик ва глобал иқтисодий шерикликни мустаҳкамлаш
Танланган психологик инструмент
B-1 Lancer стратегик бомбардимончиларини ҳавога кўтариш
Мутлақ совуққонлик, вазминлик ва очиқ провокацияга берилмаслик
Кўзланган бош мақсад
Хитой раҳбарини ҳайратлантириш ва ҳарбий куч билан ҳайиқтириш
Стратегик барқарорлик ва ўз позициясининг мустаҳкамлигини сақлаш
Олинган якуний натижа
«Тескари эффект» — куч эмас, асабий безовталик таассуроти
Морал ва дипломатик устунликни намойиш этиш
Протокол формати
Одатдаги дипломатик меъёрлардан ташқари ҳарбий шоу
Расмий, қатъий ва мувозанатли давлатлараро протокол
Халқаро жамоатчилик баҳоси
Ортиқча театрлаштирилган ва ноўрин ҳарбий босим
Юксак сиёсий маданият ва барқарор давлатчилик иродаси
Геосиёсий ва ҳарбий экспертиза: Нега B-1 Lancer демарши Трампга қарши ишлади?
Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари ва шарқшуносларнинг хулосалари:
Шарқ фалсафасида куч кўрсатиш — заифлик белгиси: Хитой сиёсий маданиятида очиқчасига мушак кўрсатиш ва қурол билан мақтаниш куч эмас, балки асабийлик, ишончсизлик ва муқобил аргументлар йўқлигининг исботи сифатида талқин қилинади; Си Цзинпинга бомбардимончиларни кўрсатиш орқали Трамп Пекин олдида дипломатик ожизликни сездириб қўйди;
B-1 Lancer рамзи ва унинг маъноси: Товушдан тез учувчи B-1 Lancer ядровий ва оғир қанотли ракеталарни таший олувчи қурол ҳисобланади; уни тинч дипломатик саммитда дўстлик ёки шериклик тимсоли сифатида қўллаш давлатлараро этикага зид бўлиб, музокараларнинг самимийлигига дарз кетказди;
Пекиннинг тайёргарлиги ва қарши чоралари: Хитой аллақачон ўз гипертовушли қуроллари, замонавий флот ва ҳаво мудофааси тизимларига эга бўлган иккинчи супердавлат саналади; бундай арсеналга эга бўлган раҳбарни самолётлар шовқини билан чўчитиш мутлақо реалликка мос келмас эди;
Ички ва ташқи аудитория фарқи: Ушбу демарш америкалик сайловчилар ва ички медиа учун томошабоп кўринган бўлиши мумкин, бироқ катта геосиёсат саҳнасида Вашингтоннинг шериклари ва рақиблари томонидан пастки даражадаги сиёсий шоу сифатида баҳоланди.
Дональд Трампнинг B-1 Lancer билан Си Цзинпинга «сабоқ бериш» режаси дипломатияда ҳарбий куч намойиши ҳар доим ҳам ғалаба келтирмаслигини исботлаган тарихий сабоқ бўлди.
Сизнингча, олий даражадаги давлат ташрифларида бундай оғир ҳарбий техника ва бомбардимончиларни ҳавога кўтариш ўринлими ёки бу дипломатик этикетнинг қўпол бузилишими? Си Цзинпиннинг совуққон вазминлиги Трампнинг куч кўрсатиш тактикасини синдира олдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатининг парда орти очилган ушбу эксклюзив таҳлилини барча геосиёсат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…