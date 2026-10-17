9 ёшли қиз 82 килограммлик штангани кўтариб, барчани ҳайратга солди

·1·Дунё
9 ёшли қиз 82 килограммлик штангани кўтариб, барчани ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 9 ёшли Люси Милгрим ўз вазнидан уч баравар оғир, яни 82 килограммлик юкни кўтариб, интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
  • АҚШнинг Ню-Ёрк штатида яшовчи қиз ҳафтасига беш марта машғулот ўтказади ва профессионал кураш билан ҳам шуғулланади.

АҚШнинг Нью-Йорк штатида яшовчи 9 ёшли Люси Милгрим оғир атлетикадаги натижаси билан интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Вазни атиги 60 фунт, яъни қарийб 27 килограмм бўлган қиз 180 фунтлик — тахминан 82 килограммлик юкни кўтарди. Бу унинг ўз вазнидан уч баравар оғир юкни кўтарганини англатади.

Люси оддий 9 ёшли қизлардан фарқли равишда спортга катта қизиқиш билдиради. У ҳафтасига беш марта машғулот ўтказади, профессионал кураш билан ҳам шуғулланади. USA Powerlifting ташкилоти орқали у аллақачон АҚШнинг учта рекордини ўрнатган. Яқинда эса катта мухлислар олдида кўрсатган натижаси билан яна бир бор эътибор марказига тушди.

Ўтган ойда Люси Огайо штатидаги Колумбус шаҳрида бўлиб ўтган Arnold Sports Festival фестивалида иштирок этди. Атиги 9 ёшда ва 60 фунт вазнда бўлган қиз 180 фунтлик юкни бир ҳаракатда ердан кўтариб, ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди.

Люсининг отаси Бретт Милгрим People журналига берган интервьюсида қизининг болалигиданоқ табиий кучга эга бўлганини айтди. Унинг таъкидлашича, Люси бошқа болалардан фарқли жисмоний имкониятларга эга бўлган. Қиз ҳали жуда кичик пайтида ота-онаси спорт залида машқ қилар, Люси эса уларга тақлид қилишга ҳаракат қиларди.

«Онам ва дадам спорт залида машқ қилишарди. Мен уларнинг турли қизиқарли машқларни бажараётганини кўриб, ўзим ҳам синаб кўришни хоҳлардим», — дейди Люси.

Унинг курашга қизиқиши ҳам оиласи билан боғлиқ. «Дадам кураш мураббийи бўлгани учун мени ва акамни машғулотларга олиб борарди. Шу тариқа курашга қизиқиб қолдим», — дея қўшимча қилган у.

Бироқ Люсининг ютуқлари ижтимоий тармоқларда фақат мақтовларга сабаб бўлмади. Унинг ўз вазнидан уч баравар оғир юк кўтаргани акс этган видеолар кенг тарқалгач, айрим фойдаланувчилар бундай машғулотлар боланинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотир билдирди.

«Натижа таъсирли, аммо 9 ёшли бола учун бу тўғри қарор эканига ишончим комил эмас. Унинг суяклари ва мушаклари ҳали бундай оғирликларга мослашиш босқичида. Ўзига жароҳат етказиб қўйишидан хавотирдаман», — деб ёзган фойдаланувчилардан бири.

Яна бир киши эса болаларнинг ўсиш жараёнига эътибор қаратиб, оғир юклар билан машқ қилиш хавфли бўлиши мумкинлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, ўсиш зоналари ҳали тўлиқ ривожланмаган болалар бундай машғулотларга жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиши керак.

Ҳозирча Люси Милгрим ижтимоий тармоқларда билдирилган танқидларга жавоб қайтармаган.

Шу тариқа, 9 ёшли қизининг спортдаги натижалари кўпчиликни ҳайратга солган бўлса, бошқалар болалар саломатлиги ва оғир машғулотларнинг хавфсизлиги масаласини кўтармоқда. Люсининг мисоли эса ёш спортчиларнинг ютуқларини баҳолашда нафақат натижа, балки уларнинг ёши ва саломатлигини ҳам ҳисобга олиш муҳимлигини кўрсатмоқда.

Люси МилгримUSA PowerliftingArnold Sports FestivalОгайо Колумбус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон космик давлатлар клубига кирмоқда: илк сунъий йўлдош Калифорниядан учириладиҚирғизистон космик давлатлар клубига кирмоқда: илк сунъий йўлдош Калифорниядан учирилади25 сентябр 09:17Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиКалифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди19 сентябр 21:4312 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!13 сентябр 01:1012 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:16АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқда5 сентябр 19:36Туғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солдиТуғруққа 45 дақиқа қолганда ҳомиладорлигини билган аёл ҳаммани ҳайратга солди23 июл 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди