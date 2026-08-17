Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтди

·0·Дунё
Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтди

Буюк Британияда 2016 йилда бедарак йўқолган Чарли лақабли мушук орадан қарийб 10 йил ўтиб, яна ўз эгалари бағрига қайтди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Чарлининг эгалари Люси ва Ханна Робертсонлар уни узоқ вақт излашган, атрофдагилардан сўрашган ва Facebook’да ҳам хабар тарқатишган. Бироқ мушукдан ҳеч қандай дарак бўлмаган.

«Биз уни топишга ҳаракат қилдик, лекин топа олмадик. Биз ҳеч қачон умидимизни узмадик», — деди Ханна.

Оила Чарлини машина уриб кетган ёки бошқа бахтсиз ҳодиса оқибатида нобуд бўлган деб хавотирланган. Аммо 2026 йил 29 июль куни Ханнага Аберкарн шаҳридаги ветеринария клиникасидан қўнғироқ бўлди.

Jigarrang sochli ayol va ola-bula mushuk selfi tushmoqda.

Маълум бўлишича, яқин атрофда яшовчи киши Чарлини буталар орасида кўриб қолган ва уни қаровсиз деб ўйлаб, бир неча ҳафта давомида овқатлантирган. Кейин мушук ветеринарга олиб борилган ва микрочип орқали унинг эгалари аниқланган.

«Унинг кўриниши унчалик ўзгармаган, худди эски суратлардагидек», — деди Люси.

Ҳозир Чарли оиладаги бошқа уй ҳайвонларига қайта мослашмоқда. Люси эса мушук ўзининг машҳур бўлиб қолганини ҳис қилаётган бўлиши мумкинлигини ҳазил билан таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Бугун, 15:21Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:229 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...Бугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди