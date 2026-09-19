Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди
АҚШнинг Калифорния штати соҳилида балиқчилар улкан 648 фунтлик, яъни қарийб 294 килограммлик кўк марлин тутиб, янги рекорд ўрнатди.
32 ёшли капитан Алек Стокфельт Сан-Диего соҳилидаги спорт балиқчилиги кемасида экипажи билан бирга улкан марлинни сувдан чиқарган.
Қайд этилишича, балиқнинг оғирлиги катта ёшли гризли айиқ вазнига яқин бўлган. Ушбу натижа Сан-Диегодаги Fishermen’s Landingда ўлчанган энг оғир балиқ бўйича янги рекордга айланган.
Алек Стокфельтнинг ҳисоб-китобига кўра, аввалги рекорд тахминан 598 фунт, яъни 271 килограмм атрофида бўлган.
Рекорд ўрнатган балиқ душанба куни Сан-Диего соҳилидан 40 мил, яъни қарийб 64 километр узоқликда ушланган. 65 фут, яъни қарийб 20 метрлик кемадаги улкан ўлжани сувдан чиқаришда деярли барча экипаж аъзолари ёрдам берган.
Бир ҳафта олдин яна бир йирик балиқ тутилганди
Қизиғи, бу воқеадан бир ҳафта ҳам ўтмасдан Сан-Диеголик икки балиқчи 500 фунтлик кўк қанотли туна тутган эди.
Бироқ қарийб 227 килограммлик бу балиқ рекордлар рўйхатига киритилмаган. Сабаби у тижорий ов орқали қўлга киритилган.
Қоидаларга кўра, рекорд сифатида қайд этилиши учун балиқ спорт балиқчилиги орқали тутилган бўлиши керак. Шу боис 500 фунтлик туна улкан бўлишига қарамай, расмий рекордга даъво қила олмаган.
Янги 648 фунтлик кўк марлин эса айнан шу талабларга жавоб бергани учун Fishermen’s Landing тарихидаги энг оғир балиқ сифатида қайд этилди.
Изоҳлар 0
…