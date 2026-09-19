Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди

·42·Дунё
Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди

АҚШнинг Калифорния штати соҳилида балиқчилар улкан 648 фунтлик, яъни қарийб 294 килограммлик кўк марлин тутиб, янги рекорд ўрнатди.

32 ёшли капитан Алек Стокфельт Сан-Диего соҳилидаги спорт балиқчилиги кемасида экипажи билан бирга улкан марлинни сувдан чиқарган.

Қайд этилишича, балиқнинг оғирлиги катта ёшли гризли айиқ вазнига яқин бўлган. Ушбу натижа Сан-Диегодаги Fishermen’s Landingда ўлчанган энг оғир балиқ бўйича янги рекордга айланган.

Алек Стокфельтнинг ҳисоб-китобига кўра, аввалги рекорд тахминан 598 фунт, яъни 271 килограмм атрофида бўлган.

Рекорд ўрнатган балиқ душанба куни Сан-Диего соҳилидан 40 мил, яъни қарийб 64 километр узоқликда ушланган. 65 фут, яъни қарийб 20 метрлик кемадаги улкан ўлжани сувдан чиқаришда деярли барча экипаж аъзолари ёрдам берган.

Kema palubasida ovlangan yirik qilich-baliq yotibdi.

Бир ҳафта олдин яна бир йирик балиқ тутилганди

Қизиғи, бу воқеадан бир ҳафта ҳам ўтмасдан Сан-Диеголик икки балиқчи 500 фунтлик кўк қанотли туна тутган эди.

Бироқ қарийб 227 килограммлик бу балиқ рекордлар рўйхатига киритилмаган. Сабаби у тижорий ов орқали қўлга киритилган.

Қоидаларга кўра, рекорд сифатида қайд этилиши учун балиқ спорт балиқчилиги орқали тутилган бўлиши керак. Шу боис 500 фунтлик туна улкан бўлишига қарамай, расмий рекордга даъво қила олмаган.

Янги 648 фунтлик кўк марлин эса айнан шу талабларга жавоб бергани учун Fishermen’s Landing тарихидаги энг оғир балиқ сифатида қайд этилди.

Алек СтокфельтФишерменс ЛэндингСан-Диего648 фунт марлин рекорди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиГренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиБугун, 22:15Электросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқдиЭлектросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқдиБугун, 21:27Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Бугун, 21:15Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиСоҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиБугун, 21:06АҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичАҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичБугун, 19:50Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Бугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?