Қирғизистон космик давлатлар клубига кирмоқда: илк сунъий йўлдош Калифорниядан учирилади
Фото: president.kg
Қирғизистон коинотни забт этиш ва юқори технологияларни ривожлантириш йўлида ўз тарихидаги энг катта стратегик қадамни ташлаб, сайёрамизнинг космик давлатлари оиласига расман қўшилиш арафасида турибди. «Спутник» агентлигининг хабар беришича, мамлакат ўз тарихида илк бор орбитага миллий космик аппаратини чиқаришга тўлиқ шай ҳолга келди. Илк қирғиз сунъий йўлдошини яратиш, лойиҳалаш ва барча бутловчи қисмларини йиғиш учун 2,5 йил давомида машаққатли меҳнат сарфланди. Оғирлиги тахминан 5 килограммни, умумий қиймати эса 10–12 миллион қирғиз сомини ташкил этувчи ушбу ихчам қурилма Ленин номидаги заводда медиа вакилларига расман намойиш этилди.
Тарихий старт 1 октябрь куни АҚШнинг Калифорния штатидаги космодромдан амалга оширилиши режалаштирилган. Ҳукумат раиси ўринбосари Эрлист Акунбеков ушбу лойиҳанинг давлат иқтисодиёти учун аҳамиятини юқори баҳолаб: «Илгари „Қирғиз электроника“ оддий компьютерлар ва назорат-касса машиналарини (НКМ) йиғар эди, бугун эса биз принципиал жиҳатдан янги даражага чиқмоқдамиз», дея баёнот берди. Шунингдек, сунъий йўлдош тасвирлари деҳқончилик ва қишлоқ хўжалигида сув тақсимоти, эрта баҳорги совуқ уриши ва қурғоқчилик хавфини олдиндан аниқлаш орқали ҳосилдорликни кескин оширишга хизмат қилиши таъкидланди.
Хўш, 5 килограммлик ихчам сунъий йўлдош қандай мураккаб вазифаларни бажаради, нега старт айнан Калифорниядан амалга оширилмоқда ва бу лойиҳа Марказий Осиё минтақасидаги илмий ривожланишга қандай туртки беради?
«5 килограммлик орбитал аппарат, Калифорния старти ва 10 муҳандис»: Қирғизистон космик миссиясининг 5 та асосий нуқтаси
Қирғизистоннинг илк космик аппарати бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Тарихдаги илк миллий сунъий йўлдош: Қирғизистон мустақиллик йилларида илк бор ўз аппаратини очиқ коинотга учирмоқда;
2,5 йиллик меҳнат ва 10 нафар маҳаллий муҳандис: Сунъий йўлдош лойиҳасини яратиш ва йиғишда 10 нафар маҳаллий мутахассис бевосита иштирок этди;
Бюджети ва ўлчамлари: Ихчам наноспутникнинг оғирлиги атиги 5 кг атрофида бўлиб, лойиҳа харажатлари 10–12 миллион сомни ташкил этди;
АҚШ космодромидан старт: Қурилмани орбитага олиб чиқиш 1 октябрь куни Калифорниядаги космодромдан амалга оширилади;
Аграр сектор учун юқори аниқликдаги камералар: Сунъий йўлдош қишлоқ хўжалиги вазирлиги учун совуқ уриши, қурғоқчилик ва экин майдонлари ҳолатини кузатиб борувчи махсус оптика билан жиҳозланган.
Техник паспорти: Қирғизистоннинг биринчи сунъий йўлдоши параметрлари
Аппаратнинг техник тавсифи ва ташкилий кўрсаткичлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Миссия кўрсаткичлари ва расмий маълумотлар
Аппаратнинг тоифаси ва вазни
Ихчам наноспутник (CubeSat формати), тахминан 5 кг
Яратилишига кетган вақт
2,5 йил давом этган муҳандислик ва йиғиш жараёни
Лойиҳанинг молиявий қиймати
Тахминан 10−12 миллион қирғиз соми
Ишлаб чиқариш ва йиғиш базаси
Ленин номидаги завод / «Қирғиз электроника» ОАЖ
Муҳандислар жамоаси
Қирғизистонлик 10 нафар мутахассис
Старт санаси ва полигони
1 октябрь, Калифорния штати космодроми (АҚШ)
Фойдали юкламаси
Юқори аниқликдаги мультиспектрал фотокамералар
Асосий мақсад ва вазифаси
Қишлоқ хўжалиги мониторинги, қурғоқчилик ва совуқни башорат қилиш
Илмий-технологик ва иқтисодий экспертиза: Нега бу митти спутник улкан аҳамиятга эга?
Космик соҳа экспертлари, агрономлар ва таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Нолдан бошламаслик» прагматизми: «Қирғиз электроника» раҳбари Илья Чёрный очиқ таъкидлаганидек, космик технологияларни нолдан яратиш 5–10 йил вақт ва миллиардлаб доллар талаб қилади; мавжуд синовдан ўтган ечимлар базасида интеграция қилиш орқали қирғиз муҳандислари энг қисқа муддатда ва кам харажат билан ўз вазифасини бажарадиган ишчи аппаратни тайёрлай олишди;
Саноат эволюцияси ва янги муҳандислик мактаби: Кечагина оддий касса машиналари (НКМ) ва компьютер блокларини йиққан корхонанинг мураккаб аэрокосмик аппаратура ясашга ўтиши — миллий саноатда малакали кадрлар синфи шаклланаётганини кўрсатади;
Тоғли ҳудудлар аграр сектори учун бебаҳо нажот: Қирғизистон рельефи мураккаб, тоғли мамлакат бўлиб, у ерда ерларни ер устидан кузатиш катта харажат талаб қилади; фазодан олинадиган суратлар эса сув омборлари, яйловлар, музликлар ҳолати ва экинларнинг ривожланишини реал вақт режимида кўрсатиб, деҳқонларга миллиардлаб зарарнинг олдини олишга ёрдам беради;
Халқаро космик интеграция: АҚШ космодромидан учирилиш Қирғизистоннинг халқаро тижорий парвозлар бозорига кириб боришига ва келажакда Марказий Осиё давлатлари билан қўшма сунъий йўлдош гуруҳларини яратишга йўл очади.
1 октябрь санасида Калифорниядан фазога кўтариладиган ушбу 5 килограммлик аппарат Қирғизистонни илм-фан ва юқори технологиялар бўйича янги даврга олиб киради.
Сизнингча, қўшни Қирғизистоннинг коинотга ўз сунъий йўлдошини чиқариши бутун Марказий Осиё давлатларининг умумий космик дастурини яратишга туртки бўла оладими? Қишлоқ хўжалигини фазодан туриб бошқариш фермерлар ҳосилдорлигини қанчалик оширади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақамизнинг илмий ютуғига бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…