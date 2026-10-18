Москвада осмон ёпилиб, рейслар кечиккач, йўловчи аэропортда тиз чўкиб ибодат қилди

·64·Дунё
Москвада осмон ёпилиб, рейслар кечиккач, йўловчи аэропортда тиз чўкиб ибодат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москва осмонида дронлар ҳужуми хавфи туфайли жорий этилган чекловлар натижасида 370 дан ортиқ рейс кечиктирилди ва минглаб йўловчилар аеропортларда қолиб кетди.
  • «Шереметево» аеропортида парвозлар жадвали қаршисида тиз чўкиб, Яратгандан нажот сўраган йўловчининг ҳолати ушбу вазиятнинг инсон руҳиятига таъсирини кўрсатди.

Москва шаҳри осмонида юзага келган фавқулодда хавфсизлик таҳдиди ва парвозларнинг оммавий тўхтатилиши ортидан аэропортларда юзага келган кескин вазият акс этган таъсирли видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда.

«Шереметьево» халқаро аэропортида соатлаб қолиб кетган ва ўз рейси қачон учишини билолмай руҳий тушкунликка тушган йўловчилардан бири маълумотлар таблоси қаршисида тиз чўккан ҳолда Яратгандан нажот сўраб ибодат қилди.

Тиз чўккан йўловчи: Шереметьеводаги кўз ёшли лаҳзалар

Интернетда эътиборни тортган кадрларда бир эркакнинг парвозлар жадвали кўрсатилган улкан электрон экран рўпарасига келиб, тиз чўккани ва қўлларини юқорига чўзиб, парвози тезроқ амалга ошишини илтижо қилиб ёлворгани кўринади:

  • Узоқ вақтли ноаниқлик: Тун бўйи давом этган бекор қилишлар ва рейсларнинг номаълум муддатга сурилиши йўловчиларнинг асабларини таранглаштирган;

  • Охирги чора — ибодат: Ҳеч қандай аниқ маълумот ололмаган йўловчи самолётнинг учишини фақат мўъжиза ҳал қилиши мумкинлигини ҳис этиб, бутун зал кўз ўнгида очиқчасига дуо қилишга киришган;

  • Гувоҳларнинг муносабати: Аэропорт залидаги бошқа йўловчилар бу ҳолатни ҳайрат ва ҳамдардлик билан кузатиб туришган.

Москва аэропортларида нима юз берди?

Мазкур воқеа тунда пойтахт ҳаво ҳудудида жорий этилган оммавий чекловлар фонида рўй берди:

  • Осмоннинг бутунлай ёпилиши: 16 октябрдан 17 октябрга ўтар кечаси Москва узра кучли дронлар ҳужуми хавфи туфайли шаҳарнинг барча аэропортларида («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово») ҳаво қатновига қатъий чеклов қўйилди;

  • 370 дан ортиқ рейс кечиктирилди: Чекловлар туфайли 370 дан зиёд маҳаллий ва халқаро йўналишдаги авиарейслар тўхтатилди, бекор қилинди ёки бошқа захира шаҳарларга буриб юборилди;

  • Терминаллардаги тиқилинч: Минглаб одамлар самолётлар ичида ва кутиш залларида соатлаб қолиб кетиб, рейсларнинг тикланишини интиқлик билан кутишга мажбур бўлди.

Эрталабдан чекловлар босқичма-босқич бекор қилинган бўлса-да, «Шереметьево»даги ушбу тиз чўкиб нажот сўраган йўловчининг ҳолати парвозлар коллапси инсонлар руҳиятига қанчалик оғир ботганини кўрсатувчи рамзий манзарага айланди.

Москва аэропортларида дронлар ҳужумиШереметьево аэропортиАэропортларда рейслар бекор қилинишиМосква ҳаво қатновига чеклов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилди5 октябр 10:29Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди3 октябр 14:54Хитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилдиХитойда йўловчи стюардессани ҳамманинг олдида тиз чўкиб узр сўрашга мажбур қилди7 октябр 15:04Қуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилдиҚуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилди9 октябр 11:23Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келиндиОналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди26 сентябр 10:299 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетди17 август 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди