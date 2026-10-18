Москвада осмон ёпилиб, рейслар кечиккач, йўловчи аэропортда тиз чўкиб ибодат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москва осмонида дронлар ҳужуми хавфи туфайли жорий этилган чекловлар натижасида 370 дан ортиқ рейс кечиктирилди ва минглаб йўловчилар аеропортларда қолиб кетди.
- «Шереметево» аеропортида парвозлар жадвали қаршисида тиз чўкиб, Яратгандан нажот сўраган йўловчининг ҳолати ушбу вазиятнинг инсон руҳиятига таъсирини кўрсатди.
Москва шаҳри осмонида юзага келган фавқулодда хавфсизлик таҳдиди ва парвозларнинг оммавий тўхтатилиши ортидан аэропортларда юзага келган кескин вазият акс этган таъсирли видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда.
«Шереметьево» халқаро аэропортида соатлаб қолиб кетган ва ўз рейси қачон учишини билолмай руҳий тушкунликка тушган йўловчилардан бири маълумотлар таблоси қаршисида тиз чўккан ҳолда Яратгандан нажот сўраб ибодат қилди.
Тиз чўккан йўловчи: Шереметьеводаги кўз ёшли лаҳзалар
Интернетда эътиборни тортган кадрларда бир эркакнинг парвозлар жадвали кўрсатилган улкан электрон экран рўпарасига келиб, тиз чўккани ва қўлларини юқорига чўзиб, парвози тезроқ амалга ошишини илтижо қилиб ёлворгани кўринади:
Узоқ вақтли ноаниқлик: Тун бўйи давом этган бекор қилишлар ва рейсларнинг номаълум муддатга сурилиши йўловчиларнинг асабларини таранглаштирган;
Охирги чора — ибодат: Ҳеч қандай аниқ маълумот ололмаган йўловчи самолётнинг учишини фақат мўъжиза ҳал қилиши мумкинлигини ҳис этиб, бутун зал кўз ўнгида очиқчасига дуо қилишга киришган;
Гувоҳларнинг муносабати: Аэропорт залидаги бошқа йўловчилар бу ҳолатни ҳайрат ва ҳамдардлик билан кузатиб туришган.
Москва аэропортларида нима юз берди?
Мазкур воқеа тунда пойтахт ҳаво ҳудудида жорий этилган оммавий чекловлар фонида рўй берди:
Осмоннинг бутунлай ёпилиши: 16 октябрдан 17 октябрга ўтар кечаси Москва узра кучли дронлар ҳужуми хавфи туфайли шаҳарнинг барча аэропортларида («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово») ҳаво қатновига қатъий чеклов қўйилди;
370 дан ортиқ рейс кечиктирилди: Чекловлар туфайли 370 дан зиёд маҳаллий ва халқаро йўналишдаги авиарейслар тўхтатилди, бекор қилинди ёки бошқа захира шаҳарларга буриб юборилди;
Терминаллардаги тиқилинч: Минглаб одамлар самолётлар ичида ва кутиш залларида соатлаб қолиб кетиб, рейсларнинг тикланишини интиқлик билан кутишга мажбур бўлди.
Эрталабдан чекловлар босқичма-босқич бекор қилинган бўлса-да, «Шереметьево»даги ушбу тиз чўкиб нажот сўраган йўловчининг ҳолати парвозлар коллапси инсонлар руҳиятига қанчалик оғир ботганини кўрсатувчи рамзий манзарага айланди.
Изоҳлар 0
…