Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди

·3·Дунё
Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москвадаги Шереметево аеропортида 2 октябр куни аёл ва янги туғилган чақалоқнинг жасади топилди.
  • Дастлабки тахминларга кўра, 30 ёшли аёл аеропорт ҳожатхонасида фарзанд дунёга келтирган ва чақалоқнинг ўлимига унинг ҳаракатлари сабаб бўлган.
  • Аёл кўп қон йўқотиши оқибатида вафот этган, унинг эри эса аёлининг ҳомиладорлигидан бехабар бўлган.
  • Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Москвадаги Шереметьево аэропортида оғир воқеа қайд этилди. 2 октябрь куни аэропортнинг учиб келиш зонасидаги ҳожатхоналардан биридан аёл ва янги туғилган чақалоқнинг жасади топилди. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган.

Бу ҳақда Москва вилояти бўйича Тергов бошқармаси маълумотларига таяниб, “Meduza” хабар берди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, дастлабки тахминлар бўйича 30 ёшли аёл аэропорт ҳожатхонасида фарзанд дунёга келтирган. Терговнинг дастлабки версиясида чақалоқнинг ўлимига аёлнинг ҳаракатлари сабаб бўлгани айтилмоқда.

Куч ишлатар тузилмаларга яқин бўлган “Mash”, “Baza” ва “112” Telegram-каналлари тарқатган маълумотларга кўра, аёл Туркиядан Москвага учиб келган. Аэропортда унинг тўлғоғи бошланган ва у ҳожатхона кабиналаридан бирига кириб олган.

Маълум қилинишича, аёлнинг чинқириқларини эшитган ва ҳожатхонада қон изларини кўрган одамлар унга ёрдам беришга уринган. Бироқ у кўрсатилаётган ёрдамни рад этган.

Шундан сўнг аёлга тиббий ёрдам кўрсатиш учун шифокорлар чақирилган. Аммо у кўп қон йўқотиши оқибатида вафот этган.

“Mash” нашри тарқатган маълумотларга кўра, марҳума асли украиналик бўлган ва ўзини ўзи мустақил деб эълон қилган Луганск халқ республикасида (ЛХР) рўйхатдан ўтган.

Нашрнинг ёзишича, аёл Туркиядан эри ва 11 ёшли қизи билан бирга келган. Эри эса аёлининг ҳомиладор бўлганидан бехабар эканини билдирган.

Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари, аёл ва чақалоқнинг ўлимига олиб келган ҳолатлар ҳамда ҳодисанинг аниқ сабаблари тергов доирасида ўрганилмоқда.

Шереметьево аэропортиТергов бошқармасиMeduzaЛуганск халқ республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқладиРоссия Арманистондан яна бир қатор маҳсулотлар импортини тақиқлади2 июн 21:41Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиЯнги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиБугун 13:2668 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди12 сентябр 12:34Аэропорт ҳожатхонасидан илон чиқиб йўловчиларни ҳайратга солдиАэропорт ҳожатхонасидан илон чиқиб йўловчиларни ҳайратга солди26 май 23:258 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди19 сентябр 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота