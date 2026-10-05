Москва аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилди
Москвадаги Шереметьево аэропортининг келиб тушиш зонасидаги ҳожатхонадан янги туғилган чақалоқ ва 30 ёшли аёлнинг жасади топилди. Ҳодиса 2 октябрь куни содир бўлган. Бу ҳақда Москва 24 маълум қилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, аёл аэропорт ҳожатхонасида фарзандини дунёга келтирган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ва ОАВ хабарларида чақалоқнинг бўғиб ўлдирилган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги версия илгари сурилган. Бироқ боланинг ўлимига аниқ нима сабаб бўлгани ҳозирча тергов ва экспертизалар орқали аниқланмоқда.
Маълум қилинишича, аёл туғруқдан кейин кучли қон кетиши билан шифохонага олиб кетилган. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга ҳаракат қилган, аммо аёл вафот этган. Айрим манбалар унинг ўлимига кўп қон йўқотиши сабаб бўлганини хабар қилган.
Россия Тергов қўмитаси ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатган. Терговчилар воқеа жойини кўздан кечириб, гувоҳларни сўроқ қилган ва суд-тиббий экспертизалар тайинлаган. Аёл ҳамда чақалоқнинг ўлими сабаблари ва воқеанинг барча тафсилотлари аниқланмоқда.
Изоҳлар 0
…