Москва аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилди

·74·Дунё
Москва аэропорти ҳожатхонасидан янги туғилган чақалоқ ва аёлнинг жасади топилди

Москвадаги Шереметьево аэропортининг келиб тушиш зонасидаги ҳожатхонадан янги туғилган чақалоқ ва 30 ёшли аёлнинг жасади топилди. Ҳодиса 2 октябрь куни содир бўлган. Бу ҳақда Москва 24 маълум қилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, аёл аэропорт ҳожатхонасида фарзандини дунёга келтирган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ва ОАВ хабарларида чақалоқнинг бўғиб ўлдирилган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги версия илгари сурилган. Бироқ боланинг ўлимига аниқ нима сабаб бўлгани ҳозирча тергов ва экспертизалар орқали аниқланмоқда.

Маълум қилинишича, аёл туғруқдан кейин кучли қон кетиши билан шифохонага олиб кетилган. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга ҳаракат қилган, аммо аёл вафот этган. Айрим манбалар унинг ўлимига кўп қон йўқотиши сабаб бўлганини хабар қилган.

Россия Тергов қўмитаси ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатган. Терговчилар воқеа жойини кўздан кечириб, гувоҳларни сўроқ қилган ва суд-тиббий экспертизалар тайинлаган. Аёл ҳамда чақалоқнинг ўлими сабаблари ва воқеанинг барча тафсилотлари аниқланмоқда.

Шереметьево аэропортиРоссия Тергов қўмитасиМосква
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилдиМосква аэропорти ҳожатхонасидан аёл ва чақалоқ жасади топилди3 октябр 14:54Янги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилдиЯнги туғилган қизалоқ 15 марта пичоқланган ҳолда топилди3 октябр 13:2668 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди68 ёшли альпинист тоғда ҳалок бўлди: жасади топилди12 сентябр 12:34Аэропорт ҳожатхонасидан илон чиқиб йўловчиларни ҳайратга солдиАэропорт ҳожатхонасидан илон чиқиб йўловчиларни ҳайратга солди26 май 23:258 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди13 август 17:32Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди30 июн 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота