Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди
Россия пойтахти Москва осмонида хавфсизлик билан боғлиқ фавқулодда ҳолат юз берди. Туркманистонда бўлиб ўтган халқаро форум ва тадбирлардан сўнг ортга қайтаётган Россия президенти Владимир Путиннинг махсус самолёти учувчисиз учар қурилмалар (дрон) таҳдиди туфайли Москвага режадаги вақтда қўна олмади.
«Россия» махсус парвоз отрядига тегишли бўлган президент лайнери пойтахт аэропортларидаги кескин чекловлар сабабли Москва вилояти устида қарийб 3 соат давомида кутиш ҳудудида айланишга мажбур бўлди.
Режадан 3 соатлик кечикиш: Кўкдаги драматик дақиқалар
Flightradar24 глобал авиапарвозлар мониторинги маълумотларига кўра, парвоз жадвалида жиддий ўзгаришлар қайд этилди:
Кутилмаган узилиш: Туркманбоши шаҳридан ҳавога кўтарилган «RSD229» махсус рейси (Ил-96-300ПУ лайнери) дастур бўйича «Внуково» халқаро аэропортига соат 17:08 да қўниши лозим эди;
Осмондаги айланалар: Москва устидаги хавфсизлик таҳдидлари сабабли қўниш вақти аввал 18:03 га, кейин эса соат 20:03 гача сурилди. Самолёт умумий ҳисобда беш соатдан ортиқ ҳавода бўлиб, асосий вақтини Москва вилояти (хусусан Шатура ва Коломна атрофи) осмонида доиралар чизиб ўтказди;
Иккинчи борт ҳам кутишда: Президент эскортига кирувчи ва Ту-204 самолётида бажарилган «RSD708» рақамли бошқа бир махсус ҳукумат рейси ҳам айнан шундай хавфсиз кутиш зонасида узоқ вақт туриб қолган.
Москва аэропортларида «Ковёр» ва оммавий чекловлар
Пойтахт ҳаво ҳудудида қайд этилган дрон хавфи бутун фуқаролик авиацияси тизимига таъсир кўрсатди:
Рейслар кечиктирилди: Внуково, Домодедово ва Жуковский аэропортларида парвозлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида вақтинчалик чекловлар («Ковёр» режаси) жорий этилди;
Бошқа шаҳарларга йўналтирилган самолётлар: Ўнлаб халқаро ва ички йўналишдаги йўловчи самолётлари захира аэродромларига (Нижний Новгород, Санкт-Петербург ва бошқа шаҳарларга) қайтарилди ёки учиш залларида ушлаб турилди.
Дунё бўйлаб энг кўп кузатилган рейс
Президент самолёти билан боғлиқ ноодатий вазият бир зумда бутун жаҳон оммавий ахборот воситалари ва интернет фойдаланувчилари диққатини тортди:
Flightradar24 да топ-3 лик: 5 000 дан ортиқ фойдаланувчи реал вақт режимида бир вақтнинг ўзида Путиннинг борти ва унга ҳамроҳ бўлган махсус самолёт траекториясини онлайн кузатиб борди;
Глобал тренд: Ушбу рейс қисқа фурсат ичида дунё бўйича энг кўп кузатилган учта авиапарвозлар қаторига кирди.
Хавфсизлик кучлари ва ҳаво ҳаракатини бошқариш хизматининг мувофиқлашган ҳаракатларидан сўнг, кеч соат 20:00 лардан кейин махсус бортлар хавфсиз тарзда пойтахт аэропортига қўнишни амалга оширди.
Изоҳлар 0
…