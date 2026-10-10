Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди

·0·Дунё
Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди

Россия пойтахти Москва осмонида хавфсизлик билан боғлиқ фавқулодда ҳолат юз берди. Туркманистонда бўлиб ўтган халқаро форум ва тадбирлардан сўнг ортга қайтаётган Россия президенти Владимир Путиннинг махсус самолёти учувчисиз учар қурилмалар (дрон) таҳдиди туфайли Москвага режадаги вақтда қўна олмади.

«Россия» махсус парвоз отрядига тегишли бўлган президент лайнери пойтахт аэропортларидаги кескин чекловлар сабабли Москва вилояти устида қарийб 3 соат давомида кутиш ҳудудида айланишга мажбур бўлди.

Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди

Режадан 3 соатлик кечикиш: Кўкдаги драматик дақиқалар

Flightradar24 глобал авиапарвозлар мониторинги маълумотларига кўра, парвоз жадвалида жиддий ўзгаришлар қайд этилди:

  • Кутилмаган узилиш: Туркманбоши шаҳридан ҳавога кўтарилган «RSD229» махсус рейси (Ил-96-300ПУ лайнери) дастур бўйича «Внуково» халқаро аэропортига соат 17:08 да қўниши лозим эди;

  • Осмондаги айланалар: Москва устидаги хавфсизлик таҳдидлари сабабли қўниш вақти аввал 18:03 га, кейин эса соат 20:03 гача сурилди. Самолёт умумий ҳисобда беш соатдан ортиқ ҳавода бўлиб, асосий вақтини Москва вилояти (хусусан Шатура ва Коломна атрофи) осмонида доиралар чизиб ўтказди;

  • Иккинчи борт ҳам кутишда: Президент эскортига кирувчи ва Ту-204 самолётида бажарилган «RSD708» рақамли бошқа бир махсус ҳукумат рейси ҳам айнан шундай хавфсиз кутиш зонасида узоқ вақт туриб қолган.

Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди

Москва аэропортларида «Ковёр» ва оммавий чекловлар

Пойтахт ҳаво ҳудудида қайд этилган дрон хавфи бутун фуқаролик авиацияси тизимига таъсир кўрсатди:

  • Рейслар кечиктирилди: Внуково, Домодедово ва Жуковский аэропортларида парвозлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида вақтинчалик чекловлар («Ковёр» режаси) жорий этилди;

  • Бошқа шаҳарларга йўналтирилган самолётлар: Ўнлаб халқаро ва ички йўналишдаги йўловчи самолётлари захира аэродромларига (Нижний Новгород, Санкт-Петербург ва бошқа шаҳарларга) қайтарилди ёки учиш залларида ушлаб турилди.

Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди

Дунё бўйлаб энг кўп кузатилган рейс

Президент самолёти билан боғлиқ ноодатий вазият бир зумда бутун жаҳон оммавий ахборот воситалари ва интернет фойдаланувчилари диққатини тортди:

  • Flightradar24 да топ-3 лик: 5 000 дан ортиқ фойдаланувчи реал вақт режимида бир вақтнинг ўзида Путиннинг борти ва унга ҳамроҳ бўлган махсус самолёт траекториясини онлайн кузатиб борди;

  • Глобал тренд: Ушбу рейс қисқа фурсат ичида дунё бўйича энг кўп кузатилган учта авиапарвозлар қаторига кирди.

Хавфсизлик кучлари ва ҳаво ҳаракатини бошқариш хизматининг мувофиқлашган ҳаракатларидан сўнг, кеч соат 20:00 лардан кейин махсус бортлар хавфсиз тарзда пойтахт аэропортига қўнишни амалга оширди.

Владимир ПутинМоска аэропортларидрон таҳдидRSD229
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотиладиПольша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади28 июл 12:29Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилотиМосква вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти28 июл 10:00Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)6 сентябр 17:37Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)11 сентябр 16:26Украина ҳудудларига тунги баллистик ракета ва дрон ҳужумлари: қурбонлар борУкраина ҳудудларига тунги баллистик ракета ва дрон ҳужумлари: қурбонлар бор22 август 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди