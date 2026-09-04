Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?
Польша Украина ва Белоруссия билан чегарадош шарқий ҳудудларида ҳаво ҳаракатига вақтинчалик чеклов жорий этмоқда. Қарор ҳаво ҳудудини тўлиқ ёпишни англатмайди: янги тартиб асосан ер сатҳидан тахминан 3 километр баландликкача бўлган парвозларга тааллуқли.
Польша томони бу чорани ҳаво ҳудудидаги эҳтимолий хавфларга тезкор жавоб бериш ва мамлакат ҳаво мудофаа тизимларига манёвр қилиш имкониятини кенгайтириш зарурати билан изоҳлаган.
Польшада янги чеклов зонаси пайдо бўлади
Польша ҳаво навигацияси хизматлари агентлиги (PANSA) янги EPR134 кодли чекланган ҳаво ҳудуди жорий этилиши ҳақида NOTAM эълон қилди.
У янги зона аввал амалда бўлган EPR131 ҳудудининг ўрнини эгаллайди.
Янги тартибнинг асосий параметрлари:
чекловлар Польша шарқида, Белоруссия ва Украина чегаралари яқинида амал қилади;
парвозларга ер сатҳидан FL95 гача чеклов ўрнатилади;
FL95 тахминан 3 километр баландликка тўғри келади;
янги зона EPR134 коди билан белгиланган;
чекловлар 10 сентябрдан 9 декабргача амал қилади.
Нега Варшава бундай қарор қабул қилди?
Маълумотларга кўра, қарор Польша Оператив қўмондонлигининг сўрови асосида қабул қилинган.
Расмий тушунтиришда асосий мақсад ҳаво мудофаа тизимларига эҳтимолий хавфларга тезкор жавоб бериш учун етарли ҳаракат эркинлигини таъминлаш экани айтилган.
Янги тартиб ҳаво мудофаа тизимларининг манёвр қилиш имкониятини оширишга қаратилган.
Шу билан бирга, Польша ҳукумати чекловларнинг фуқаролик авиациясига таъсирини имкон қадар камайтиришни режалаштирган.
Йўловчи самолётлари учун хавф борми?
Энг муҳим саволлардан бири — янги тартиб оддий йўловчи рейсларига таъсир қиладими?
Ҳозирги маълумотларга кўра, катта баландликда парвоз қиладиган фуқаролик самолётлари одатдагидек ҳаракатланишда давом этади.
Чунки янги чеклов асосан ер сатҳидан FL95, яъни тахминан 3 километргача бўлган паст баландликдаги ҳаво ҳудудига тааллуқли.
Шу сабабли Варшава қабул қилган қарорни Польша ҳаво ҳудудининг тўлиқ ёпилиши сифатида баҳолаш тўғри эмас.
Чекловлар қачонгача амал қилади?
PANSA маълумотларига кўра, вақтинчалик режим 10 сентябрдан 9 декабргача белгиланган.
Бу давр мобайнида Польша шарқий ҳудудларида паст баландликдаги парвозларга нисбатан қўшимча талаблар амал қилади.
Қарорнинг кейинчалик узайтирилиши ёки ўзгартирилиши хавфсизлик вазиятига қараб ҳал қилиниши мумкин.
Бу қарор дронлар билан боғлиқми?
Польша томонининг расмий изоҳида асосий урғу ҳаво мудофааси ва эҳтимолий хавфларга тезкор жавоб бериш имкониятини таъминлашга қаратилган.
Айрим хабарларда эса Польша ҳудудида шунга ўхшаш чекловлар жорий этилганидан кейин Россиянинг шимоли-ғарбий қисмида дронлар билан боғлиқ ҳодисалар кўпайгани ҳақида фикрлар билдирилмоқда.
Бироқ бу икки ҳолат ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик борлигини тасдиқловчи расмий далил келтирилмаган. Шунинг учун бундай тахминларни факт сифатида қабул қилишга асос йўқ.
Польша ва Болтиқбўйи давлатлари ҳам бундай ҳодисаларга алоқадорлигини рад этиб келади.
Нима ўзгаряпти — ва нима ўзгармайди?
Варшава қароридаги энг муҳим жиҳат шундаки, Польша ўз ҳаво ҳудудини тўлиқ ёпмаяпти.
Ўзгаришлар асосан мамлакатнинг Украина ва Белоруссия билан чегарадош шарқий қисмидаги паст баландликдаги ҳаво ҳаракатига тааллуқли. Катта баландликдаги халқаро ва йўловчи рейслар эса амалдаги тартибда давом этиши кутилмоқда.
Шундай қилиб, Польша ҳукумати хавфсизлик чораларини кучайтириш билан бир вақтда фуқаролик авиациясига таъсирни минимал даражада сақлашга ҳаракат қилмоқда.
Асосий хулоса: Варшава қабул қилган қарор Польша осмонини тўлиқ ёпиш эмас, балки Украина ва Белоруссия чегараси яқинида ер сатҳидан тахминан 3 километргача бўлган ҳаво ҳудудида вақтинчалик чеклов ўрнатишдан иборат. Айнан шу чеклов ҳаво мудофаа тизимларига эҳтимолий хавфлар юзага келганда тезроқ ҳаракат қилиш имконини бериши керак.
…