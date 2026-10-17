Ўзбекистондан учган самолётлар дронлар ҳужуми ортидан Москвага қўна олмади

·80·Дунё
Ўзбекистондан учган самолётлар дронлар ҳужуми ортидан Москвага қўна олмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москвадаги кенг кўламли дрон ҳужумлари сабабли жорий этилган фавқулодда хавфсизлик чоралари туфайли «Шереметево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» аеропортларида 370 дан ортиқ авиарейс кечиктирилди ёки бекор қилинди.
  • Ушбу вазиятдан Ўзбекистондан учган иккита йўловчи самолёти ҳам таъсирланиб, Тошкент — Москва рейси Санкт-Петербургга, Самарқанд — Москва рейси эса Екатеринбургга йўналтирилди.

Россия пойтахти Москва шаҳрига уюштирилган кенг кўламли дрон ҳужумлари ортидан шаҳар ҳаво ҳудудида фавқулодда хавфсизлик чоралари жорий этилди. Москва аэропортларида («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский») парвозларга қўйилган вақтинчалик тақиқ туфайли жами 370 дан ортиқ авиарейс кечиктирилди ёки бекор қилинди.

Ушбу ноқулай вазият Ўзбекистондан Москва томон ҳаракатланган йўловчи самолётларига ҳам бевосита таъсир кўрсатди — ҳавода бўлган иккита борт бошқа захира аэродромларига йўналтирилди.

Ўзбекистон рейслари қайси шаҳарларга йўналтирилди?

Осмондаги чекловлар туфайли Ўзбекистондан парвоз қилган йўловчилар белгиланган манзилга ўз вақтида етиб бора олишмади:

  • Тошкент — Москва рейси: «Аэрофлот» авиакомпаниясининг Тошкентдан (TAS) «Шереметьево» (SVO) сари йўл олган SU1871 рейси (Airbus A320-214) Москвага қўна олмай, Санкт-Петербург шаҳридаги «Пулково» аэропортига фавқулодда йўналтирилди;

  • Самарқанд — Москва рейси: Самарқанд халқаро аэропортидан Россия пойтахтига учган «Уральские авиалинии» самолёти эса йўналишини ўзгартириб, Екатеринбург шаҳридаги «Кольцово» аэропортига қўнишга мажбур бўлди.

Тунги ҳужум: 134 та дрон уриб туширилган

Москва мери Сергей Собяниннинг расмий маълумотларига кўра, тунги вақтда шаҳар сари ҳаракатланган жуда катта миқдордаги учувчисиз учоқлар зарарсизлантирилган:

  • Ҳаво ҳужумидан мудофаа фаоллиги: Шаҳарга яқинлашаётган жами 134 та жанговар дрон Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) кучлари томонидан уриб туширилди;

  • «Гилам» (Ковер) режаси: Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳаводаги барча фуқаролик авиацияси самолётлари кутиш ҳудудларига олинди ёки қўшни вилоятлардаги захира аэродромларга буриб юборилди.

Ҳозирги ҳолат: Чекловлар бекор қилинмоқда

Тунги кескинлик ва ноқулайликлардан сўнг аэропортлар фаолияти аста-секин изига тушмоқда:

  • Парвозларнинг қайта тикланиши: Эрталабдан бошлаб пойтахт аэропортларидаги қатъий чекловлар босқичма-босқич бекор қилинди ва самолётларни қабул қилиш-жўнатиш жараёни одатий графикка қайтарилмоқда;

  • Жадвалдаги силжишлар: Шунга қарамай, юзлаб кечиктирилган рейслар туфайли кун давомида парвозлар жадвалида муайян силжишлар ва кутишлар сақланиб қолиши мумкин.

Моско дрон ҳужумлариАэрофлотПулковоКольцово
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширади18 июн 01:27Пулково аэропортида “Мигом” биометрик ўтиш тизими ишга туширилмоқдаПулково аэропортида “Мигом” биометрик ўтиш тизими ишга туширилмоқда22 май 16:26Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилди13 июл 15:59Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айланди5 июл 18:00Аэрофлот илк бор Россияда Boeing 777 самолётини қайта бўядиАэрофлот илк бор Россияда Boeing 777 самолётини қайта бўяди27 май 21:57Аэрофлот сунъий интеллектга асосланган рақамли ёрдамчи Василисани тақдим этдиАэрофлот сунъий интеллектга асосланган рақамли ёрдамчи Василисани тақдим этди19 май 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди