Ўзбекистондан учган самолётлар дронлар ҳужуми ортидан Москвага қўна олмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москвадаги кенг кўламли дрон ҳужумлари сабабли жорий этилган фавқулодда хавфсизлик чоралари туфайли «Шереметево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» аеропортларида 370 дан ортиқ авиарейс кечиктирилди ёки бекор қилинди.
- Ушбу вазиятдан Ўзбекистондан учган иккита йўловчи самолёти ҳам таъсирланиб, Тошкент — Москва рейси Санкт-Петербургга, Самарқанд — Москва рейси эса Екатеринбургга йўналтирилди.
Россия пойтахти Москва шаҳрига уюштирилган кенг кўламли дрон ҳужумлари ортидан шаҳар ҳаво ҳудудида фавқулодда хавфсизлик чоралари жорий этилди. Москва аэропортларида («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский») парвозларга қўйилган вақтинчалик тақиқ туфайли жами 370 дан ортиқ авиарейс кечиктирилди ёки бекор қилинди.
Ушбу ноқулай вазият Ўзбекистондан Москва томон ҳаракатланган йўловчи самолётларига ҳам бевосита таъсир кўрсатди — ҳавода бўлган иккита борт бошқа захира аэродромларига йўналтирилди.
Ўзбекистон рейслари қайси шаҳарларга йўналтирилди?
Осмондаги чекловлар туфайли Ўзбекистондан парвоз қилган йўловчилар белгиланган манзилга ўз вақтида етиб бора олишмади:
Тошкент — Москва рейси: «Аэрофлот» авиакомпаниясининг Тошкентдан (TAS) «Шереметьево» (SVO) сари йўл олган SU1871 рейси (Airbus A320-214) Москвага қўна олмай, Санкт-Петербург шаҳридаги «Пулково» аэропортига фавқулодда йўналтирилди;
Самарқанд — Москва рейси: Самарқанд халқаро аэропортидан Россия пойтахтига учган «Уральские авиалинии» самолёти эса йўналишини ўзгартириб, Екатеринбург шаҳридаги «Кольцово» аэропортига қўнишга мажбур бўлди.
Тунги ҳужум: 134 та дрон уриб туширилган
Москва мери Сергей Собяниннинг расмий маълумотларига кўра, тунги вақтда шаҳар сари ҳаракатланган жуда катта миқдордаги учувчисиз учоқлар зарарсизлантирилган:
Ҳаво ҳужумидан мудофаа фаоллиги: Шаҳарга яқинлашаётган жами 134 та жанговар дрон Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) кучлари томонидан уриб туширилди;
«Гилам» (Ковер) режаси: Хавфсизликни таъминлаш мақсадида ҳаводаги барча фуқаролик авиацияси самолётлари кутиш ҳудудларига олинди ёки қўшни вилоятлардаги захира аэродромларга буриб юборилди.
Ҳозирги ҳолат: Чекловлар бекор қилинмоқда
Тунги кескинлик ва ноқулайликлардан сўнг аэропортлар фаолияти аста-секин изига тушмоқда:
Парвозларнинг қайта тикланиши: Эрталабдан бошлаб пойтахт аэропортларидаги қатъий чекловлар босқичма-босқич бекор қилинди ва самолётларни қабул қилиш-жўнатиш жараёни одатий графикка қайтарилмоқда;
Жадвалдаги силжишлар: Шунга қарамай, юзлаб кечиктирилган рейслар туфайли кун давомида парвозлар жадвалида муайян силжишлар ва кутишлар сақланиб қолиши мумкин.
Изоҳлар 0
…