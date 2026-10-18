Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)

·7·Дунё
Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)

Филиппинда эмланаётган болакайнинг укол вақтида азон айтаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Тейтей исмли боланинг ғайриоддий ҳаракати кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортиб, уларнинг кайфиятини кўтарди. Бу ҳақда Sinjali хабар берди.

Видеода ҳамшира болага укол қилаётган пайтда унинг баланд овозда азон айтаётганини кўриш мумкин. Болакай, жумладан, исломдаги шаҳодат калимасининг «Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ» қисмини такрорлайди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳа фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар боланинг самимий ҳаракатини олқишлаган бўлса, бошқалар унинг укол пайтидаги ҳолатини кулгили деб топди.

Видео жойланган пост 1,4 миллиондан ортиқ лайк тўплагани хабар қилинмоқда.

ФилиппинТейтейИсломШаҳада
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулдиХитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулди23 сентябр 16:02Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда12 октябр 09:28Хитойда болакай поезд ва платформа орасига тушиб кетди (видео)Хитойда болакай поезд ва платформа орасига тушиб кетди (видео)9 октябр 14:25Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)12 август 11:10Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқда10 июл 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди