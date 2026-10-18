Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)
Филиппинда эмланаётган болакайнинг укол вақтида азон айтаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Тейтей исмли боланинг ғайриоддий ҳаракати кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортиб, уларнинг кайфиятини кўтарди. Бу ҳақда Sinjali хабар берди.
Видеода ҳамшира болага укол қилаётган пайтда унинг баланд овозда азон айтаётганини кўриш мумкин. Болакай, жумладан, исломдаги шаҳодат калимасининг «Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ» қисмини такрорлайди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган лавҳа фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар боланинг самимий ҳаракатини олқишлаган бўлса, бошқалар унинг укол пайтидаги ҳолатини кулгили деб топди.
Видео жойланган пост 1,4 миллиондан ортиқ лайк тўплагани хабар қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…