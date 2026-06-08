Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлди
Тинч океани минтақасида жойлашган Филиппин архипелаги навбатдаги вайронкор табиий офат зарбасига дош беришга мажбур бўлди. Жорий йилнинг 8 июнь куни маҳаллий вақт билан эрталабки соат 07:37 да мамлакат жанубидаги Минданао ороли соҳиллари яқинида ўта кучли, яъни 7,8 магнитудали даҳшатли ер силкиниши қайд этилди. Ушбу кучли ер ости силкинишидан сўнг ҳудудда яна бир бор тинчлик йўқолди — қисқа вақт ичида кучи 1 дан то 6,7 баллгача етган 130 дан ортиқ кучли афтершоклар (қайта силкинишлар) аҳолини ваҳимага солди.
Заминни ларзага келтирган офат соҳилбўйи ҳудудларида электр энергияси ва коммуникация тармоқларини бутунлай издан чиқарди, бироқ қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракатлари туфайли тизимлар қайта тикланди. Эпицентрга энг яқин бўлган ва халқ орасида «тунец балиғи пойтахти» номи билан машҳур Генерал-Сантос шаҳри офатдан энг кўп жабр кўрган масканлардан бирига айланди.
Машҳур BBC ахборот агентлигининг маҳаллий ҳукумат вакилларига таяниб тарқатган мудҳиш хабарларига кўра, табиий офат оқибатида камида 19 нафар бегуноҳ инсон ҳаётдан кўз юмган. Бир нечта йирик вилоятларда, жумладан, Жанубий Котабато, Султон Қударат, Сарангани ҳудудлари ва Генерал-Сантос шаҳрида камида 134 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган.
Айни пайтда Reuters агентлиги ҳам фуқаролик муҳофазаси хизмати маълумотларига асосланиб, вайроналар остида қолиш ва даҳшатли ер кўчкилари туфайли қурбонлар сони 32 нафарга етгани ҳақидаги хабарларни жиддий текширмоқда. Мамлакат раҳбарияти зудлик билан фавқулодда ҳолат эълон қилиб, офат оқибатларини бартараф этиш ва одамларни қутқариш учун миллий армия бўлинмалари ҳамда махсус қутқарув отрядларини сафарбар этди. Расмий органларнинг маълум қилишича, барча манбалардан олинган аниқ статистика умумлаштирилиб, яқин соатларда кенг жамоатчиликка тақдим этилади.
Интернет тармоқларида тарқалган юракни титроққа солувчи видео ва фотосуратларда кўплаб биноларнинг худди қоғоздек қулаётгани, хусусан, машҳур «Jollibee» тезкор таомлар масканининг бутунлай вайронага айлангани акс этган. Ғарбий Давао вилоятидаги бошланғич мактабларнинг бирида тасвирга олинган лавҳа эса одамни бефарқ қолдирмайди: янги ўқув йилининг илк кунидаёқ мактабга келган жажжи ўқувчиларнинг кучли силкинишдан қўрқиб, ерга чўккалаб олишгани ва уларнинг ортидаги бошпананинг қулаб тушгани акс этган.
Бахтга кўра, мактаб маъмурияти ушбу ҳодисада ҳеч қайси бола жароҳат олмаганини билдирди. Филиппин президенти Фердинанд Маркос кичик халққа мурожаат қилиб, давлат Минданао аҳлини бу оғир дамда асло ёлғиз қолдирмаслигини ваъда қилди ҳамда талофат кўрган ҳудудларда таълим жараёнларини зудлик билан тўхтатишга буйруқ берди.
Географик жиҳатдан ниҳоятда беқарор ва ҳаракатчан бўлган машҳур «Тинч океани оловли ҳалқаси» ҳудудида жойлашган Филиппинда бундай ер қимирлашлари тез-тез содир бўлиб туради. Ўтган йилнинг кузида содир бўлган 6,9 магнитудали зилзила ҳам 70 дан зиёд инсоннинг умрига зомин бўлган эди. Бу галги кучли силкиниш нафақат мамлакат ичида, балки қўшни давлатларда ҳам акс-садо берди. Офатдан сўнг Япониянинг узоқ Огасавара оролларида, шунингдек, Индонезия ва Палау қирғоқларида баландлиги 1,4 метргача етган тўлқинлар кузатилди ва цунами хавфи эълон қилинди. Кейинчалик бу хавф расман бекор қилинган бўлса-да, ҳудудда ҳали ҳам хавотирли вазият сақланиб турибди.
Филиппиндаги табиий офат кўлами, қутқарув ишларининг бориши ва жаҳон ҳамжамияти томонидан кўрсатилаётган инсонпарварлик ёрдамлари ҳақидаги энг сўнгги маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…