Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлди

·0·Дунё
Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлди

Тинч океани минтақасида жойлашган Филиппин архипелаги навбатдаги вайронкор табиий офат зарбасига дош беришга мажбур бўлди. Жорий йилнинг 8 июнь куни маҳаллий вақт билан эрталабки соат 07:37 да мамлакат жанубидаги Минданао ороли соҳиллари яқинида ўта кучли, яъни 7,8 магнитудали даҳшатли ер силкиниши қайд этилди. Ушбу кучли ер ости силкинишидан сўнг ҳудудда яна бир бор тинчлик йўқолди — қисқа вақт ичида кучи 1 дан то 6,7 баллгача етган 130 дан ортиқ кучли афтершоклар (қайта силкинишлар) аҳолини ваҳимага солди.

Заминни ларзага келтирган офат соҳилбўйи ҳудудларида электр энергияси ва коммуникация тармоқларини бутунлай издан чиқарди, бироқ қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракатлари туфайли тизимлар қайта тикланди. Эпицентрга энг яқин бўлган ва халқ орасида «тунец балиғи пойтахти» номи билан машҳур Генерал-Сантос шаҳри офатдан энг кўп жабр кўрган масканлардан бирига айланди.

Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлди

Машҳур BBC ахборот агентлигининг маҳаллий ҳукумат вакилларига таяниб тарқатган мудҳиш хабарларига кўра, табиий офат оқибатида камида 19 нафар бегуноҳ инсон ҳаётдан кўз юмган. Бир нечта йирик вилоятларда, жумладан, Жанубий Котабато, Султон Қударат, Сарангани ҳудудлари ва Генерал-Сантос шаҳрида камида 134 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган.

Айни пайтда Reuters агентлиги ҳам фуқаролик муҳофазаси хизмати маълумотларига асосланиб, вайроналар остида қолиш ва даҳшатли ер кўчкилари туфайли қурбонлар сони 32 нафарга етгани ҳақидаги хабарларни жиддий текширмоқда. Мамлакат раҳбарияти зудлик билан фавқулодда ҳолат эълон қилиб, офат оқибатларини бартараф этиш ва одамларни қутқариш учун миллий армия бўлинмалари ҳамда махсус қутқарув отрядларини сафарбар этди. Расмий органларнинг маълум қилишича, барча манбалардан олинган аниқ статистика умумлаштирилиб, яқин соатларда кенг жамоатчиликка тақдим этилади.

Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлди

Интернет тармоқларида тарқалган юракни титроққа солувчи видео ва фотосуратларда кўплаб биноларнинг худди қоғоздек қулаётгани, хусусан, машҳур «Jollibee» тезкор таомлар масканининг бутунлай вайронага айлангани акс этган. Ғарбий Давао вилоятидаги бошланғич мактабларнинг бирида тасвирга олинган лавҳа эса одамни бефарқ қолдирмайди: янги ўқув йилининг илк кунидаёқ мактабга келган жажжи ўқувчиларнинг кучли силкинишдан қўрқиб, ерга чўккалаб олишгани ва уларнинг ортидаги бошпананинг қулаб тушгани акс этган.

Бахтга кўра, мактаб маъмурияти ушбу ҳодисада ҳеч қайси бола жароҳат олмаганини билдирди. Филиппин президенти Фердинанд Маркос кичик халққа мурожаат қилиб, давлат Минданао аҳлини бу оғир дамда асло ёлғиз қолдирмаслигини ваъда қилди ҳамда талофат кўрган ҳудудларда таълим жараёнларини зудлик билан тўхтатишга буйруқ берди.

Географик жиҳатдан ниҳоятда беқарор ва ҳаракатчан бўлган машҳур «Тинч океани оловли ҳалқаси» ҳудудида жойлашган Филиппинда бундай ер қимирлашлари тез-тез содир бўлиб туради. Ўтган йилнинг кузида содир бўлган 6,9 магнитудали зилзила ҳам 70 дан зиёд инсоннинг умрига зомин бўлган эди. Бу галги кучли силкиниш нафақат мамлакат ичида, балки қўшни давлатларда ҳам акс-садо берди. Офатдан сўнг Япониянинг узоқ Огасавара оролларида, шунингдек, Индонезия ва Палау қирғоқларида баландлиги 1,4 метргача етган тўлқинлар кузатилди ва цунами хавфи эълон қилинди. Кейинчалик бу хавф расман бекор қилинган бўлса-да, ҳудудда ҳали ҳам хавотирли вазият сақланиб турибди.

Филиппиндаги табиий офат кўлами, қутқарув ишларининг бориши ва жаҳон ҳамжамияти томонидан кўрсатилаётган инсонпарварлик ёрдамлари ҳақидаги энг сўнгги маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятБугун, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиБугун, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаБугун, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 13:05Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиТрамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиБугун, 13:003 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолиндиБугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди