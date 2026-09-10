Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди
Жануби-Шарқий Осиёда навбатдаги йирик денгиз фожиаси юз берди. Филиппин ғарбидаги Палаван провинцияси қирғоқлари яқинида ичида юздан ортиқ одам бўлган йўловчи пароми тўсатдан аланга ичида қолди. Нуфузли Reuters ахборот агентлиги Филиппин соҳил хавфсизлик хизмати маълумотларига таяниб хабар беришича, ҳалокат оқибатида камида 5 киши ҳаётдан кўз юмган, 80 дан ортиқ йўловчи ва экипаж аъзолари эса бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда. Кечаси денгиз ўртасида кечган мазкур фалокат қисқа вақт ичида кенг кўламли қутқарув операциясига айланди. Хўш, фожиа содир бўлган «MV June Aster» кемасида жами неча киши бўлган, улардан қанчаси қутқариб қолинди ва ёнғин айнан қайси ҳудудда бошланган? Мақола охирида эса асосий интрига — бедарак йўқолганларнинг тақдири ва очиқ денгизда давом этаётган шошилинч қидирув-қутқарув тадбирлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Тилсиз ёвнинг тўсатдан бостириб келиши ва паромдаги даҳшат
Филиппин соҳил хавфсизлик хизмати матбуот котиби Ноэми Каябяб маҳаллий DZXL радиостанциясига ҳодиса тафсилотларини очиқлади:
«MV June Aster» кемаси талофати: Ҳалокат Палаван соҳиллари бўйлаб ҳаракатланаётган «MV June Aster» паромида содир бўлган ва аланга кемани қисқа фурсатда қамраб олган;
Бортдаги инсонлар сони: Расмий йўловчилар рўйхатига кўра, сув транспортида жами 117 нафар йўловчи ҳамда 17 нафар экипаж аъзоси, яъни умумий ҳисобда 134 киши бўлган;
Ҳалок бўлганлар ва омон қолганлар: Фожиа оқибатида 5 кишининг ҳалок бўлгани расман тасдиқланди, ҳозирга қадар қутқарувчилар томонидан фақатгина 42 нафар фуқаро сувдан тирик ҳолда қутқариб олинди;
Қора статистика: Агентликнинг аниқлик киритишича, бедарак йўқолганлар сони кемада бўлган барча одамлар сонидан қутқарилганлар ва тасдиқланган жасадлар чегириб ташлангач ҳисоблаб чиқилган.
«Аланга ниҳоятда тез тарқалган. Биз бортдаги одамларни қутқариш ва омон қолганларни қирғоққа етказиш учун барча денгиз ва ҳаво кучларимизни сафарбар этдик», — дея билдирди Филиппин соҳил хавфсизлик хизмати вакиллари.
Фожиа координаталари: Қутқарувчилар вақт билан курашмоқда
Ҳодиса денгиз транспортлари учун гавжум бўлган сайёҳлик ҳудуди яқинида юз берди:
Масофа ва жойлашув: Соҳил хавфсизлик хизмати маълумотларига кўра, ёнғин Палаван провинциясининг таниқли Корон шаҳридан тахминан 1,2 денгиз мили (тахминан 2,2 километр) шимоли-шарқий масофада содир бўлган;
Қирғоққа яқин бўлса-да, оғир вазият: Қуруқликка яқин бўлишига қарамай, тўсатдан кўтарилган тутун ва олов йўловчиларнинг денгизга сакрашига ва оқим бўйлаб тарқалиб кетишига сабаб бўлган;
Тинимсиз операция: Айни дақиқаларда денгизда тўлиқ таркибдаги қайиқлар, вертолётлар ва махсус ғаввослар иштирокида қидирув-қутқарув тадбирлари узлуксиз давом этмоқда.
Очиқ денгиздаги 80 дан ортиқ инсон тақдири
Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим ва оғриқли масала — ёнғин пайтида сувга сакраган ва бедарак кетган 80 дан ортиқ инсонлар орасида тирик қолганларни топиш имконияти қанчалик сақланиб қолганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ёнғин қирғоқдан атиги 2,2 км узоқликда юз бергани қутқарувчиларнинг тезкорлик билан ҳудудга етиб боришига имкон берди, бироқ тунги вақт ва кучли оқим қидирув ишларини мураккаблаштирмоқда. Филиппин ҳукумати воқеа жойига қўшимча ҳарбий кемаларни йўналтирган. Ҳозирги соатларда қутқарувчиларнинг бош вазифаси — оқим олиб кетган йўловчиларни топиш ва ҳалок бўлганлар сони ортиб кетишининг олдини олишдир. Мазкур ҳалокат ороллардан иборат Филиппинда сув транспорти хавфсизлиги ва ёнғинга қарши тизимларнинг нақадар заиф аҳволда эканини яна бир бор кўрсатиб қўйди.
Сизнингча, қирғоқдан атиги 2 километр узоқликда бўлган замонавий паромда бундай кенг кўламли ёнғин ва 80 дан ортиқ одамнинг йўқолиши сув транспорти назоратидаги сусткашлик оқибатими? Денгиздаги бундай фавқулодда вазиятларда қутқарув тизимлари қандай ишлаши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳонда содир бўлаётган ушбу оғир фожиа тафсилотларини яқинларингизга улашинг!
…