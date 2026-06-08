7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият
Филиппин соҳиллари яқинида содир бўлган кучли зилзила оғир оқибатларга сабаб бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, табиий офат натижасида ҳалок бўлганлар сони 32 нафарга етган, яна 134 киши турли даражада тан жароҳати олган.
Маҳаллий ҳокимият идоралари маълумотларига таянган ҳолда хабар қилинишича, табиий офатдан энг катта зарар Генерал-Сантос шаҳрига етган. Қарийб 700 минг аҳоли истиқомат қиладиган мазкур ҳудудда кўплаб бинолар ва савдо шохобчалари шикастланган.
Гувоҳларнинг айтишича, айрим иншоотларнинг пешлавҳалари қулаган, ойналари синган. Баъзи бинолар эса жиддий зарар кўриб, қисман ёки тўлиқ вайрон бўлган. Айни пайтда мутасадди ташкилотлар коммунал тармоқлар ва инфратузилма объектларига етказилган зарар ҳажмини аниқлаш ишларини олиб бормоқда.
Мутахассислар қайд этишича, зилзила магнитудаси 7,8 баллни ташкил этган. Ер ости силкинишларидан сўнг мамлакатнинг соҳил ҳудудларида цунами хавфи эълон қилинди. Хабарларга кўра, айрим оролларда тўлқинлар баландлиги бир метрдан ошиши мумкин.
Шу муносабат билан аҳолига хавфсиз ҳудудларга, хусусан тепаликларга эвакуация қилиш бўйича мурожаат қилинган.
Филиппин Президенти Фердинанд Маркос-кичик эса Минданао оролидаги жабрланган ҳудудларда ўқув жараёнларини вақтинча тўхтатиш бўйича тегишли топшириқ берган.
Мамлакатда қутқарув ва тиклаш ишлари давом этмоқда.
…