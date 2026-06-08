7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият

·0·Дунё
7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият

Филиппин соҳиллари яқинида содир бўлган кучли зилзила оғир оқибатларга сабаб бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, табиий офат натижасида ҳалок бўлганлар сони 32 нафарга етган, яна 134 киши турли даражада тан жароҳати олган.

Маҳаллий ҳокимият идоралари маълумотларига таянган ҳолда хабар қилинишича, табиий офатдан энг катта зарар Генерал-Сантос шаҳрига етган. Қарийб 700 минг аҳоли истиқомат қиладиган мазкур ҳудудда кўплаб бинолар ва савдо шохобчалари шикастланган.

Гувоҳларнинг айтишича, айрим иншоотларнинг пешлавҳалари қулаган, ойналари синган. Баъзи бинолар эса жиддий зарар кўриб, қисман ёки тўлиқ вайрон бўлган. Айни пайтда мутасадди ташкилотлар коммунал тармоқлар ва инфратузилма объектларига етказилган зарар ҳажмини аниқлаш ишларини олиб бормоқда.

Мутахассислар қайд этишича, зилзила магнитудаси 7,8 баллни ташкил этган. Ер ости силкинишларидан сўнг мамлакатнинг соҳил ҳудудларида цунами хавфи эълон қилинди. Хабарларга кўра, айрим оролларда тўлқинлар баландлиги бир метрдан ошиши мумкин.

Шу муносабат билан аҳолига хавфсиз ҳудудларга, хусусан тепаликларга эвакуация қилиш бўйича мурожаат қилинган.

Филиппин Президенти Фердинанд Маркос-кичик эса Минданао оролидаги жабрланган ҳудудларда ўқув жараёнларини вақтинча тўхтатиш бўйича тегишли топшириқ берган.

Мамлакатда қутқарув ва тиклаш ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиБугун, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиБугун, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаБугун, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 13:05Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиТрамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиБугун, 13:003 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолиндиБугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди