Хитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулди
Хитойнинг Хунан провинциясида 7–8 ёшлар атрофидаги болакай велосипедда кетаётиб, 3–4 метр баландликдан қулаб тушди. Воқеа 19 сентябрь куни Юнёнг шаҳрининг Ланшан туманида содир бўлган. Бу ҳақдаThe Paper хабар берди.
Маълум бўлишича, болакай велосипедда ҳаракатланаётиб бошқарувни йўқотган ва йўл четидаги деворга урилган. Зарба оқибатида у девор ортидаги баландликдан пастга қулаб тушган.
Яхшиямки, бола қалин ўт-ўлан ва токлар ўсган юмшоқ жойга тушган. Бу унинг йиқилиш зарбасини сезиларли даражада камайтирган. Болакай воқеадан сўнг ўзи ўрнидан туриб, юқорига қайтиб чиққан.
Маҳаллий аҳолининг айтишича, бола жиддий жароҳат олмаган, фақат танасида енгил тирналишлар бўлган. Воқеа кузатув камерасига ҳам тушган.
Изоҳлар 0
…