Филиппинда Майон вулқони отилиб, осмонга 3 км баландликда кул кўтарилди (видео)

·61·Дунё
Филиппинда Майон вулқони отилиб, осмонга 3 км баландликда кул кўтарилди (видео)

Филиппиндаги энг фаол вулқонлардан бири ҳисобланган Майон 30 октябрь куни отилди. Отилиши натижасида унинг кратери устида 3 минг метр баландликкача кул устуни ҳосил бўлди. Бу ҳақда NDTV нашри хабар берди.

Филиппин Вулканология ва сейсмология институти маълумотига кўра, отилиш маҳаллий вақт билан соат 11:53 да бошланиб, қарийб олти дақиқа давом этган. Осмонга кўтарилган қуюқ кул шамол таъсирида жануби-ғарбий томонга тарқалган. Шу сабабли Албай вилоятидаги Дарага, Гуинобатан, Камалиг ва уларга яқин ҳудудларда кул ёғиши кутилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, атрофдаги шаҳар ва қишлоқларда жабрланганлар ёки вайронгарчиликлар қайд этилмаган.

Вулқон фаоллиги кучайгани сабабли PHIVOLCS Майоннинг хавф даражасини 0 дан 5 гача бўлган шкала бўйича 2-босқичдан 3-босқичга кўтарган. Мутахассислар кратердан 6 километр радиусдаги доимий хавфли ҳудуд аҳолисини эвакуация қилишни тавсия этган. Шунингдек, учувчиларга вулқон чўққисига яқин ҳудудда парвоз қилмаслик ҳақида огоҳлантириш берилган.

Мутахассислар Майонда магматик отилишнинг янги босқичи бошланганини билдирган. Бу эса яқин кунлар ва ҳафталарда лава оқимлари, шунингдек, жуда юқори ҳароратли газ ва вулқон материалларидан иборат пирокластик оқимлар юзага келиш хавфини оширади.

Маълумот учун, баландлиги 2 462 метр бўлган Майон вулқони Филиппин пойтахти Маниладан қарийб 330 километр жануби-шарқда жойлашган. У мамлакатдаги энг фаол вулқонлардан бири бўлиб, ўзининг деярли мукаммал конус шакли билан ҳам машҳур.

Майон вулқониФилиппинPHIVOLCSАлбай вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди6 сентябр 10:47Вулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлдиВулқон отилиши Индонезиянинг асосий аэропортида парвозларнинг тўхтатилишига сабаб бўлди6 сентябр 20:29Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)Филиппинда укoлдан қўрққан болакай азон айта бошлади (видео)18 октябр 21:30Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан27 июн 17:18Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетди8 сентябр 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда