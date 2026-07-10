Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқда
Филиппинда бананнинг абака тури фақат қишлоқ хўжалиги маҳсулоти сифатида эмас, балки саноат учун ҳам муҳим хомашёга айланмоқда. Маҳаллий фермерлар ушбу ўсимлик поясидан тола ажратиб, Bananatex деб аталувчи экологик тоза мато ишлаб чиқаришда иштирок этяпти.
Аввал абака поясидан толалар олинади. Улар қуритилганидан кейин мустаҳкам ип қилиб ишланади. Кейин шу ипдан мато тайёрланади. Тайёр материалдан сумкалар, рюкзаклар ва саёҳат буюмлари ишлаб чиқарилади.
Bananatex ўсимлик хомашёсидан тайёрланади ва сувга чидамли хусусиятга эга. Шу сабаб у кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган буюмларда ишлатилмоқда.
Экологик материаллар бўйича мутахассислар бундай матолар пластик асосидаги синтетик маҳсулотларга муқобил бўлиши мумкинлигини таъкидлайди. Улардан фойдаланиш микропластик чиқиндиларини камайтиришга хизмат қилади.
Лойиҳанинг яна бир томони қишлоқ аҳолиси билан боғлиқ. Абака етиштириш Филиппин фермерларига доимий даромад олиш имконини бермоқда. Шу билан бирга, ушбу ўсимлик маҳаллий ўрмонларни тиклаш ва тупроқни муҳофаза қилиш ишларида ҳам қўл келади.
…