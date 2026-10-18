Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Мадхя-Прадеш штатида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди, натижада 12 киши ҳалок бўлди ва 39 киши жароҳатланди.
- Гвалияр шаҳри яқинида, «Шитала Мата» ибодатхонаси ёнида, шоли пўстлоғи билан тўлиқ юкланган юк машинаси ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, полиция тўсиқларини бузиб ўтиб, зиёратчилар оломонини босиб кетган.
- Ҳодиса «Навратри» фестивали вақтида, 18 октябрга ўтар кечаси, тахминан соат 01:30 ларда содир бўлган.
Ҳиндистон марказидаги Мадхья-Прадеш штатида оғир юк машинаси ибодатхона сари йўл олган зиёратчилар оломонини босиб кетиши оқибатида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. News On Air нашри берган хабарга кўра, фожиа оқибатида камида 12 нафар фуқаро ҳалок бўлган, яна 39 киши оғир тан жароҳатлари олган.
Ҳодиса 18 октябрь кунига ўтар кечаси, тахминан соат 01:30 ларда Гвалияр шаҳрида жойлашган машҳур «Шитала Мата» ибодатхонаси яқинида содир бўлган.
Нишабликдаги назоратсиз ҳаракат ва бузиб ўтилган тўсиқлар
Маҳаллий полиция хизмати тақдим этган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:
Оғир юк билан нишабликка тушиш: Шоли пўстлоғи (падди) билан тўлиқ юкланган катта юк машинаси Чхинор томондан ҳаракатланиб келган. Оғир юк машиналари учун қатнов чекланган тик ва хавфли нишаблик қисмида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган;
Полиция тўсиқларини бузиб ўтиш: Тезликни жиловлай олмаган юк машинаси диний байрам муносабати билан ўрнатилган полиция назорат пункти ва хавфсизлик тўсиқларини куч билан бузиб ўтиб, пастликка қараб қулаб тушган;
Ибодатхона девори ва оломон: Машина пиёда кетаётган юзлаб зиёратчиларни босиб ўтиб, «Шитала Мата» ибодатхонасининг ташқи девори ва кириш дарвозасига келиб урилган.
Талофатлар ва ярадорларнинг аҳволи
Ҳалокат жойида фавқулодда қутқарув ишлари амалга оширилди:
12 киши қурбон бўлди: Ҳодиса жойида камида 12 нафар зиёратчи вафот этгани расман тасдиқланди;
39 нафар ярадор: Жами 39 киши тезкорлик билан яқин атрофдаги шифохоналарга етказилди. Шифокорларнинг билдиришича, уларнинг 5-6 нафари оғир синишлар ва жароҳатлар билан критик аҳволда қолмоқда;
Жароҳатланган посбонлар: Постда хизмат вазифасини бажараётган икки нафар полиция зобити ҳам турли даражадаги тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган.
Суриштирув ва хавфсизлик масалалари
Ҳозирда штат расмийлари ва ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кенг қамровли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда:
Чекланган ҳудудга кириш сабаблари: Маҳаллий ҳокимият миллионлаб одамларни жалб қиладиган миллий «Навратри» фестивали вақтида оғир юк машинаси қатъий хавфсизлик остидаги ёпиқ ҳудудга қандай кириб қолганини ўрганмоқда;
Ортиқча юк ва техник носозлик: Гувоҳларнинг таъкидлашича, юк машинаси меъёрдан анча ортиқча юкланган бўлган. Ҳозирда транспорт воситасининг тормоз тизими ва техник ҳолатини баҳолаш учун махсус экспертиза тайинланган.
Мадхья-Прадеш штати раҳбарияти қурбонларнинг оилаларига ҳамдардлик билдириб, барча жароҳатланганларга давлат ҳисобидан бепул ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминламоқда.
Изоҳлар 0
…