Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетди

·41·Дунё
Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Мадхя-Прадеш штатида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди, натижада 12 киши ҳалок бўлди ва 39 киши жароҳатланди.
  • Гвалияр шаҳри яқинида, «Шитала Мата» ибодатхонаси ёнида, шоли пўстлоғи билан тўлиқ юкланган юк машинаси ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, полиция тўсиқларини бузиб ўтиб, зиёратчилар оломонини босиб кетган.
  • Ҳодиса «Навратри» фестивали вақтида, 18 октябрга ўтар кечаси, тахминан соат 01:30 ларда содир бўлган.

Ҳиндистон марказидаги Мадхья-Прадеш штатида оғир юк машинаси ибодатхона сари йўл олган зиёратчилар оломонини босиб кетиши оқибатида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. News On Air нашри берган хабарга кўра, фожиа оқибатида камида 12 нафар фуқаро ҳалок бўлган, яна 39 киши оғир тан жароҳатлари олган.

Ҳодиса 18 октябрь кунига ўтар кечаси, тахминан соат 01:30 ларда Гвалияр шаҳрида жойлашган машҳур «Шитала Мата» ибодатхонаси яқинида содир бўлган.

Нишабликдаги назоратсиз ҳаракат ва бузиб ўтилган тўсиқлар

Маҳаллий полиция хизмати тақдим этган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса қуйидагича ривожланган:

  • Оғир юк билан нишабликка тушиш: Шоли пўстлоғи (падди) билан тўлиқ юкланган катта юк машинаси Чхинор томондан ҳаракатланиб келган. Оғир юк машиналари учун қатнов чекланган тик ва хавфли нишаблик қисмида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган;

  • Полиция тўсиқларини бузиб ўтиш: Тезликни жиловлай олмаган юк машинаси диний байрам муносабати билан ўрнатилган полиция назорат пункти ва хавфсизлик тўсиқларини куч билан бузиб ўтиб, пастликка қараб қулаб тушган;

  • Ибодатхона девори ва оломон: Машина пиёда кетаётган юзлаб зиёратчиларни босиб ўтиб, «Шитала Мата» ибодатхонасининг ташқи девори ва кириш дарвозасига келиб урилган.

Талофатлар ва ярадорларнинг аҳволи

Ҳалокат жойида фавқулодда қутқарув ишлари амалга оширилди:

  • 12 киши қурбон бўлди: Ҳодиса жойида камида 12 нафар зиёратчи вафот этгани расман тасдиқланди;

  • 39 нафар ярадор: Жами 39 киши тезкорлик билан яқин атрофдаги шифохоналарга етказилди. Шифокорларнинг билдиришича, уларнинг 5-6 нафари оғир синишлар ва жароҳатлар билан критик аҳволда қолмоқда;

  • Жароҳатланган посбонлар: Постда хизмат вазифасини бажараётган икки нафар полиция зобити ҳам турли даражадаги тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган.

Суриштирув ва хавфсизлик масалалари

Ҳозирда штат расмийлари ва ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан кенг қамровли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда:

  • Чекланган ҳудудга кириш сабаблари: Маҳаллий ҳокимият миллионлаб одамларни жалб қиладиган миллий «Навратри» фестивали вақтида оғир юк машинаси қатъий хавфсизлик остидаги ёпиқ ҳудудга қандай кириб қолганини ўрганмоқда;

  • Ортиқча юк ва техник носозлик: Гувоҳларнинг таъкидлашича, юк машинаси меъёрдан анча ортиқча юкланган бўлган. Ҳозирда транспорт воситасининг тормоз тизими ва техник ҳолатини баҳолаш учун махсус экспертиза тайинланган.

Мадхья-Прадеш штати раҳбарияти қурбонларнинг оилаларига ҳамдардлик билдириб, барча жароҳатланганларга давлат ҳисобидан бепул ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилишини таъминламоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учрадиКенияда зиёратчилар бўлган микроавтобус ҳалокатга учради3 октябр 16:57Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учради17 август 09:5725 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябрь — Қозоғистонда миллий мотам куни: Манғистовдаги фожиа тафсилотлари25 сентябр 08:34Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақладиИлон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади12 октябр 10:45Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:2023 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда