Ҳиндистонда ширинлик деб тишланган буюм портлаб, эркакнинг ҳаётига зомин бўлди
Ҳиндистоннинг Мадхя-Прадеш штати Диндори туманида 35 ёшли эркак ноодатий ва фожиали ҳодиса оқибатида ҳалок бўлди. Ражендра Бараутия оғзига солган ширинликка ўхшаш буюм портлаб кетиши натижасида оғир тан жароҳатлари олди.
Воқеа 10 ноябрь куни кечқурун содир бўлган. Маълум қилинишича, Бараутия ўз уйининг ҳовлисида ўтирган пайтда расгулла деб аталадиган машҳур ҳинд ширинлигига ўхшаш нарсани кўриб, уни тишлаган. Бироқ буюм аслида портловчи мослама бўлиб, эркакнинг оғзида портлаган.
Портлаш оқибатида у жиддий жароҳатланган. Жабрланувчи зудлик билан шифохонага етказилганига қарамай, шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.
Ҳодиса юзасидан полиция тергов бошлаган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари портловчи мослама билан боғлиқ ҳолда икки кишини ҳибсга олган. Дастлабки маълумотларга кўра, ушбу восита одатда ёввойи тўнғизларни овлашда қўлланадиган портловчи қурилма турига киради.
Айни пайтда терговчилар буюм қандай қилиб ширинлик кўринишида тайёрлангани ва жабрланувчининг қўлига қандай етиб борганини аниқламоқда. Шунингдек, ҳодиса қасддан уюштирилган жиноятми ёки муваффақиятсиз якунланган ҳазил натижасими, деган саволга жавоб изланмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари тергов давомида ойдинлашиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…